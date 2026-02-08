SUA și UE se contrazic pe marginea alegerilor prezidențiale anulate, în decembrie 2024, în România. Cercetător la Universitatea Cambridge, Andra Martinescu susține că există toate dovezile că Rusia a fost cea care interferat cu alegerile din România și continuă activitățile sale subversive.

Comisia juridică din Camera Reprezentanţilor a SUA a publicat un raport de 160 de pagini în care acuză Comisia Europeană că a interferat în alegerile prezidenţiale anulate din România şi că cenzurează dreptul fundamental la libera exprimare. Bruxelles-ul neagă, evident. Și asta nu este tot. Ecuația este și mai complicată în realitate decât poate părea la prima vedere. Autoritățile române susțin că, de fapt, cei care ar fi interferat în alegerile prezidențiale ar fi fost rușii. Andra Martinescu este cercetător la Universitatea Cambridge și Senior Research Fellow la The Foreign Policy Center, iar în ultima perioadă a coordonat o echipă de cercetători români și ucraineni într-un studiu cu privire la acțiunile suversive ale Rusiei în statele europene. Munca lor a atras atenția NATO și a fost diseminat de Alianța Nord-Atlantică.

Ulterior, un alt studiu al ei a venit ca evidență scrisă la invitația Comisiei Europene și a Digital Services Act Board al UE, documentând riscurile sistemice la care fost expusă societatea - atât din România, cât și din diaspora - focusul fiind platformele online mari. În sfârșit, ultimul proiect al Andrei Martinescu se derulează pe iGov.ro, platformă civică pentru transparență guvernamentală și responsabilizare democratică în România. Într-un interviu pentru „Adevărul”, românca vorbește despre rezultatele studiilor ei și despre dovezile care arată că Rusia a desfășurat într-adevăr o serie de acțiuni subversive în România, culminând cu cele petrecute la alegerile prezidențiale.

Adevărul: Ați coordonat o serie de proiecte și ați documentat acțiunile Rusiei în România, iar ultimul studiu încearcă, de asemenea, să facă lumină în acest caz controversat. Ce alte teme sunt atinse în această cercetare și care ar fi scopul noii platforme I.Gov.ro?

Andra Martinescu: Am lansat împreună cu mai mulți cercetători acest ultim studiu, o să-l menționez și pe Marius Dima, care a pus cap la cap arhitectura platformei ICOV. Acolo am decis noi să aducem în lumina publică, în domeniul public, să poată fi accesibile tuturor, inclusiv jurnaliștilor, decidenților, celor interesați, societății civile rezultatele unei munci care s-a extins pe mai mulți ani. Ne-am referit inclusiv la modul în care este finanțată și a fost finanțată diaspora din 2014 până în prezent. Acum prelucrăm datele pentru 2025 și cred că este un depozitoriu analitic extrem de important și pe care o să-l creștem. Deci asta este intenția platformei ICOV.ro. La aceste analize și cercetări au contribuit foarte mulți.

Unde greșesc autoritățile române

Cercetările despre interferențele rusești s-au extins și la alte state din vecinătate. Care ar fi cea mai de impact dintre ele, în afară de cea cae ne privește direct?

Pe alegerile din Moldova a fost o altă analiză serioasă. Am început-o în iunie și s-a terminat acum câteva săptămâni, practic. Ne-am uitat la metodele de interferență la alegerile parlamentare din septembrie 2025, un punct crucial, un punct cheie în evoluția strategică și politică a Republicii Moldova.

Referitor la alegerile din România, deși există suficiente dovezi, autoritățile nu reușesc să fie prea convingătoare. Unde se greșește?

Mi se pare că totuși un dosar de acest fel, atât de important, a evoluat într-o secretomanie și nu ar trebui să fie așa. Pentru că tocmai această secretomanie și această lipsă de acțiune derivă, sunt instrumentalizate de discursul extremist, de factori care vor să destabilizeze interesul național al României. Și cred că asta ar trebui să fie o conversație publică. De aceea am decis să facem publice analizele noastre. Adică au fost analize prezentate la conferința din Paris, au fost analize prezentate în raport cu Comisia Europeană și cu NATO, dar care nu s-au înfiripat în România. Și am înțeles că președintele sau cel puțin administrația lucrează la un raport privind anularea alegerilor.

Rusia acționează nestingherită în România de zeci de ani

Ați fost contactată de autoritățile române, dumneavoastră sau alți cercetători din echipa cu care ați lucrat la acest subiect?

