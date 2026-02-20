Control național fără precedent după ce un medic s-a filmat operând la privat în timpul programului de la stat

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat declanșarea unui control amplu la un spital public, după ce un medic angajat atât în sistemul public, cât și în cel privat, ar fi desfășurat activitate chirurgicală la o unitate privată în timpul programului de lucru de la stat.

„De aproape șapte luni spun obsesiv, ferm, public și fără echivoc: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook. Acesta a subliniat că „nu este o temă populistă”, ci „o chestiune de principiu, de lege și de respect față de pacient”.

Rogobete a explicat că susține dreptul personalului medical de a lucra și în privat, însă „după orele de program la public. Nu în timpul lor. Nu pe banii statului. Nu pe încrederea pacienților”.

Cazul invocat de ministru a pornit de la publicarea unui videoclip pe pagina unei unități sanitare private, în care un medic angajat și la un spital public explica faptul că, la ora 12:00, într-o zi de joi, se pregătea pentru a doua intervenție chirurgicală. În acest context, Ministerul Sănătății a solicitat conducerii spitalului public situația concediilor pentru luna februarie.

„Răspunsul a fost exact cel pe care îl anticipam”, a precizat Rogobete, arătând că exista o solicitare scrisă în data de 12 februarie pentru concediu chiar în aceeași zi, deși legislația prevede că zilele de concediu de odihnă trebuie cerute cu cel puțin 15 zile în avans. Totodată, solicitarea nu era înregistrată la Serviciul RUNOS și nu era aprobată de managerul unității sanitare. „Deci, solicitarea de concediu NU este validă”, a subliniat ministrul.

În paralel, unitatea sanitară privată ar fi confirmat că medicul a efectuat două intervenții chirurgicale în aceeași zi, la 08:40 și la 12:45, ceea ce, potrivit ministrului, confirmă prezența acestuia în sala de operație în timpul programului de la stat. De asemenea, Rogobete a afirmat că activitatea medicului la spitalul public ar indica, pentru anul 2025, „o medie de o intervenție chirurgicală pe săptămână și un pacient pe săptămână în ambulatoriul de specialitate”.

„Ca ministru al Sănătății, nu pot ignora aceste lucruri”, a transmis acesta, anunțând că, începând de luni, Corpul de Control al ministrului Sănătății se va deplasa la spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru.

Ministrul a mai precizat că incidentul „va genera un control național fără precedent”, pe care și-l asumă public și care „va duce la modificări legislative semnificative”.

În final, Rogobete a subliniat că nu dorește să generalizeze, dar că astfel de situații „nu sunt drepte nici față de cei care muncesc, nici față de pacienți și nici față de întreg sistemul de sănătate”, reiterând că „încrederea ne face bine”.