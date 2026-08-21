Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri, 21 august, că adoptarea noii Legi a salarizării este una dintre prioritățile următoarei sesiuni parlamentare și a subliniat că România riscă să piardă peste 700 de milioane de euro din PNRR dacă reforma nu este finalizată.

„Legea salarizării este importantă pentru România, pe de o parte pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni, și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor”, a declarat Ilie Bolojan.

El a subliniat că adoptarea legii este legată și de fondurile europene.

„Este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR — valoarea acestei reforme legate de salarizare”, a spus premierul interimar.

Bolojan: Legea ar trebui să aducă predictibilitate în următorii ani

Un alt argument invocat de Bolojan este necesitatea unei reguli clare privind evoluția salariilor din sectorul public, care să limiteze presiunile politice în anii preelectorali.

„Al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali și știm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024”, a afirmat el.

Premierul interimar a avertizat că, în lipsa unei astfel de reguli, cheltuielile cu salariile ar putea crește într-un ritm nesustenabil.

„Fără o astfel de lege, există un risc ca, pe fondul pulverizării politice, să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024 peste un an–doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră”, a explicat Bolojan.

În ceea ce privește diferențele de venituri dintre bugetari, premierul interimar a susținut că noua lege trebuie să corecteze situațiile în care persoane care ocupă aceeași funcție și desfășoară aceeași activitate sunt plătite diferit.

„Trebuie să recunoaștem că avem niște diferențe salariale foarte mari între anumite componente din zona sectorului public. Avem diferențe în interiorul aceleiași familii”, a spus acesta.

Bolojan a dat drept exemplu situația în care angajați care au aceeași funcție și fac aceeași muncă au salarii diferite pentru că lucrează în instituții distincte.

„Gândiți-vă că avem oameni care au ocupat aceeași funcție, fac același lucru, dar fiind angajați la instituții diferite au salarii foarte diferite între ei, ceea ce generează nemulțumiri în sectorul public din partea celor care sunt defavorizați”, a declarat premierul interimar.

„Una dintre cele mai grave lucruri” ar fi creșterea salariilor peste posibilitățile economiei

Bolojan a vorbit și despre limitele în care poate fi construită noua lege, subliniind că solicitările de majorări salariale nu pot fi acceptate fără raportare la situația economică și bugetară.

„Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legea salarizării în sectorul public a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023, 2024 și uitați unde am ajuns”, a afirmat el.

Potrivit lui Bolojan, o nouă creștere a cheltuielilor salariale peste capacitatea economiei ar putea afecta inclusiv ratingul de țară.

„În condițiile în care am repeta aceeași greșeală, deci am face o creștere de salarii în sectorul public peste posibilitățile economiei noastre, asta ar fi drumul sigur spre scăderea ratingului României”, a avertizat premierul interimar.

El a susținut că o asemenea evoluție ar putea obliga viitoarele guverne să adopte măsuri care să afecteze veniturile reale atât ale bugetarilor, cât și ale angajaților din mediul privat.