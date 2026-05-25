Un român, protagonistul unei scene revoltătoare în piscina unui hotel din Mallorca: a pupat și îmbrățișat copilul unor turiști

Un român în vârstă de 33 de ani a fost reținut în stațiunea Magaluf din Mallorca (Spania), după ce ar fi sărutat pe față și ar fi îmbrățișat un copil britanic de patru ani într-o piscină de hotel, incident care a provocat panică printre turiști.

Episodul a avut loc miercuri după-amiază, într-un complex hotelier din populara destinație de vacanță, potrivit Daily Mail Online.

Românul s-a apropiat de copil, apoi l-a „îmbrățișat și pupat” pe față.

Mama copilului ar fi observat scena și l-ar fi confruntat imediat pe bărbat, moment în care acesta s-a oprit.

Martori aflați în jurul piscinei au alertat personalul hotelului, care a solicitat intervenția poliției locale din Calvia, municipalitatea ce administrează zona Magaluf.

Agenții au luat declarații de la părinți și de la turiștii prezenți, după care l-au arestat pe suspect sub acuzația de agresiune sexuală.

Românul a petrecut noaptea în arest, iar joi după-amiază a fost escortat în fața unui judecător din Palma de doi ofițeri ai Gărzii Civile.

Audierea a avut loc cu ușile închise, iar autoritățile nu au comunicat deocamdată dacă suspectul a fost eliberat pe cauțiune sau plasat în arest preventiv.

Familia britanică a părăsit insula la scurt timp după incident, însă nu a precizat dacă și-a întrerupt vacanța sau avea deja programat zborul spre Marea Britanie.

Cazul vine la doar câteva săptămâni după un alt incident grav petrecut în Palma, unde o tânără turistă britanică a fost răpită și agresată sexual de un șofer de dubă. Femeia a reușit să scape doar datorită intervenției unor martori care au observat scena și au fotografiat numărul de înmatriculare al vehiculului, informație care a ajutat poliția spaniolă să identifice rapid suspectul.