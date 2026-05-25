search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gala Premiilor UNITER 2026 are loc luni, la Teatrul Odeon. Unde poate fi urmărit evenimentul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

UNITER organizează luni, 25 mai, de la ora 20.00, cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER, găzduită de Teatrul Odeon. Evenimentul, considerat cea mai importantă sărbătoare a teatrului românesc, va fi transmis în direct pe platformele oficiale ale organizatorilor și pe  TVR 1, TVR Cultural, TVR+, tvr.ro și pe undele Radio România Cultural.  

Gala Premiilor UNITER 2026 are loc luni, la Teatrul Odeon. FOTO: Facebook
Gala Premiilor UNITER 2026 are loc luni, la Teatrul Odeon. FOTO: Facebook

Până duminică, 24 mai, publicul a avut posibilitatea să își voteze artiștii favoriți pe site-ul oficial al UNITER, în cadrul secțiunii „Votul publicului”.

Gala din acest an vorbește despre fragilitatea și vulnerabilitatea culturii, dar și despre forța ei de a rezista în vremuri dificile. Organizatorii amintesc că trofeul UNITER, creat de artistul Ion Bițan în urmă cu 36 de ani, este inspirat de imaginea unei cărți salvate din flăcări în timpul Revoluției din 1989.

„Pentru noi, acest simbol vorbește despre supraviețuirea culturii în vremuri dificile și despre nevoia de a proteja ceea ce ne păstrează umani”, transmit reprezentanții UNITER.

Începând cu ora 19:00, organizatorii vor transmite LIVE sosirea artiștilor pe covorul roșu, precum și declarațiile acestora, în interviuri realizate de artistul Răzvan Omotă.

Spectacolul Galei poartă semnătura lui Răzvan Mazilu, responsabil de regie, și a scenografului Dragoș Buhagiar. Momentele muzicale vor fi susținute de contratenorul Valer Săbăduș, acompaniat de muzicieni ai Filarmonica George Enescu.

Ediția din 2026 include 16 categorii de premii, cinci premii pentru întreaga activitate, un premiu de excelență, patru premii speciale, un premiu omagiu acordat actorului Victor Rebengiuc și Premiul Președintelui.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Gigi Becali, reacție în forță după ce Mihai Rotaru a vorbit despre „becalizarea” României! „Eu sunt împărat, el e invidios și răutăcios! El nu rotarizează nici Oltenia”
fanatik.ro
image
Pontoane din fonduri UE, sub dimensiunile cerute. Directorul CJ Tulcea care a semnat contractele a cumpărat ulterior un apartament în blocul celui care a câştigat licitația
libertatea.ro
image
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
digisport.ro
image
Record pentru Cristi Chivu. Ce a reușit românul, după ultima etapă de Serie A
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Descinderi în "raiul deşeurilor". 200 de forţe de ordine au blocat intrările şi ieşirile din Sinteşti
observatornews.ro
image
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
cancan.ro
image
Lista pensionarilor care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Topul celor mai profitabile bănci din România. De unde vin câștigurile uriașe, explicația pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
De la finala Champions League, direct în Giulești, la Rapid – Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
digisport.ro
image
Ce proiect de suflet a făcut Kira Hagi. E dedicat bunicilor ei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Marele regizor și-a cumpărat o vilă impunătoare într-un cartier liniștit din București. Are două etaje și un balcon superb / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se interzic telefoanele mobile! Decizia momentului în România
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cristian Mungiu a trecut prin cel mai tensionat control din viața lui după festivalul de la Cannes, la venirea în țară: „L-a frecat cu aparatul și s-a uitat lung la mine”
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Viața la bloc s-a schimbat complet. De ce nu ne mai salutăm cu vecinii? „La mine fug dacă văd pe careva că așteaptă liftul”
click.ro
image
Andreea Antonescu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Sienna, adolescenta artistei, a împlinit 15 ani
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ela Crăciun a dezvăluit secretul unei casnicii fericite! Sfaturi cum să evitați divorțul: „Fără semnal în pădure, doar noi doi!”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Cine a fost prințesa care a alungat mirosurile urâte din palate și care a parfumat Europa

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică