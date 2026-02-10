Mister aproape elucidat. Drona găsită pe plaja din Mamaia ar aparține Ministerului Apărării

Drona descoperită, luni seara, pe o plajă din Mamaia a fost utilizată la activități de tragere la care au participat ofițeri din Ministerul Apărării Naționale (MApN) și din structurile partenere.

Drona descoperită pe o plajă din Mamaia ar fi fost utilizată la activități de tragere la care au participat ofițeri din Ministerul Apărării Naționale (MApN) și din structurile partenere, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Echipe ale SRI, MApN, ISU și Poliției s-au deplasat luni la fața locului pentru a face verificări și pentru a stabili dacă reprezintă un risc.

Radu Miruță, ministrul Apărării, a precizat, luni seară, că resturi de dronă au fost aduse de apă pe plaja din zona hotelului Victoria din Mamaia.

„Sunt echipe specializate în curs spre a identifica dacă pot recupera ceva electronic din acele resturi pentru a restaura eventual traseul, perioada, sursa”, a spus Radu Miruță.

Potrivit ministrului Apărării, până nu se face o expertizare rapidă a componentelor electronice care se găsesc pe acea dronă, „nu putem ști dacă s-a prăbușit, când s-a prăbușit, în ce zonă s-a prăbușit”.