Avertismentul care dă fiori. Remus Pricopie: „Adevăratul inamic așteaptă ca Băluță, Ciucu și Drulă să se anihileze reciproc”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, lansează un avertisment tranșant la adresa PSD, PNL și USR, pe fondul disputelor dintre candidații pro-europeni la Primăria Capitalei. În opinia sa, tensiunile și atacurile dintre Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă deschid drumul unui candidat cu „discurs extremist” către o posibilă victorie. „Adevăratul inamic așteaptă ca cei trei să se anihileze reciproc”, spune acesta.

„Mesaj pentru București. Avem câteva nume foarte bune pentru Capitală. Și totuși, incapacitatea partidelor pro-europene de a se coordona într-o competiție desfășurată într-un singur tur poate genera un rezultat catastrofal. Cine crede că avalanșa de atacuri în «triunghiul» Băluță–Ciucu–Drulă nu produce consecințe se înșală. Acest joc al orgoliilor îl lasă pe al patrulea candidat- cu discurs extremist – să preia inițiativa și, în final, chiar să câștige”, afirmă Remus Pricopie, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Bucureștiul ar putea ajunge în mâinile unui politician pro-Moscova”

Rectorul SNSPA le cere bucureștenilor, dar și partidelor pro-europene, să ia în calcul un scenariu pe care îl consideră periculos pentru Capitală.

„Vă rog să începeți să luați în calcul varianta în care Bucureștiul ar putea fi condus, pentru doi ani și jumătate, de un politician extremist, cu înclinații pro-Moscova, pentru care circul și scandalul reprezintă standardul comunicării publice. Scenariul prezidențialelor din noiembrie 2024 pare să se repete, inclusiv prin utilizarea unor infrastructuri digitale de propagandă electorală care nu se află pe teritoriul României și ale căror mecanisme financiare rămân opace. Sunt vechile metode KGB, adaptate lumii digitale”, mai spune rectorul SNSPA.

În opinia sa, partidele pro-europene încă pot lua „o decizie inteligentă”, iar instituțiile statului trebuie să dovedească faptul că au învățat lecțiile alegerilor recente.

„Instituțiile statului român încă mai au timp să demonstreze că au învățat lecția breșei de securitate din noiembrie 2024”, spune Remus Pricopie.

Totuși, responsabilitatea finală, afirmă Pricopie, aparține alegătorilor.

„Dar, în final, cetățeanul este cel chemat să apere Bucureștiul de atacul extremiștilor și să compenseze incapacitatea partidelor civilizate de a se coordona democratic. Participarea masivă la vot va fi decisivă. Eu, personal, nu vreau să trăiesc într-o capitală condusă de o persoană exaltată, cu grave probleme de moralitate – și, probabil, și de altă natură – promotoare a «înțelepciunii rusești». Prefer omul calm, așezat, educat, muncitor, dedicat orașului, capabil să construiască o capitală europeană, nu una subordonată Kremlinului”, susține Remus Pricopie.

„Pentru Moscova ar fi o mângâiere a orgoliului lui Putin”

Pricopie avertizează că un primar pro-rus instalat la București ar reprezenta o victorie simbolică pentru Kremlin. „Pentru Moscova, impunerea unui primar pro-rus la București ar fi o mângâiere a orgoliului lui Putin, după eșecul triplu înregistrat la prezidențialele din Moldova și România, respectiv la parlamentarele de la Chișinău din această toamnă. Nu subestimați dorința – și capacitatea – Moscovei de a-și lua revanșa”, mai avertizează acesta.

La final, rectorul susține că a atras atenția și în 2023 că se întâmplă ceva și că alegerile nu se vor derula în liniște democratică (https://revistacultura.ro/moscova-este-aici/).

„Nu prea am fost ascultat, iar în final… chiar s-a întâmplat. Poate acum analizăm cu mai multă atenție riscurile dezbinării. Nu Băluță, nu Ciucu, nu Drulă sunt inamicii Bucureștiului sau ai României. Adevăratul inamic așteaptă ca cei trei să se anihileze reciproc, pentru a avea cale liberă spre fotoliul de Primar General al Capitalei”, concluzionează Procopie.