Cu noi nu a vorbit nimeni, din câte știu nici cu alții. Și sunt atâția cercetători care au la rândul lor experiență, care au competență pe aceste teme. Nu o văd ca pe o treabă instituțională pentru că nu am încrederea, efectiv, ca și cetățean, că administrația ar avea capabilitățile să înțeleagă fenomenul. Mai ales că ne scărpinăm după ureche. Ne scărpinăm în cap. Dacă nu înțelegi asta și nu ai capabilitățile, tu ca stat... adică trebuie să existe o conversație informată condusă și cu actori din exterior, nu? Mă refer aici la societatea civilă, la jurnaliștii care au contribuit cu atâtea investigații. Este necesar să înțelegem că interferența nu apare de nicăieri. Acțiunile de tip malign urmăresc să profite de punctele slabe, de fracturile și de separările sociale care există deja. Din analiza mesajelor și a discursurilor anterioare, am remarcat prezența unor grupuri implicate în campanii masive de dezinformare încă din perioada pandemiei de COVID-19. În acest context, trebuie identificați actorii statali care dețin astfel de capacități. Rusia, de exemplu, a început să acționeze cel puțin din timpul pandemiei, dacă nu chiar mai devreme. Infiltrarea în spațiul românesc este un proces continuu, început încă din anii '90, fără a mai lua în calcul activitatea agenților KGB din epoca comunistă

Vorbind despre administrație, despre serviciile de intelligence, cum au gestionat aceste acțiuni destabilizatoare ale Rusiei?

Voi fi sinceră și am s-o spun deschis. Nu mi se pare un secret de stat că au fost prinși complet nepregătiți. Că nu au au reușit să blocheze acțiunile subversive ale Rusiei. Că au dat greș la alegerile din 2024 și nu numai. Că încă nu reușesc să facă față într-un război hibrid și că nu au învățat mare lucru din tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, culminând cu acele alegeri. Grav este că nici acum nu par să fie mai eficienți și să prevină și să neutralizeze toate aceste acțiuni ale unor state străine în România.

Cine nu vrea să se știe adevărul complet

N-aș vrea să hrănim o nouă teorie a conspirației, dar nu pot pentru că nu sunt capabili sau poate chiar anumiți politicieni importanți la vârf ori oameni din servicii au interese directe ca adevărul să iasă la iveală sau nu în totalitate?

Cum am spus, a fost evident că au fost prinși nepregătiți. Că probabil a existat și o voință de a-și acoperi urmele, știind că un audit în interiorul instituțiilor de forță ar descoperi facțiuni pro-ruse... nu cred că ar fi o mare surpriză. Adică mie nu mi se pare un secret de stat. Că discută toată lumea despre capabilități și analizează cu toții acum modul în care Rusia interferează, sigur, aplaudăm. Dar lucrurile astea erau știute. Și erau știute de cel puțin 10-15 ani. Noi am făcut cercetările astea din acel moment. Adică a fost o muncă absolut preemptivă. Și noi am adus la acel moment prima dovadă ce ține de o interferență rusească. Doar că, în loc să discutăm pe date, pe dovezi, pe ce am văzut, toată lumea își dădea cu părerea. Că e așa, ba poate nu e așa, dar bazându-se pe opinie, nu neapărat informați de un corpus de cercetare. Și la fel credem că se întâmplă acum. Adică nu înțeleg care este duplicitatea. Aș face o paralelă și cu legea Vexler, că sunt unele asemănări. Știu că domnul Nicușor Dan a declarat la un moment dat, vorbindu-le celor din diaspora, că el e și președintele celorlalți. Nu spune nimeni că nu e și președintele celorlalți, așa și trebuie să fie. Dar asta nu înseamnă că trebuie să încurajezi poziții profund antisemite ca să atragi capital politic și electoral. Pentru că eu cred că asta e intenția.

Referitor la dovezile ce țin de interferențele rusești în România și în zonă, cum s-a acționat, care au fost temele preferate de atacatori?

