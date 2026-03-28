Ciucu, ultimatum pentru Grindeanu: „Dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliție cu PSD”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a criticat dur, sâmbătă, acțiunile liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care le-a descris drept „o aventură politică”, solicitându-i public să revină la masa discuțiilor din coaliția de guvernare. Liberalul a subliniat că menținerea stabilității politice este esențială, mai ales în contextul economic internațional tensionat.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „încearcă să țină de coaliție pentru a putea guverna țara”, în timp ce poziționarea PSD riscă să destabilizeze executivul.

„Ce face domnul Grindeanu mi se pare că este o aventură politică, o aventură care nu știu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că în acest context internațional cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă peste criza internațională, care duce la creșterea dobânzilor, ar crește și mai mult dobânzile”, a declarat Ciucu, într-un interviu difuzat de G4Media.

Acesta a atras atenția asupra impactului direct pe care o eventuală instabilitate politică l-ar avea asupra administrațiilor locale, inclusiv asupra Capitalei.

„De aceea, eu mă aștept și cer domnului Grindeanu, în mod foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa Guvernului, în coaliție, să mergem mai departe așa cum am decis și au decis în momentul în care au semnat protocolul de guvernare”, a adăugat liderul liberal.

Ciucu a insistat că Partidul Național Liberal nu este responsabil pentru declanșarea crizei politice și nici pentru escaladarea acesteia.

„Partidul Național Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză și, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească. Dar Partidul Național Liberal este un partid demn, nu s-a lăsat călcat în picioare de astfel de manevre politice”, a afirmat acesta.

În același context, prim-vicepreședintele PNL a avertizat că, în cazul în care Guvernul Bolojan ar fi demis, liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu PSD.

„La ultima ședință a Biroului Politic Național am spus foarte clar: dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliție cu PSD. Nu ne putem juca de-a coalițiile. Avem o coaliție, avem un protocol, suntem oameni serioși”, a punctat Ciucu.

De asemenea, el a subliniat că PNL nu intenționează să devină „o balama a PSD la guvernare”, reafirmând poziția fermă a partidului în actualul context politic.

Referindu-se la situația internă a liberalilor, Ciucu a remarcat că premierul Ilie Bolojan continuă să se bucure de un nivel ridicat de încredere în rândul populației.

„Uitați-vă la Ilie Bolojan, cu toate tunurile care au fost puse pe domnia sa, este în continuare de două-trei ori mai sus în sondaje, în încrederea populației, decât partidul. O problemă pe care o avem la partid este că nu se face transferul dinspre domnia sa și dinspre mine suficient către partid. Și unul dintre motive a fost această incertitudine din partid, că n-ar fi susținut suficient. Dacă terminăm cu tensiunile interne, sunt convins că acest transfer se va face și către partid”, a explicat Ciucu.

PSD urmează să decidă pe 20 aprilie dacă va ieși de la guvernare.