Virgil Popescu: „Pariul pe gazele din Marea Neagră este câștigător!” Conducta Neptun Deep, pusă în exploatare

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a anunțat pe rețelele de socializare că a fost pusă în exploatare conducta care va prelua gazele ce urmează să fie extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep. El a subliniat că proiectul reprezintă o nouă etapă importantă pentru independența energetică a României și a Uniunii Europene.

„Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată: Transgaz anunță punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele ce vor fi extrase din perimetrul offshore de producție Neptun Deep”, a scris Popescu într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru a precizat că strategia elaborată împreună cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian, pentru extinderea rețelei de transport s-a dovedit una corectă. „Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene”, a adăugat el.

„România, garant al securității energetice europene”

Virgil Popescu a amintit că în martie 2023 a fost semnat contractul de transport al gazelor naturale, iar acum acesta a fost onorat. El a lăudat eficiența conducerii Transgaz, pe care o consideră un exemplu pentru alte companii de stat.

„Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar”, a afirmat Popescu.

Fostul ministru a explicat că, în contextul în care Uniunea Europeană se pregătește să elimine treptat importurile de gaze naturale din Rusia, România va juca un rol cheie. „Țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a declarat el.

Drept de preempțiune pentru statul român și atac la AUR

Popescu a reamintit că, prin legea offshore pe care a inițiat-o în 2022, statul român are drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră. În același mesaj, fostul ministru a lansat un atac la adresa formațiunii AUR și a celor care critică vânzarea resurselor.

„Prin legea offshore, pe care am inițiat-o în 2022, statul român are drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră. Așa că am un sfat pentru «băieții» suveraniști: dacă nu ați votat legea, mai ușor cu sloganul «Nu ne vindem țara»”.

El a mai spus că, în calitate de europarlamentar, va continua să susțină strategii prin care România și Uniunea Europeană să devină independente energetic.

În finalul mesajului, Virgil Popescu a făcut referire și la un alt proiect în derulare, conducta Jupa-Prunișor, aflată în construcție. „Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa–Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând”, a transmis fostul ministru.