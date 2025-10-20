AUR cere amânarea închiderii marilor electrocentrale pe cărbune. „Din ianuarie 2026 vom pierde 1.000 de megawați, dacă Guvernul nu acționează”

Senatorul Petrișor Peiu a anunțat că AUR depune o inițiativă legislativă prin care solicită prelungirea termenelor de funcționare pentru grupurile energetice pe cărbune, dar şi pentru finalizarea centralelor pe gaz de la Ișalnița și Turceni.

În cadrul unei conferinţe de presă organizate luni, 20 octombrie, senatorul Petrișor Peiu a anunţat că AUR va depune o inițiativă legislativă pentru prelungirea termenelor până la care pot funcționa grupurile energetice pe cărbune, precum și a termenelor pentru finalizarea centralelor termice pe gaz de la Ișalnița și Turceni.

„În România este în vigoare o lege, făcută în urma unei negocieri cu Comisie Europeană, care impune, la data de 1 ianuarie 2026, închiderea tuturor carierelor de lignit şi închiderea capacităţilor de producţie a energiei electrice pe bază de cărbune. Acest lucru va crea un deficit în sistemul nostru energetic, care nu va fi umplut de nimic. Mai sunt doar două luni până la acel termen şi nu s-a făcut de către guvern, de către coaliţia aflată la putere, de cinci ani, niciun fel de demers instituţional pentru a ne salva din această situaţie”, a spus acesta.

Parlamentarul a avertizat că aplicarea legii în forma actuală ar duce la o pierdere semnificativă pentru sistemul energetic național.

„Vom pierde aproape o mie de megawați putere netă din sistemul energetic național la 1 ianuarie, astfel că vom avea o creștere de preț la energie între 50 și 100%”, a precizat Peiu.

În această situaţie, în opinia sa, singura soluție realistă este extinderea termenelor actuale, pentru a evita un colaps energetic în perioada de vârf a consumului.

„Singura soluție pentru care noi milităm și în sensul căreia depunem astăzi o inițiativă legislativă este prelungirea termenelor până la care pot să funcționeze grupurile energetice pe cărbune și în paralel a termenelor în care trebuie să realizăm centralele termice pe gaz de la Ișalnița și Turceni, pentru a putea lăsa România să respire. Altminteri, vom avea o foarte mare problemă legată de prețul la energie electrică și în luna februarie, când se atinge maximul de consum, posibil ca Dispecerul Energetic Național să fie obligat să oprească furnizarea de electricitate către anumiți consumatori”, a explicat el.

Petrişor Peiu a abordat şi subiectul potențialului nevalorificat al resurselor de gaz din Marea Neagră, susținând că România exportă o mare parte din producție, din cauză lipsei capacităților de procesare internă.

„Avem astăzi o exploatare de gaz care deja funcționează și pompează un miliard de metri cub de gaz anual și tot acest gaz este exportat, pentru că România nu are capacități petrochimice și energetice unde să prelucreze acest gaz”, a punctat parlamentarul AUR, adăugând că, deşi în următorii doi ani urmează să înceapă exploatarea zăcământului Neptun Deep, fără investiții noi, resursele vor continua să plece în afara țării.

„Urmează ca în următorii doi ani să se finalizeze începerea exploatării de gaz din zăcământul Neptun Deep, care va însemna minim 4 miliarde de metri cub de gaz care vor intra anual în sistemul de transport, gaz care nu va putea fi consumat pe plan intern, pentru că nu s-a realizat nici o nouă capacitate petrochimică între timp și nici o nouă capacitate energetică”, a concluzionat reprezentantul AUR.