De ce sunt aproape imposibil de organizat alegerile anticipate acum: explicațiile președintelui AEP

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, susține că actualul cadru legislativ nu permite organizarea fără probleme a unor alegeri parlamentare anticipate, deoarece întreaga procedură prevăzută de lege este construită pentru scrutinurile organizate la termen.

Potrivit acestuia, deși Constituția prevede posibilitatea dizolvării Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate în cel mult trei luni, legislația electorală nu este adaptată unui astfel de scenariu.

Calendarul electoral nu poate fi respectat

Țuțuianu a explicat că Legea 208/2015, principalul act normativ care reglementează alegerile parlamentare, stabilește un calendar imposibil de respectat în cazul unor alegeri anticipate.

„Întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen. Un asemenea calendar astăzi este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate”, a declarat președintele AEP.

Potrivit acestuia, pentru respectarea termenului constituțional de trei luni ar fi necesară scurtarea mai multor etape prevăzute de lege.

Ar fi necesare o ordonanță de urgență și cinci hotărâri de Guvern

Președintele AEP a explicat că modificarea termenelor ar necesita adoptarea unei ordonanțe de urgență și a cel puțin cinci hotărâri de Guvern chiar în ziua dizolvării Parlamentului.

„Ca să ne încadrăm pe termenele existente azi în Legea 208, în ziua când s-a dizolvat Parlamentul ar trebui să avem ordonanța și ar trebui să avem cinci hotărâri de Guvern și ar însemna să încălcăm toate regulile privind transparența actelor normative respective”, a spus Adrian Țuțuianu.

El a adăugat că, în prezent, acest lucru este dificil de realizat în condițiile în care nu există un Parlament în funcțiune și nici un Guvern cu puteri depline care să promoveze rapid modificările necesare.

Probleme pentru candidați și pentru votul din diaspora

Șeful AEP a avertizat că reducerea termenelor ar afecta și organizarea efectivă a scrutinului.

Potrivit acestuia, constituirea birourilor electorale și soluționarea eventualelor contestații ar trebui realizate într-un interval mult mai scurt, iar perioada de strângere a semnăturilor pentru candidați ar trebui redusă sau regândită.

În plus, Ministerul Afacerilor Externe nu ar avea suficient timp pentru organizarea secțiilor de vot din străinătate, iar actualele reguli privind votul prin corespondență ar deveni greu de aplicat.

„S-ar putea să avem o problemă cu respectarea drepturilor electorale”, a avertizat Adrian Țuțuianu.

Soluția propusă de AEP

Președintele AEP consideră că soluția este modificarea legislației electorale prin introducerea unor reguli dedicate alegerilor anticipate într-un viitor Cod Electoral.

„Dacă este să discutăm ce s-ar putea face astăzi, răspunsul este că nu putem face mai nimic”, a declarat Adrian Țuțuianu, precizând că AEP are capacitatea tehnică de a pregăti un proiect de lege, însă adoptarea lui depinde de existența unui Guvern și a unui Parlament care să îl promoveze.