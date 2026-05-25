search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan. Profilul celor care ar vota „DA” Sondaj INSCOP

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În timp ce Nicușor Dan este tot mai contestat de partidele politice pentru lipsa unei soluții rapide la criza guvernamentală, un nou sondaj INSCOP arată cum se poziționează, de fapt, românii față de președinte.

Câți români mai vor înlăturarea lui Nicușor Dan
Nicuşor Dan este, încă, susţinut de majoritatea românilor. FOTO: captură video

Scena politică traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, după căderea Guvernului Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură și blocajul negocierilor pentru formarea unei noi majorități, iar președintele Nicușor Dan pare tot mai contestat, inclusiv de foști aliați politici precum USR.

Cu toate acestea, în pofida tensiunilor politice și a presiunii publice generate de impasul guvernamental, Nicușor Dan pare să își păstreze o parte consistentă a capitalului electoral. Cel mai recent sondaj INSCOP, realizat în perioada 11-14 mai 2026, arată că majoritatea românilor nu ar susține demiterea președintelui în cazul organizării unui referendum.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum pentru demiterea președintelui, 44% dintre români spun că ar vota pentru revocarea lui Nicușor Dan, în timp ce 50,7% declară că ar vota împotrivă. Un procent de 5,4% dintre respondenți nu au o opinie sau au refuzat să răspundă.

Sursă foto: INSCOP
Sursă foto: INSCOP

Eliminând categoria indecișilor, datele arată că 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii lui Nicușor Dan, în timp ce 46,9% ar susține înlăturarea sa din funcție.

Rezultatele sugerează că, deși climatul politic este profund polarizat și președintele traversează probabil cel mai dificil moment al mandatului său, ideea unei rupturi instituționale majore nu convinge încă majoritatea electoratului.

Votul pe categorii

Sondajul scoate însă la iveală diferențe puternice între diverse categorii de alegători.

Sprijinul pentru demitere este semnificativ mai ridicat în rândul votanților AUR, dintre care 77% spun că ar vota pentru înlăturarea președintelui. De asemenea, peste media națională se situează persoanele cu educație primară (63%), locuitorii din mediul rural (55%) și utilizatorii TikTok (59%).

Sursă: INSCOP
Sursă: INSCOP

În schimb, opoziția față de demitere rămâne puternică în rândul electoratului partidelor care l-au susținut în turul doi al alegerilor prezidențiale. Astfel, 86% dintre votanții PNL și USR spun că ar vota împotriva unei astfel de măsuri, în timp ce procentul ajunge la 59% în cazul simpatizanților PSD.

Totodată, persoanele de peste 60 de ani (59%), cei cu studii superioare (73%), locuitorii din București (68%) și cei din marile orașe (61%) tind să respingă mai ferm scenariul unui referendum de demitere.

Remus Ioan Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că ideea unei demiteri prezidențiale nu are, în prezent, susținere suficientă în societate, chiar și într-un scenariu ipotetic.

„Demiterea președintelui Nicușor Dan printr-un eventual referendum nu are susținere în societatea românească, nici măcar în urma aplicării unei întrebări care testează o situație ipotetică. Proximitatea față de momentul electoral din 2025 și riscurile sistemice percepute de majoritatea alegătorilor, în contextul electoral tensionat din 2024-2025, alimentează ostilitatea publicului față de un referendum de demitere a președintelui, care nu ar face decât să amplifice incertitudinile politice deja uriașe și costisitoare din punct de vedere economic și social”, a declarat acesta.

Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai de INSCOP Research, la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, pe un eșantion de 1.100 de persoane, prin interviuri telefonice (CATI). Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Vă reamintim că Institutul de sondare INSCOP este deținut de sociologul Remus Ioan Ștefureac și Ada Cornea Luca.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Gigi Becali, prima reacție după ce a pierdut 20.000 de euro în procesul cu Florin Talpan: „Îl dau ăia afară”. Discuție uluitoare: „Dă-mi-i că ești atât de bogat!”
fanatik.ro
image
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
libertatea.ro
image
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
digisport.ro
image
Tudor Chirilă, alarmat de ce fac copiii pe rețelele de socializare: „M-a speriat”
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
observatornews.ro
image
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
cancan.ro
image
Lia Savonea atacă la CCR o lege care dezavantajează pensionarii și persoanele cu handicap. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Prețurile la carburanți de luni, 25 mai 2026. Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină
playtech.ro
image
Singurul jucător al lui Kopic cu probleme medicale înainte de Dinamo – FCSB. Ce se întâmplă cu Pușcaș?
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
digisport.ro
image
Tudor Chirilă, alarmat de ce fac copiii pe rețelele de socializare: „M-a speriat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Marele regizor și-a cumpărat o vilă impunătoare într-un cartier liniștit din București. Are două etaje și un balcon superb / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Economia din România, în mare pericol. Adrian Negrescu: „Noi suntem acum într-o recesiune tehnică. Oamenii suferă din ce în ce mai mult”
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Pe ce se cheltuiesc banii la Brașov. Transportul public înghite milioane din bugetul local. Sume uriașe se duc către RATBV
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Viața la bloc s-a schimbat complet. De ce nu ne mai salutăm cu vecinii? „La mine fug dacă văd pe careva că așteaptă liftul”
click.ro
image
Andreea Antonescu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Sienna, adolescenta artistei, a împlinit 15 ani
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jessica Simpson foto Profimedia jpg
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ela Crăciun a dezvăluit secretul unei casnicii fericite! Sfaturi cum să evitați divorțul: „Fără semnal în pădure, doar noi doi!”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Prințul William a dezvăluit ce face Prințesa Kate nopțile, după ce copiii lor merg la culcare

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică