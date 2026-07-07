search
Marți, 7 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

De ce sunt aproape imposibil de organizat alegerile anticipate acum: explicațiile președintelui AEP

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, susține că actualul cadru legislativ nu permite organizarea fără probleme a unor alegeri parlamentare anticipate, deoarece întreaga procedură prevăzută de lege este construită pentru scrutinurile organizate la termen.

Șeful AEP spune că legea actuală nu permite organizarea rapidă a anticipatelor .FOTO Mediafax
Șeful AEP spune că legea actuală nu permite organizarea rapidă a anticipatelor .FOTO Mediafax

Potrivit acestuia, deși Constituția prevede posibilitatea dizolvării Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate în cel mult trei luni, legislația electorală nu este adaptată unui astfel de scenariu.

Calendarul electoral nu poate fi respectat

Țuțuianu a explicat că Legea 208/2015, principalul act normativ care reglementează alegerile parlamentare, stabilește un calendar imposibil de respectat în cazul unor alegeri anticipate.

Întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen. Un asemenea calendar astăzi este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate”, a declarat președintele AEP.

Potrivit acestuia, pentru respectarea termenului constituțional de trei luni ar fi necesară scurtarea mai multor etape prevăzute de lege.

Ar fi necesare o ordonanță de urgență și cinci hotărâri de Guvern

Președintele AEP a explicat că modificarea termenelor ar necesita adoptarea unei ordonanțe de urgență și a cel puțin cinci hotărâri de Guvern chiar în ziua dizolvării Parlamentului.

Ca să ne încadrăm pe termenele existente azi în Legea 208, în ziua când s-a dizolvat Parlamentul ar trebui să avem ordonanța și ar trebui să avem cinci hotărâri de Guvern și ar însemna să încălcăm toate regulile privind transparența actelor normative respective”, a spus Adrian Țuțuianu.

El a adăugat că, în prezent, acest lucru este dificil de realizat în condițiile în care nu există un Parlament în funcțiune și nici un Guvern cu puteri depline care să promoveze rapid modificările necesare.

Probleme pentru candidați și pentru votul din diaspora

Șeful AEP a avertizat că reducerea termenelor ar afecta și organizarea efectivă a scrutinului.

Potrivit acestuia, constituirea birourilor electorale și soluționarea eventualelor contestații ar trebui realizate într-un interval mult mai scurt, iar perioada de strângere a semnăturilor pentru candidați ar trebui redusă sau regândită.

În plus, Ministerul Afacerilor Externe nu ar avea suficient timp pentru organizarea secțiilor de vot din străinătate, iar actualele reguli privind votul prin corespondență ar deveni greu de aplicat.

S-ar putea să avem o problemă cu respectarea drepturilor electorale”, a avertizat Adrian Țuțuianu.

Soluția propusă de AEP

Președintele AEP consideră că soluția este modificarea legislației electorale prin introducerea unor reguli dedicate alegerilor anticipate într-un viitor Cod Electoral.

Dacă este să discutăm ce s-ar putea face astăzi, răspunsul este că nu putem face mai nimic”, a declarat Adrian Țuțuianu, precizând că AEP are capacitatea tehnică de a pregăti un proiect de lege, însă adoptarea lui depinde de existența unui Guvern și a unui Parlament care să îl promoveze.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
digi24.ro
image
O angajată din Spania și-a mărit singură salariul cu 20.000 de euro. A fost concediată, dar nu va trebui să returneze banii
stirileprotv.ro
image
România anunță noi achiziții militare în prima zi de summit NATO, alături de alte 10 state aliate. Vom cumpăra avioane Saab de la suedezi. O aeronavă costă până la 450 de milioane de dolari
gandul.ro
image
Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice. Până la 18.500 de lei pentru mașini noi
mediafax.ro
image
Avocatul lui Djokovic rupe tăcerea în scandalul pariurilor pe cartonaş galben: „O înscenare! CFR Cluj şi Neluţu Varga vor să-i rupă contractul? Damjan este nevinovat!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Moment fără precedent în Ungaria, televiziunea și radioul public au încetat emisia după scuze pentru „minciunile din trecut”. „O zi istorică”, jubilat Magyar
libertatea.ro
image
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
digisport.ro
image
Cuvintele lui Filip au făcut-o să plângă pe Cristina Șișcanu. Ce s-a petrecut în familia lor: „Au apărut niște probleme”
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Simbolurile de la funeraliile lui Ali Khamenei. Analist: Sloganul este "trebuie să ne ridicăm"
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
Se strică vremea în România. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
playtech.ro
image
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat de FRF după un meci din SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Ar fi o surpriză uriașă: unde poate ajunge Vlad Chiricheș, după despărțirea de FCSB! ”Cu siguranță”
digisport.ro
image
Vaccinul pe care ar trebui să îl facă toți seniorii, mai ales dacă au glicemia mare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă
romaniatv.net
image
Se fac alegeri din nou! Verificări privind alegătorii din România
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”
click.ro
image
A născut fără să-și dea seama! Bebelușul a fost găsit câteva minute mai târziu, sub pături. Cum a fost posibil: „Nu mi-a trecut niciodată prin cap...”
click.ro
image
Anda Adam, transformarea care sfidează orice vârstă! Artista este o adevărată bombă sexy. Cât a slăbit
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
Placinta fara blat cu dovlecei Sursa foto shutterstock 277679408 jpg
Deliciu fără blat. Plăcinta cu dovlecei, gata cât ai clipi
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată Jessica, fiica de două luni a lui Pepe? Micuța, prima apariție publică în videoclipul documentar „Viața de Țigani”: „Oamenii pleacă, dar familiile rămân”
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”

OK! Magazine

image
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită a Regelui Spaniei către părinții lui, despre noaptea nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii