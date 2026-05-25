Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de la Tokyo în SUA

O agenție japoneză face pași importanți în dezvoltarea unui avion hipersonic experimental capabil să zboare cu o viteză de Mach 5. Proiectul promite să reducă durata unei călătorii de la Tokyo în SUA la doar două ore, însă experții avertizează că tehnologia va fi disponibilă pentru publicul larg abia peste două decenii.

În timp ce marile puteri globale își dispută supremația tehnologică și militară, Japonia își consolidează poziția în avangarda aviației civile din viitor. Agenția Spațială Japoneză (JAXA) a finalizat cu succes o simulare crucială în cadrul unei facilități de testare a motoarelor de tip ramjet de la Centrul Spațial Kakuda din prefectura Miyagi, conform publicației Interesting Engineering.

Cercetătorii au simulat condiții reale de zbor la viteza de Mach 5 – adică de aproximativ cinci ori viteza sunetului și de două ori și jumătate mai rapid decât celebrul Concorde. Succesul testului reprezintă o etapă de referință, validând performanțele sistemului de protecție termică, ale suprafețelor de control și ale combustiei motorului ramjet în condiții hipersonice extreme. La astfel de viteze uluitoare, temperaturile din jurul aeronavei pot atinge pragul critic de 1.000°C, aspect care face ca managementul termic să fie o chestiune de securitate națională și tehnologică.

Următoarea fază a programului nipon ar putea include montarea aeronavei experimentale pe o rachetă de sondare sau pe un vehicul de lansare similar, pentru a demonstra capacitățile Mach 5 într-un zbor real.

Două ore de la Tokyo în SUA, la o altitudine de 27 de kilometri

Eforturile Japoniei nu sunt izolate, ci fac parte dintr-o competiție globală acerbă pentru controlul sistemelor de transport ultra-rapide. Dacă proiectul JAXA va fi finalizat, o călătorie de la Tokyo către Statele Unite – care în prezent durează aproximativ o jumătate de zi cu un avion comercial standard – va fi redusă la doar două ore.

Pentru a atinge această performanță, aeronava ar trebui să evolueze la o altitudine de aproximativ 27 de kilometri, adică mai mult decât dublul altitudinii la care zboară avioanele convenționale. Un avion de pasageri hipersonic de Mach 5 ar naviga cu o viteză de aproximativ 5.300 km/h (3.300 mph), fiind de șase ori mai rapid decât flotele comerciale actuale. Prin comparație, legendarul avion supersonic Concorde, retras din circulație în 2003, atingea o viteză maximă de „doar” Mach 2 (aproximativ 2.250 km/h).

O promisiune pentru următoarele decenii

În ciuda entuziasmului generat de reușita testelor de laborator, specialiștii îndeamnă la realism. Profesorul Hideyuki Taguchi, de la Universitatea de Științe din Tokyo, a explicat pentru publicația Mainichi complexitatea acestui demers:

„Dezvoltarea unui avion convențional durează, în mod normal, în jur de 10 ani. Deoarece realizarea unui avion de pasageri hipersonic necesită două etape distincte de demonstrație – mai întâi o aeronavă experimentală, urmată apoi de cea de pasageri –, estimăm că întregul proces va fi finalizat în aproximativ 20 de ani.”

La rândul său, Tetsuya Sato, profesor la Universitatea Waseda, a subliniat că acest rezultat reprezintă doar un prim pas dintr-un drum lung, adevăratul vis al cercetătorilor fiind transpunerea acestor date într-un zbor demonstrativ real.

Noua cursă a înarmării tehnologice în aviație

Japonia nu este singurul actor care investește masiv în această nișă. Competiția pentru transportul super și hipersonic de pasageri include jucători de calibru global. Recent, NASA a înregistrat progrese majore cu aeronava sa experimentală X-59, în timp ce compania Boom Supersonic a testat cu succes prototipul XB-1, ambele proiecte fiind concentrate pe depășirea barierelor de eficiență și pe reducerea zgomotului produs de boom-ul supersonic – o problemă nerezolvată care a contribuit, în trecut, la declinul comercial al Concorde.