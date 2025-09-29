Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Moldova: L-au învăţat pe Putin că există ceva mai puternic decât toate armele

La o zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova, Traian Băsescu a vorbit despre importanța votului, proces pe care fostul președinte l-a prezentat în termeni plastici.

Într-o postare pe Facebook cu titlul „O armă care nu ucide!”, fostul președinte al României a vorbit despre scrutinul desfășurat duminică în Republica Moldova și diaspora.

„28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a scris fostul șef de stat pe pagina sa de socializare.

Amintim că și premierul Ilie Bolojan a transmis, luni dimineață, un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova și a salutat votul în direcția europeană, asigurând că România va fi alături de țara vecină pe acest drum.

Partidul pro-european PAS, câștigătorul alegerilor din Republica Moldova

Partidul pro-european PAS, susținut de președinta Maia Sandu, a câștigat majoritatea în alegerile parlamentare din Republica Moldova, în pofida unei campanii de interferență fără precedent din partea Federației Ruse.

Victoria confirmă orientarea pro-europeană a Chișinăului, dar expune, în același timp, vulnerabilitățile regiunii în fața unui nou val de război hibrid.

În paralel cu procesul electoral, agențiile de presă de stat ruse au început diseminarea unei narațiuni alternative, în care opoziția ar fi câștigat alegerile. Această strategie, potrivit experților, urmărește delegitimarea procesului electoral și justificarea unor proteste organizate post-alegeri.

Diferența semnificativă de scor în favoarea PAS limitează însă capacitatea de mobilizare a taberei proruse. Autoritățile moldovene au implementat deja măsuri sporite de securitate, inclusiv restricționări de circulație în anumite zone.