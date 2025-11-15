search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: „Sunt încrezător că oamenii vor vota pentru rezultate"

Publicat:
Ultima actualizare:

Candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, și-a depus sâmbătă, 15 noiembrie, oficial candidatura pentru funcția de primar al municipiului București.

Daniel Băluță FOTO: Mediafax
Daniel Băluță FOTO: Mediafax

„Este un moment important. Vreau să le mulțumesc cetățenilor care au semnat pentru candidatura mea, dar și celor care nu au semnat. De asemenea, le mulțumesc tuturor colegilor mei și voluntarilor care m-au susținut. Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraș și ceea ce înseamnă rezultatele. (...)Investițiile pe care le-am făcut în infrastrctură, în spitale, școlile, liceele , grădinițele...toate aceste sunt realități. Nu sunt doar cuvinte. (...)Rezultatele sunt cele care contează. (...)Eu candidez pentru oameni, camdidez pentru două obiective majore: scăderea costului vieții de zi cu zi și creșterea calității vieții bucureștenilor”, a declarat Daniel Băluță.

Până în prezent, șase candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, candidatul PSD; Anca Alexandrescu candidează din partea AUR; George Burcea, actor, candidează din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT); Ciprian Ciucu, actual primar al Sectorului 6, reprezintă PNL, iar Cătălin Drulă, liderul USR, își depune și el candidatura. Vlad Alexandru Zidaru, cunoscut ca influencer sub pseudonimul Makaveli, candidează independent.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 17 noiembrie.

