Barometrul vizibilității membrilor din Guvern: Ilie Bolojan conduce clasamentul în februarie. Care sunt cei mai mediatizați miniștri

Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilității membrilor Guvernului în luna februarie, cu peste 44.000 de apariții în presa scrisă și online. Clasamentul nu înregistrează schimbări majore față de luna ianuarie.

Vizibilitatea lui Bolojan a fost influențată de dezbaterile de la Curtea Constituțională privind pensiile magistraților, dar și de declarațiile legate de reformele din administrația publică, potrivit Barometrului realizat de News.ro și agenția de monitorizare Klarmedia.

Pe locul al doilea în topul vizibilităţii se află ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a urcat de pe poziția a patra, pe fondul controversei privind un medic care a operat într-un spital privat în timpul programului de lucru de la un spital de stat, dar și al cazurilor de agresiuni asupra personalului medical.

Clasamentul este completat de ministrul Apărării, Radu Miruță, care coboară de pe locul al doilea ocupat în ianuarie. Vizibilitatea acestuia a crescut în contextul unor controale la instituții din subordine, al dezbaterilor privind veniturile militarilor, dar și al unor incidente, precum descoperirea unor resturi de dronă pe litoral.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, urcă pe poziția a patra, după participarea la reuniuni internaționale importante, inclusiv la Londra, Washington și Conferința de securitate de la Munchen, dar și în contextul unei moțiuni simple dezbătute în Senat.

Locul al cincilea este ocupat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a câștigat vizibilitate în urma discuțiilor privind pachetul de relansare economică și reforma administrativă, dar și pe fondul criticilor legate de majorarea impozitelor pe proprietate.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, se află pe poziția a șasea, în ușoară scădere față de luna precedentă.

În categoria miniștrilor cu între 2.000 și 3.000 de mențiuni se regăsesc Dragoș Pîslaru (Fonduri Europene), Diana Buzoianu (Mediu), Florin Barbu (Agricultură) și Cseke Attila (Dezvoltare).

Cu un nivel de vizibilitate cuprins între 1.000 și 2.000 de apariții se află Radu Marinescu (Justiție), Cătălin Predoiu (Interne), Ciprian Șerban (Transporturi), Andras Istvan Demeter (Cultură) și vicepremierul Oana Gheorghiu.

La polul opus, patru membri ai Guvernului au înregistrat sub 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online: vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Muncii Florin Manole, vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Economiei Irineu Darău.