Scriitorul și dramaturgul român Matei Vișniec, decorat de Maia Sandu, la Chișinău: „A apărat, prin cultură, libertatea spiritului”

Scriitorul și dramaturgul român Matei Vișniec a fost distins cu Ordinul de Onoare de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într‑un gest de recunoaștere a contribuției sale culturale și civice.

„M-am bucurat să îi confer scriitorului și dramaturgului Matei Vișniec Ordinul Onoarei, în semn de recunoștință pentru opera sa excepțională și pentru felul în care a apărat, prin cultură, libertatea spiritului. O voce în slujba adevărului, Matei Vișniec a explorat, cu forță artistică, traumele dictaturii, absurditatea războiului și sensibilitatea umană” a scris lidera Republicii Moldova, duminică, într-o postare pe Facebook.

„A contribuit la formarea unor generații care înțeleg importanța reflecției critice”

Președinta Maia Sandu a precizat că i-a conferit dramaturgului român această distincție pentru impactul pe care l-a avut asupra publicului din Republica Moldova, în special prin spectacolele montate la Chișinău.

„De trei decenii, Matei Vișniec este acasă și în Republica Moldova. Prin spectacolele sale de la Chișinău, prin întâlnirile cu publicul și prin atelierele dedicate tinerilor, a contribuit la formarea unor generații care înțeleg importanța reflecției critice și puterea teatrului de a apropia oameni și destine”.

În acest an, Maia Sandu este invitat special al Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026, o prestigioasă platformă culturală dedicată teatrului contemporan și creațiilor care „provoacă, inspiră și deschid noi perspective asupra lumii în care trăim”, a mai scris Maia Sandu în aceeași postare.

Matei Vișniec este unul dintre cei mai apreciați români de peste graniță, opera sa impunându-se în lumea poeziei și a dramaturgiei, fiind tradusă în peste 30 de limbi străine. După ce în 2018 a primit din partea Ministerului Culturii din Franța titlul de Cavaler al Artelor și al Literelor, în 2020, prin decret prezidențial francez, românul a primit distincția Ordinul Național de Merit, în grad de Cavaler, ceremonie care a avut loc abia în toamna acestui an.

În romanul său „Un secol de ceață“, publicat la Editura Polirom, pe care l-a scris din dorința de a încerca să înțeleagă „de ce oamenii nu învață mai nimic din greșelile trecutului și mai ales de ce repetă erorile servituții voluntare“, corbește pe tot parcursu despre o ceață ideologică, pe care o simțim și astăzi, poate fi observată în mentalități, în discursurile politicienilor, și chiar în unele săli de clasă.