Liderul sindicatului Europol Dâmbovița, arestat: ar fi cerut 12.000 de euro pentru a aranja transferul unui coleg

Președintele filialei Europol Dâmbovița, Marian Niculin‑Rujoiu, agent de poliție în cadrul Poliției Câmpulung, a ajuns în arest preventiv după ce procurorii anticorupție l-au acuzat că ar fi solicitat bani pentru a facilita transferul unui coleg la un alt inspectorat de poliție.

Direcția Națională Anticorupție a transmis că a fost dispusă arestarea lui Marian Niculin‑Rujoiu, cercetat pentru trafic de influență.

„La data de 23 mai 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești față de inculpatul Niculin ‑Rujoiu Marian, la data faptei agent de poliție în cadrul Poliției Municipiului Câmpulung – Biroul Ordine Publică și președinte al unei filiale județene din cadrul unui sindicat din poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență”, se arată într-un comunicat DNA.

Suma cerută și promisiunea făcută

Anchetatorii susțin că, în februarie 2026, polițistul i-ar fi cerut unui coleg 12.000 de euro, promițând că poate interveni pe lângă persoane cu funcții de conducere din două inspectorate județene pentru a-i obține mutarea. O lună mai târziu, ar fi primit o altă sumă.

„Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul lunii februarie 2026, inculpatul Niculin-Rujoiu Marian, în calitățile menționate anterior, ar fi pretins de la un alt polițist suma de 12.000 de euro, din care în cursul lunii martie 2026 ar fi primit suma de 10.000 de lei, în schimbul promisiunii că își va exercita influența pe care ar fi pretins că o are asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul a două inspectorate județene de poliție, pentru a determina aprobarea mutării polițistului respectiv de la un inspectorat la altul”, mai arată comunicatul.

Inculpatul a fost informat oficial despre acuzațiile care i se aduc.

Dosarul este instrumentat cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție.

Amintim că, în septembrie anul trecut, procurorii DNA Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Robert Bogdan Pascu, adjunct al șefului Poliției Orașului Topoloveni (la data faptelor, ofițer de poliție judiciară), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.