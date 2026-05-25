Netanyahu îl avertizează pe Trump: Israelul își rezervă libertatea de acțiune militară, indiferent de acordurile de pace dintre SUA și Iran

O convorbire telefonică recentă între premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump evidențiază faliile strategice adânci dintre Washington și Ierusalim, în momentul în care SUA încearcă să încheie un acord diplomatic cu Teheranul.

Liderul israelian a subliniat ferm că țara sa nu va renunța la libertatea de acțiune pentru neutralizarea amenințărilor la adresa securității sale, în special în Liban, chiar dacă Washingtonul și Teheranul vor semna un nou tratat de pace.

Conform agenției de presă Reuters, care citează o sursă politică israeliană sub protecția anonimatului, Donald Trump a descris discuțiile drept „foarte bune”, deși pozițiile celor doi aliați tradiționali rămân parțial divergente.

Un memorandum secret pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Donald Trump a anunțat că Statele Unite și Iranul au „convenit în mare măsură” asupra unui memorandum de înțelegere în cadrul unui viitor tratat de pace. Obiectivul central al acestui document este deblocarea Strâmtorii Ormuz, o arteră maritimă vitală prin care, în perioade de stabilitate, se transportă aproximativ o cincime din volumul global de petrol.

Tranzitul prin această strâmtoare a fost paralizat în februarie 2026, odată cu declanșarea unui conflict militar de amploare în care au fost implicate SUA, Israelul și Iranul. În prezent, Pakistanul acționează ca mediator în procesul de negociere, iar comunitatea internațională își exprimă speranța că acest conflict armat, aflat în desfășurare de trei luni, este aproape de o rezolvare diplomatică.

Termenii acordului-cadru și rezervele strategice ale Ierusalimului

Potrivit agenției oficiale de presă de la Teheran, Fars, proiectul acordului de pace conține două clauze fundamentale:

-Statele Unite și aliații lor se angajează să se abțină de la atacuri asupra teritoriului Iranului și a forțelor sale proxy din regiune.

-Iranul, la rândul său, își asumă obligația oficială de a nu lansa lovituri militare preventive împotriva obiectivelor SUA și ale partenerilor acestora.

Aceste prevederi generează însă îngrijorări majore în rândul establishment-ului politic și militar de la Ierusalim. Influentul politician israelian Benny Gantz a catalogat o eventuală oprire a operațiunilor militare din Liban drept o „eroare strategică”. Gantz a reamintit că trupele terestre israeliene au intrat pe teritoriu libanez cu un obiectiv clar: distrugerea grupării șiite pro-iraniene Hezbollah, finanțată și înarmată direct de Teheran. În opinia sa, includerea unui armistițiu în Liban în textul acordului global cu Iranul riscă să anuleze succesele tactice obținute de armata israeliană pe front.

Condițiile stricte impuse de Casa Albă

În ciuda avansului negocierilor, Casa Albă menține o comunicare constantă cu Ierusalimul și dă asigurări că nu va face concesii în dosarele critice. Surse politice israeliene indică faptul că Donald Trump și-a reafirmat poziția intransigentă: niciun document final nu va fi semnat fără îndeplinirea a două condiții ulimative impuse Iranului:

1. Dezmembrarea completă și ireversibilă a programului nuclear iranian.

2. Transferul integral al stocurilor de uraniu îmbogățit în afara granițelor Iranului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a sugerat, pe fondul eforturilor diplomatice din Orientul Mijlociu, că în următoarele ore ar putea apărea „vești bune” în ceea ce privește deblocarea Strâmtorii Ormuz. Rămâne de văzut dacă formula de compromis propusă de Washington va reuși să reconcilieze nevoia de stabilitate economică globală cu imperativele de securitate națională ale Israelului.