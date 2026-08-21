 Ilie Bolojan spune că prin adoptarea Legii salarizării vrea să oprească majorările salariale înaintea alegerilor | adevarul.ro
search
Vineri, 21 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ilie Bolojan spune că prin adoptarea Legii salarizării vrea să oprească majorările salariale înaintea alegerilor

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri, 21 august, că adoptarea noii Legi a salarizării este una dintre prioritățile următoarei sesiuni parlamentare și a subliniat că România riscă să piardă peste 700 de milioane de euro din PNRR dacă reforma nu este finalizată.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Legea salarizării este importantă pentru România, pe de o parte pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni, și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor”, a declarat Ilie Bolojan.

El a subliniat că adoptarea legii este legată și de fondurile europene.

„Este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR — valoarea acestei reforme legate de salarizare”, a spus premierul interimar.

Bolojan: Legea ar trebui să aducă predictibilitate în următorii ani

Un alt argument invocat de Bolojan este necesitatea unei reguli clare privind evoluția salariilor din sectorul public, care să limiteze presiunile politice în anii preelectorali.

„Al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali și știm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024”, a afirmat el.

Premierul interimar a avertizat că, în lipsa unei astfel de reguli, cheltuielile cu salariile ar putea crește într-un ritm nesustenabil.

„Fără o astfel de lege, există un risc ca, pe fondul pulverizării politice, să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024 peste un an–doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră”, a explicat Bolojan.

În ceea ce privește diferențele de venituri dintre bugetari, premierul interimar a susținut că noua lege trebuie să corecteze situațiile în care persoane care ocupă aceeași funcție și desfășoară aceeași activitate sunt plătite diferit.

„Trebuie să recunoaștem că avem niște diferențe salariale foarte mari între anumite componente din zona sectorului public. Avem diferențe în interiorul aceleiași familii”, a spus acesta.

Bolojan a dat drept exemplu situația în care angajați care au aceeași funcție și fac aceeași muncă au salarii diferite pentru că lucrează în instituții distincte.

„Gândiți-vă că avem oameni care au ocupat aceeași funcție, fac același lucru, dar fiind angajați la instituții diferite au salarii foarte diferite între ei, ceea ce generează nemulțumiri în sectorul public din partea celor care sunt defavorizați”, a declarat premierul interimar.

„Una dintre cele mai grave lucruri” ar fi creșterea salariilor peste posibilitățile economiei

Bolojan a vorbit și despre limitele în care poate fi construită noua lege, subliniind că solicitările de majorări salariale nu pot fi acceptate fără raportare la situația economică și bugetară.

„Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legea salarizării în sectorul public a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023, 2024 și uitați unde am ajuns”, a afirmat el.

Potrivit lui Bolojan, o nouă creștere a cheltuielilor salariale peste capacitatea economiei ar putea afecta inclusiv ratingul de țară.

„În condițiile în care am repeta aceeași greșeală, deci am face o creștere de salarii în sectorul public peste posibilitățile economiei noastre, asta ar fi drumul sigur spre scăderea ratingului României”, a avertizat premierul interimar.

El a susținut că o asemenea evoluție ar putea obliga viitoarele guverne să adopte măsuri care să afecteze veniturile reale atât ale bugetarilor, cât și ale angajaților din mediul privat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La ce vârstă te poți pensiona, în funcție de data nașterii. Cum verifici luna și anul în care poți depune dosarul
digi24.ro
image
Melania Trump, prima apariție publică după o lună. Zvonuri despre o relație între Donald Trump și o asistentă de-a sa
stirileprotv.ro
image
Un temut inspector antifraudă, găsit spânzurat în casa părinților. Ce a scos la suprafață ancheta autorităților
gandul.ro
image
Cine câștigă și cine pierde din noua Lege a salarizării? Care sunt domeniile bănoase, dar și cele mai prost plătite
mediafax.ro
image
„Cordea și Korenica, scoși pe tarabă!”. Ce preț le-a stabilit CFR Cluj celor doi jucători. Exclusiv
fanatik.ro
image
Doctorii din Parlament. Care sunt domeniile „aprofundate” de politicieni
libertatea.ro
image
Nu contează doar ce mănânci, ci și când. Studiu: Ora primei mese, asociată cu riscul de deces
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu mai are timp. Eu cred că nu se mai întoarce. Costă jumătate de milion”
digisport.ro
image
Budincă de pepene, desertul răcoros care aduce sezonul estival în fiecare linguriță
click.ro
image
Ungaria și-a drenat apele generații la rând. Acum, seceta scoate la iveală prețul plătit GALERIE FOTO
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Canicula se intensifică în toată ţara, cu temperaturi de 40 de grade. De sâmbătă vor fi şi furtuni
observatornews.ro
image
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
cancan.ro
image
Pensiile au crescut cu doar 7 lei într-un an, deși viața e cu 300 lei mai scumpă. La cât a ajuns pensia medie?
newsweek.ro
image
FOTO. Florin Prunea și iubita lui, în costum de baie, la piscină! Imaginile verii
prosport.ro
image
Noile salarii din Sănătate. Cât ar urma să câștige medicii, asistenții, farmaciștii și infirmierele după noua grilă și cum se schimbă plata turelor
playtech.ro
image
Marius Șumudică – Hendrick Klein, prima întâlnire la Cluj. Ce s-a întâmplat la stadion între antrenor și noul șef înainte de CFR – FCSB
fanatik.ro
image
Singurul decident al CCR cu experiență semnificativă de judecător. Partidele care i-au propus în funcția „supremă” pe oficialii de la Curte
ziare.com
image
Lovitură de teatru: mama lui Hayden Panettiere a pronunțat numele ”vinovatului”, după ce actrița a murit la 36 de ani
digisport.ro
image
Amalia Enache, apariție rară în costum de baie la 49 de ani: „Să nu spui niciodată NICIODATĂ”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat DECRETUL târziu în noapte
romaniatv.net
image
Pensii septembrie 2026. Anunțul momentului pentru 5 milioane de români
mediaflux.ro
image
Cea mai sexy hocheistă din lume, deconspirată de fani » Noul iubit este tot un sportiv
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total
click.ro
image
Gina Pistol a slăbit încă 3 kilograme! Ce a schimbat în alimentație: „Am fost în capcana asta”
click.ro
image
A deschis un geamantan vechi din casa mamei sale și a descoperit secretul care i-a schimbat viața: „Ultimul dar al părinților mei”
click.ro
Peter O'Toole, Liz Taylor, Richard Burton, Profimedia (1) jpg
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă
okmagazine.ro
Warren Beatty foto profimedia 0145112106 jpg
„Era insațiabil, mă suna de 36 de ori pe zi...” Seducătorul compulsiv din Vechiul Hollywood „consuma femei la un nivel industrial”
okmagazine.ro
Screenshot 2026 08 19 160043 png
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 21-27 august. Săptămână decisivă pentru 3 zodii: bani, schimbări și oportunități neașteptate
image
Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total

OK! Magazine

image
„Era insațiabil, mă suna de 36 de ori pe zi...” Cine era seducătorul compulsiv din Vechiul Hollywood, care „consuma femei la un nivel industrial”