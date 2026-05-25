search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de la Tokyo în SUA

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O agenție japoneză face pași importanți în dezvoltarea unui avion hipersonic experimental capabil să zboare cu o viteză de Mach 5. Proiectul promite să reducă durata unei călătorii de la Tokyo în SUA la doar două ore, însă experții avertizează că tehnologia va fi disponibilă pentru publicul larg abia peste două decenii.

Japonezii lucrează la un avion hipersonic/FOTO:X
Japonezii lucrează la un avion hipersonic/FOTO:X

În timp ce marile puteri globale își dispută supremația tehnologică și militară, Japonia își consolidează poziția în avangarda aviației civile din viitor. Agenția Spațială Japoneză (JAXA) a finalizat cu succes o simulare crucială în cadrul unei facilități de testare a motoarelor de tip ramjet de la Centrul Spațial Kakuda din prefectura Miyagi, conform publicației Interesting Engineering.

Cercetătorii au simulat condiții reale de zbor la viteza de Mach 5 – adică de aproximativ cinci ori viteza sunetului și de două ori și jumătate mai rapid decât celebrul Concorde. Succesul testului reprezintă o etapă de referință, validând performanțele sistemului de protecție termică, ale suprafețelor de control și ale combustiei motorului ramjet în condiții hipersonice extreme. La astfel de viteze uluitoare, temperaturile din jurul aeronavei pot atinge pragul critic de 1.000°C, aspect care face ca managementul termic să fie o chestiune de securitate națională și tehnologică.

Următoarea fază a programului nipon ar putea include montarea aeronavei experimentale pe o rachetă de sondare sau pe un vehicul de lansare similar, pentru a demonstra capacitățile Mach 5 într-un zbor real.

Două ore de la Tokyo în SUA, la o altitudine de 27 de kilometri

Eforturile Japoniei nu sunt izolate, ci fac parte dintr-o competiție globală acerbă pentru controlul sistemelor de transport ultra-rapide. Dacă proiectul JAXA va fi finalizat, o călătorie de la Tokyo către Statele Unite – care în prezent durează aproximativ o jumătate de zi cu un avion comercial standard – va fi redusă la doar două ore.

Pentru a atinge această performanță, aeronava ar trebui să evolueze la o altitudine de aproximativ 27 de kilometri, adică mai mult decât dublul altitudinii la care zboară avioanele convenționale. Un avion de pasageri hipersonic de Mach 5 ar naviga cu o viteză de aproximativ 5.300 km/h (3.300 mph), fiind de șase ori mai rapid decât flotele comerciale actuale. Prin comparație, legendarul avion supersonic Concorde, retras din circulație în 2003, atingea o viteză maximă de „doar” Mach 2 (aproximativ 2.250 km/h).

O promisiune pentru următoarele decenii

În ciuda entuziasmului generat de reușita testelor de laborator, specialiștii îndeamnă la realism. Profesorul Hideyuki Taguchi, de la Universitatea de Științe din Tokyo, a explicat pentru publicația Mainichi complexitatea acestui demers:

„Dezvoltarea unui avion convențional durează, în mod normal, în jur de 10 ani. Deoarece realizarea unui avion de pasageri hipersonic necesită două etape distincte de demonstrație – mai întâi o aeronavă experimentală, urmată apoi de cea de pasageri –, estimăm că întregul proces va fi finalizat în aproximativ 20 de ani.”

La rândul său, Tetsuya Sato, profesor la Universitatea Waseda, a subliniat că acest rezultat reprezintă doar un prim pas dintr-un drum lung, adevăratul vis al cercetătorilor fiind transpunerea acestor date într-un zbor demonstrativ real.

Noua cursă a înarmării tehnologice în aviație

Japonia nu este singurul actor care investește masiv în această nișă. Competiția pentru transportul super și hipersonic de pasageri include jucători de calibru global. Recent, NASA a înregistrat progrese majore cu aeronava sa experimentală X-59, în timp ce compania Boom Supersonic a testat cu succes prototipul XB-1, ambele proiecte fiind concentrate pe depășirea barierelor de eficiență și pe reducerea zgomotului produs de boom-ul supersonic – o problemă nerezolvată care a contribuit, în trecut, la declinul comercial al Concorde.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
stirileprotv.ro
image
Un lider PNL a apărut la o reuniune de partid cu un ceas de aproximativ 30.000 de euro. Liberalul este un apropiat al lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Un important lider european își taie salariul la jumătate
mediafax.ro
image
Marian Ceaușescu, în tribune la FCSB – FC Botoșani: „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi”
fanatik.ro
image
De ce nu scad prețurile locuințelor deși România traversează o criză economică? Doi experți explică paradoxul imobiliar
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea, debut cu victorie la Roland Garros! Ce o așteaptă
click.ro
image
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm după măsurile mele”
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Vecinii bulgari se pregătesc pentru sezonul estival cu oferte ultra all inclusive. Cât costă experiența
observatornews.ro
image
Antena 1 l-a sancționat pe Gabi Tamaș pentru derapajele repetate. Adi Vasile a făcut anunțul
cancan.ro
image
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
prosport.ro
image
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primește ca primar al Craiovei
playtech.ro
image
Și-a înșelat soția, iar acum are parte de un nou eșec. Ce se întâmplă în viața celebrului milionar
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
Marta Kostyuk a arătat o fotografie pe telefon la conferința de la Roland Garros: ”Asta am primit dimineață, la 08:00”
digisport.ro
image
FCSB abia a învins Botoșani și merge la finala cu Dinamo pentru cupe europene
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Avertisment privind veniturile seniorilor: Sistemul public de pensii nu va mai fi capabil să facă față plăților de pensii
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri
click.ro
image
Andreea Marin, apariție spectaculoasă în Bologna. Fanii au reacționat imediat: „Arăți perfect de când ai slăbit”
click.ro
image
Româncele au făcut parada modei, pe covorul roșu, la Cannes 2026! Designerul Florin Burescu o laudă pe Andreea Esca: „Cea mai bună apariție!”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare