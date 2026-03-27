Nicușor Dan ar fi cheltuit într-un an, pe deplasările externe, cât un singur zbor al lui Klaus Iohannis

Nicușor Dan a cheltuit într-un an întreg pe deplasările externe doar cât a costat un singur zbor efectuat de Klaus Iohannis în timpul mandatului său de președinte.

În timp ce fostul șef de stat obișnuia să folosească aeronave de lux închiriate pentru vizitele oficiale în străinătate, Nicușor Dan se deplasează cu avionul de transport trupe Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române, o soluție mult mai economică.

Singura excepție a fost în februarie, când președintele s-a deplasat în Statele Unite ale Americii, la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump, folosind o aeronavă privată. Aceasta a fost necesară deoarece aeronava Spartan nu a putut decola din cauza condițiilor meteo severe. De asemenea, în ianuarie, Nicușor Dan a rămas blocat timp de o zi la Paris, în cadrul reuniunii Coaliției de Voință, tot din cauza imposibilității de decolare a avionului Spartan.

Potrivit Antena 3 CNN, vizitele externe efectuate de Klaus Iohannis în 2024 au costat statul român 28.491.000 de lei. În comparație, Nicușor Dan a cheltuit, în 2025, doar 936.000 de lei pentru mai multe deplasări externe.

Astfel, o singură vizită a lui Klaus Iohannis la Paris a costat aproximativ 900.000 de lei, în timp ce întreaga activitate externă a lui Nicușor Dan pe un an a ajuns la 936.000 de lei, iar vizita lui la Paris a costat doar 150.000 de lei.

Această diferență semnificativă subliniază economia considerabilă realizată prin utilizarea aeronavelor militare pentru deplasările oficiale, dar și provocările logistice asociate, precum întârzierile cauzate de condițiile meteo.