search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Celebrul dirijor al Orchestrei Lăutarii, Nicolae Botgros renunță la politică: ,,Mai multă libertate”

0
0
Publicat:

Celebrul dirijor al Orchestrei Lăutarii, Nicolae Botgros, a renunțat la mandatul de deputat pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), subliniind că revine la muzică, chiar dacă anterior declara că nu intenționează să părăsească Parlamentul de la Chișinău.

Nicolae Botgros a renunțat la mandatul de deputat. FOTO: Agora.md
Nicolae Botgros a renunțat la mandatul de deputat. FOTO: Agora.md

„Sunt la anii bătrâneții, am 73 de ani și, la vârsta mea, am nevoie de sănătate, de un refugiu și de mai multă libertate. Pentru mine, libertatea este muzica. Eu sunt născut pentru Orchestra Lăutarii și pentru muzică și voi continua să fac ceea ce am făcut timp de aproape 49 de ani, de când sunt dirijorul Orchestrei Lăutarii”, a spus Nicolae Botgros.

A schimbat foaia

La începutul lunii februarie, însă celebrul dirijor a afirmat că va rămâne în Parlament până îl vor „duce cu picioarele înainte”, subliniind că nu are de gând să demisioneze din funcția de ales. Întrebat ce s-a întâmplat între timp și de ce și-a schimbat decizia, Nicolae Botgros a dat asigurări că nu „s-a schimbat absolut nimic”.

„Sunt același om, aceeași persoană, primit foarte bine atât de fracțiunea PAS, cât și de ceilalți colegi din alte fracțiuni, fiindcă sunt prieten cu toată lumea, cu întreaga societate. În aceste momente nu pot decât să urez multă sănătate Parlamentului și celor care vor face legi. A fost o glumă, o vorbă, așa cum se spune la noi, la moldoveni, că o să mă duceți de aici cu picioarele înainte. Bineînțeles, are cine să mă ducă cu picioarele înainte, fiindcă există Orchestra Lăutarii, pe care am condus-o timp de 49 de ani, și ei vor fi demni de acest lucru. Dar până atunci vorbim despre lucruri mai frumoase și mai valoroase, pe care le avem de făcut în continuare”, a conchis acesta. 

Deputat doar câteva luni 

Nicolae Botgros a devenit parlamentar pentru prima dată în toamna anului trecut după alegerile din Republica Moldova, fiind pe locul 11 pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate.

Propunere venită de la Maia Sandu

El a menționat că propunerea privind participarea la alegerile parlamentare a venit din partea Maiei Sandu, actuala președintă a Republicii Moldova și fondatoarea Partidului Acțiune și Solidaritate, subliniind că a acceptat-o pentru ca să contribuie la parcursul european al țării sale.

„Eu cred că felul în care procedez astăzi este un pas valoros, pentru că pe data de 28 septembrie să alegem opțiunea corectă, să ajungem acolo unde trebuie să fim. Noi, muzicienii care am fost peste hotare începând cu anii 80 am văzut cum trăiește lumea peste tot, cum trăiesc oamenii în Europa, dar și în alte țări. Vrem să aducem Europa acasă, să trăim frumos, să avem de lucru, să putem face lucruri minunate. Vă îndemn pe toți, pas cu pas, umăr la umăr, să facem lucruri frumoase”, a afirmat Nicolae Botgros în data de 16 iunie, ziua în care liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că celebrul dirijor, alături de alte persoane publice, vor candida la scrutinul parlamentar din data de 28 septembrie. 


Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

