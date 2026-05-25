Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan. Profilul celor care ar vota „DA” Sondaj INSCOP

În timp ce Nicușor Dan este tot mai contestat de partidele politice pentru lipsa unei soluții rapide la criza guvernamentală, un nou sondaj INSCOP arată cum se poziționează, de fapt, românii față de președinte.

Scena politică traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, după căderea Guvernului Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură și blocajul negocierilor pentru formarea unei noi majorități, iar președintele Nicușor Dan pare tot mai contestat, inclusiv de foști aliați politici precum USR.

Cu toate acestea, în pofida tensiunilor politice și a presiunii publice generate de impasul guvernamental, Nicușor Dan pare să își păstreze o parte consistentă a capitalului electoral. Cel mai recent sondaj INSCOP, realizat în perioada 11-14 mai 2026, arată că majoritatea românilor nu ar susține demiterea președintelui în cazul organizării unui referendum.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum pentru demiterea președintelui, 44% dintre români spun că ar vota pentru revocarea lui Nicușor Dan, în timp ce 50,7% declară că ar vota împotrivă. Un procent de 5,4% dintre respondenți nu au o opinie sau au refuzat să răspundă.

Eliminând categoria indecișilor, datele arată că 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii lui Nicușor Dan, în timp ce 46,9% ar susține înlăturarea sa din funcție.

Rezultatele sugerează că, deși climatul politic este profund polarizat și președintele traversează probabil cel mai dificil moment al mandatului său, ideea unei rupturi instituționale majore nu convinge încă majoritatea electoratului.

Votul pe categorii

Sondajul scoate însă la iveală diferențe puternice între diverse categorii de alegători.

Sprijinul pentru demitere este semnificativ mai ridicat în rândul votanților AUR, dintre care 77% spun că ar vota pentru înlăturarea președintelui. De asemenea, peste media națională se situează persoanele cu educație primară (63%), locuitorii din mediul rural (55%) și utilizatorii TikTok (59%).

În schimb, opoziția față de demitere rămâne puternică în rândul electoratului partidelor care l-au susținut în turul doi al alegerilor prezidențiale. Astfel, 86% dintre votanții PNL și USR spun că ar vota împotriva unei astfel de măsuri, în timp ce procentul ajunge la 59% în cazul simpatizanților PSD.

Totodată, persoanele de peste 60 de ani (59%), cei cu studii superioare (73%), locuitorii din București (68%) și cei din marile orașe (61%) tind să respingă mai ferm scenariul unui referendum de demitere.

Remus Ioan Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că ideea unei demiteri prezidențiale nu are, în prezent, susținere suficientă în societate, chiar și într-un scenariu ipotetic.

„Demiterea președintelui Nicușor Dan printr-un eventual referendum nu are susținere în societatea românească, nici măcar în urma aplicării unei întrebări care testează o situație ipotetică. Proximitatea față de momentul electoral din 2025 și riscurile sistemice percepute de majoritatea alegătorilor, în contextul electoral tensionat din 2024-2025, alimentează ostilitatea publicului față de un referendum de demitere a președintelui, care nu ar face decât să amplifice incertitudinile politice deja uriașe și costisitoare din punct de vedere economic și social”, a declarat acesta.

Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai de INSCOP Research, la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, pe un eșantion de 1.100 de persoane, prin interviuri telefonice (CATI). Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Vă reamintim că Institutul de sondare INSCOP este deținut de sociologul Remus Ioan Ștefureac și Ada Cornea Luca.