Situația României depășește sfera simplei interferențe, indicând o infiltrare rusească sistematică, ale cărei origini sunt adânc înrădăcinate în istorie. Moscova recurge la aktivka (măsuri active de destabilizare), instrumente perfecționate în perioada sovietică. Un exemplu relevant îl constituie operațiunile de tip „Progres”, prin care agenți de influență erau inserați direct în centrele vitale de decizie ale altor țări, inclusiv în statele aliate din blocul estic, sau prin utilizarea unor interpuși (proxiuri). Dovezi incontestabile privind acest arsenal de metode, tactici și obiective strategice ale URSS, respectiv ale Rusiei de astăzi, se regăsesc în Arhivele Mitrokhin — documentele furnizate de arhivistul KGB care a ales calea exilului în Occident — precum și în numeroase alte surse documentare primare. Și aș spune că trebuie să privim, măcar dacă tot avem vocații strategice regionale, să privim integrat acest război hibrid. A fost interesat, de exemplu, să vedem că astfel de acțiuni au avut ca țină și spațiul informațional din alte țări. De exemplu, în timpul alegerilor din Moldova. Însă nu numai Republica Moldova a fost atacată. Același narativ a fost prezent, ataca concomitent și în România. Se urcau pe criza austerității și au încercat să convingă că România este doar o „colonie” a Bruxelles-ului. Și tot de aici au venit și alte atacuri, au apărut în același timp, au fost coroborate. Atacau concomitent Ucraina, dar și relațiile româno-ucrainene, afirmând că ne plecăm în fața Ucrainei și că nu ne vedem de interesul național atunci când îi ajutăm. Asta se suține permanent. La fel și în ce privește relațiile dintre România-Moldova, România-Ucraina și apoi la nivel trilateral. Sunt fake-news-uri cu privire la sume uriașe ce le-ar fi date ucrainenilor și moldovenilor în timp ce noi suntem obligați să facem sacrificii. Și că multinaționalele conduc România. Că alegerile au fost fraudate și că avem un președinte și un guvern care nu au fost votate de români. Sunt multe teme de dezinformare. Cum spuneam, nu se răspunde suficient. Și cred că asta lipsește: o viziune integrată asupra a ceea ce se întâmplă cu adevărat. Nu poți să ai un răspuns exclusiv venit din România. Deci conversațiile trebuie să privească întreaga regiune. Pentru că întreaga regiune se dorește a fi destabilizată de către ruși. Și diasora a fost atacată cu aceleași arme.

Spuneați că autoritățile române au eșuat, dar ați văzut și reacții mai eficiente la aceste acțiuni ale Rusiei?

La un moment dat, cred că a fost o mobilizare fantastică. Și chiar și din discuțiile cu colegii ucraineni, ne-au spus că au admirat mai ales societatea civilă. Jurnaliștii din România, de exemplu, s-au mobilizat fantastic la acel moment. Chiar dacă instituțiile trenau și au fost prinse pe picior nepregătit. Cred că la acel moment s-a putut evita un dezastru din toate punctele de vedere.

Și unde s-au mai pierdut „puncte” în fața sabotorilor ruși?

Am pierdut din perspectiva polarizării uriașe la nivel societal. Asta nu cred că se poate acoperi nici măcar până la ciclul următor de alegeri. Mai ales cu lipsa de comunicare și de transparență pe partea autorităților. Pentru că și comunicarea strategică este făcută după calapodul instituțional românesc. Adică, să fiu mai exactă, la noi nici măcar nu există o comunicare strategică.

Ați făcut referire la viitorul ciclu electoral, credeți că până atunci autoritățile vor trage lecțiile necesare?

Nu, nu cred asta. Uitându-mă în acest moment la ce va fi, nu sunt foarte optimistă, sincer. Deci vom fi expuși și la următoarele alegeri probabil în egală măsură, dacă nu și mai mult decât am fost până acum.

De la prezidențialele din 2024 și până în prezent, s-a mai schimbat ceva în măsură să ne arate că rușii pot fi opriți?

Într-adevăr, sunt acțiuni de interferență la momente electorale, dar trebuie precizat că presiunea este menținută constant dinspre Moscova. De fapt, ei nu s-au oprit niciodată. Și asta vedem. Adică s-a întâmplat și la acel moment în care sute de canale pro-ruse își coordonau același mesaj privind temele de mare importanță. Adică e o presiune constantă, se urcă pe orice eveniment. Nu trebuie să fie alegeri neapărat ca să fie foarte activi și eficienți. Și asta trebuie să înțelegem. Nu e ceva care se disipează. Rulează în spațiul informațional în mod constant și contribuie la polarizarea rampantă, la dezinformare. De fapt, pare că România și Bulgaria, mă rog, statele din Balcani, sunt cele mai susceptibile dezinformării.