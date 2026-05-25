Gala Premiilor UNITER 2026 are loc luni, la Teatrul Odeon. Unde poate fi urmărit evenimentul

UNITER organizează luni, 25 mai, de la ora 20.00, cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER, găzduită de Teatrul Odeon. Evenimentul, considerat cea mai importantă sărbătoare a teatrului românesc, va fi transmis în direct pe platformele oficiale ale organizatorilor și pe TVR 1, TVR Cultural, TVR+, tvr.ro și pe undele Radio România Cultural.

Până duminică, 24 mai, publicul a avut posibilitatea să își voteze artiștii favoriți pe site-ul oficial al UNITER, în cadrul secțiunii „Votul publicului”.

Gala din acest an vorbește despre fragilitatea și vulnerabilitatea culturii, dar și despre forța ei de a rezista în vremuri dificile. Organizatorii amintesc că trofeul UNITER, creat de artistul Ion Bițan în urmă cu 36 de ani, este inspirat de imaginea unei cărți salvate din flăcări în timpul Revoluției din 1989.

„Pentru noi, acest simbol vorbește despre supraviețuirea culturii în vremuri dificile și despre nevoia de a proteja ceea ce ne păstrează umani”, transmit reprezentanții UNITER.

Începând cu ora 19:00, organizatorii vor transmite LIVE sosirea artiștilor pe covorul roșu, precum și declarațiile acestora, în interviuri realizate de artistul Răzvan Omotă.

Spectacolul Galei poartă semnătura lui Răzvan Mazilu, responsabil de regie, și a scenografului Dragoș Buhagiar. Momentele muzicale vor fi susținute de contratenorul Valer Săbăduș, acompaniat de muzicieni ai Filarmonica George Enescu.

Ediția din 2026 include 16 categorii de premii, cinci premii pentru întreaga activitate, un premiu de excelență, patru premii speciale, un premiu omagiu acordat actorului Victor Rebengiuc și Premiul Președintelui.