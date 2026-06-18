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AEP vrea să pună ANAF-ul pe urmele partidelor care refuză să-și plătească amenzile

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Preşedintele Autorităţii Electorale Permanent, Adrian Ţuţuianu, a avut joi o întâlnire cu şeful ANAF, Adrian Nica. Cei doi au discutat posibilitatea încheierii unui protocol de colaborare între cele două instituţii privind executarea silită a sancţiunilor contravenţionale şi a măsurilor de confiscare dispuse de AEP partidelor politice şi competitorilor electorali.

Adrian Țuțuianu, șeful AEP, discuții cu conducerea ANAF
Adrian Țuțuianu, șeful AEP, discuții cu conducerea ANAF FOTO: Facebook/Adrian Țuțuianu

Potrivit unui comunicat al AEP, oportunitatea încheierii unui protocol de colaborare cu ANAF a fost analizată în vederea îmbunătăţirii cooperării instituţionale în domenii precum executarea silită a sancţiunilor contravenţionale şi a măsurilor de confiscare dispuse de Autoritatea Electorală Permanentă partidelor politice şi competitorilor electorali, precum şi monitorizarea punerii în aplicare a acestora, potrivit Agerpres.

AEP precizează că, în prezent, cadrul legal nu îi permite monitorizarea sistematică a stadiului punerii în aplicare a executărilor silite ca urmare a sancţiunilor contravenţionale şi a măsurilor de confiscare dispuse în exercitarea atribuţiilor sale legale.

„În lipsa unor mecanisme formale de schimb de informaţii şi raportare între instituţiile competente, AEP nu beneficiază de date actualizate privind punerea în aplicare a acestor măsuri, situaţie care limitează capacitatea autorităţii de a evalua impactul şi eficienţa activităţii de control desfăşurate în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. În acest context, consolidarea cooperării instituţionale reprezintă o premisă esenţială pentru creşterea gradului de conformare la prevederile legale şi pentru asigurarea unei monitorizări mai eficiente a măsurilor dispuse", se explică în comunicat.

Totodată, discuţiile au vizat aspecte referitoare la verificarea donaţiilor şi împrumuturilor acordate competitorilor electorali şi formaţiunilor politice şi la finanţarea acestora prin intermediul platformelor online, precum şi necesitatea colaborării pentru identificarea unor soluţii legislative inclusiv în ceea ce priveşte derularea campaniilor de publicitate politică şi electorală în mediul online.

„În contextul transformărilor generate de avansul tehnologic accelerat şi de evoluţia continuă a mediului digital, instituţiile statului trebuie să îşi consolideze cooperarea şi să îşi conjuge eforturile pentru asigurarea respectării prevederilor legale, în limitele competenţelor specifice fiecărei autorităţi, contribuind astfel la creşterea transparenţei, integrităţii şi eficienţei mecanismelor de control şi supraveghere din domeniul finanţării activităţii politice şi electorale", a declarat Adrian Ţuţuianu, conform comunicatului citat.

O analiză publicată de Expert Forum (EFOR) arată că partidele politice, candidații și mandatarii financiari au plătit doar 7% din valoarea amenzilor și 3% din sumele confiscate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în anii 2024 și 2025, restul fiind blocate în instanță sau trimise la executare silită.  

Din totalul amenzilor de 6,17 milioane de lei aplicate de AEP, s-au încasat doar 450.000 de lei (7%). Situația este și mai dramatică în cazul confiscărilor: dintre 26,2 milioane de lei, statul a recuperat doar aproximativ 885.000 de lei, echivalentul a 3% din total.

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