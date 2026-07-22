 Audit la MAE: România a plătit, timp de 12 ani, peste 400.000 de dolari chirie pentru ambasada din Libia, deși nu mai avea personal din 2014 | adevarul.ro
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Audit la MAE: România a plătit, timp de 12 ani, peste 400.000 de dolari chirie pentru ambasada din Libia, deși nu mai avea personal din 2014

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România a achitat peste 400.000 de dolari pentru chiria ambasadei și a reședinței diplomatice din Libia, deși și-a retras personalul din această țară încă din 2014. Situația a fost descoperită în timpul auditului aflat în desfășurare la MAE, iar contractele au fost între timp reziliate.

Oana Ţoiu a vorbit despre auditul la MAE. FOTO: Profimedia
Oana Ţoiu a vorbit despre auditul la MAE. FOTO: Profimedia

România a continuat să plătească timp de 12 ani chirie pentru sediul ambasadei și reședința diplomatică din Libia, deși nu mai avea diplomați în această țară din 2014. În total, statul a achitat peste 400.000 de dolari pentru cele două spații, potrivit ministrului interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Situația a ieșit la iveală în urma auditului aflat în desfășurare la Ministerul Afacerilor Externe, care analizează modul în care este administrat patrimoniul României din străinătate și identifică cheltuieli ce pot fi reduse.

„Am identificat, de exemplu, în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă, cât și pentru reședință, însă noi nu mai avem echipă în teren acolo din 2014 (…). Avem ambasador, dar care a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile (…). Nu mai este justificată chiria (…). Am decis închiderea acestor contracte, în momentul în care au ajuns aceste date la mine, în această perioadă (…). Practic, în ultimii 12 ani au fost plătite, adunat, sumele, peste 400.000 de dolari”, a declarat Oana Țoiu, marți seară, în cadrul unei intervenţii la Euronews România.

Ministrul a explicat şi cum s-a ajuns în acestă situaţie, punctând că retragerea personalului diplomatic dintr-o țară nu înseamnă automat și încetarea contractelor de închiriere, pentru că, în astfel de situații, autoritățile așteaptă să vadă dacă activitatea poate fi reluată într-un termen rezonabil. În cazul Libiei, însă, această perioadă s-a prelungit prea mult.

„În momentul în care ai o situație cu un risc crescut într-o țară, nu închizi imediat, practic, chiriile. Aștepți să vezi ce se întâmplă, speranța este, de obicei, să te poți întoarce cu echipa respectivă într-un timp rezonabil, dar, evident, 12 ani sunt prea mult din acest punct de vedere. Asta nu înseamnă în relația noastră diplomatică cu Libia că nu intenționăm, în momentul în care situația de securitate o va permite, să ne întoarcem acolo cu echipa de diplomați”, a adăugat ea.

Se pot face economii de „peste 5 milioane de euro anual”

Auditul derulat la Ministerul Afacerilor Externe vizează întreg patrimoniul pe care România îl deține peste hotare, evaluat la peste 4 miliarde de euro. Acesta cuprinde 123 de clădiri și 77 de terenuri, iar analiza urmărește identificarea unor soluții prin care statul să reducă cheltuielile.

Potrivit Oanei Țoiu, una dintre acestea este renovarea imobilelor aflate deja în proprietatea României, în locul închirierii altor spații. În acest context, ea estimează că o astfel de abordare ar putea aduce economii de peste 5 milioane de euro anual.

„O șansă de a salva din banii publici chiar și peste 5 milioane de euro anual dacă în țări în care avem clădirile noastre facem proiectele necesare pentru renovare”, a spus Oana Ţoiu, care a dar şi câteva exemple.

„În Washington, de exemplu, avem o clădire, proprietate a statului român, unde inclusiv autoritățile din Washington ne-au semnalat de-a lungul timpului că sunt probleme dacă nu e renovată clădirea. Şi atunci colegii, practic, ce au făcut, anterior mandatului meu? Au contractat chirii atât pentru ambasadă, cât și pentru reședință. Reședința este închiriată de la Departamentul de Stat de câțiva ani de zile, însă în acești ani era necesar să fie făcută și renovarea spațiilor respective. La fel, în Bruxelles, avem o clădire proprie care are nevoie să fie renovată”, a mai declarat Oana Țoiu.

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