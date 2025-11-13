Ciprian Ciucu, despre o posibilă rupere a coaliției: „Înseamnă că ne-a prostit domnul Grindeanu şi noi vom fi picat de fraieri”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, l-a acuzat pe liderul PSD Sorin Grindeanu că „i-a păcălit pe toți”, dacă, după alegeri, coaliția de guvernare PSD-PNL se va rupe. Liberalul a spus că decizia de a nu merge cu un candidat comun al dreptei a fost luată tocmai pentru stabilitatea guvernării.

Invitat la Europa FM, Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă se așteaptă ca actuala coaliție de guvernare să se destrame după alegeri. Liberalul a declarat că, în acest caz, Sorin Grindeanu i-ar fi „păcălit pe toți”.

„Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu. Pentru că noi nu am mers cu un candidat comun, cu cei de la USR, dreapta civică, să o numesc aşa, tocmai de dragul coaliţiei şi al stabilităţii guvernării. Deci, în acest context, înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm Primăria Capitalei”, a spus Ciucu.

Despre șansele Ancăi Alexandrescu

Întrebat despre șansele candidatei suveraniste Anca Alexandrescu de a câștiga Primăria București, Ciprian Ciucu a afirmat că aceasta a înregistrat o creștere rapidă în sondaje, dar rămâne de văzut dacă își va menține ascensiunea.

„Trebuie să vedem acum, că are o creştere accelerată de când s-a lansat şi trebuie să urmărim să vedem dacă are şi un plafon pe care îl va atinge, sau îl va depăşi şi atunci trebuie să avem o altă discuţie. Dar totul se întâmplă foarte, foarte rapid, în timp ce vorbim, mai sunt 3 săptămâni”, a spus candidatul PNL.

El a adăugat că, potrivit cercetărilor de piață, competiția principală se duce între el și actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță. „Acum e o distanţă destul de semnificativă între Daniel Băluţă şi mine, cu ceilalţi competitori. Din cercetările serioase aşa reiese”, a precizat Ciucu.