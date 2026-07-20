 Oana Țoiu i-a întâlnit întâmplător pe Andrew și Tristan Tate la o recepție diplomatică. Cum a reacționat ministrul român | adevarul.ro
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Exclusiv Oana Țoiu i-a întâlnit întâmplător pe Andrew și Tristan Tate la o recepție diplomatică. Cum a reacționat ministrul român

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Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, 20 iulie, în exclusivitate la „Interviurile Adevărul”, că i-a întâlnit întâmplător pe frații Andrew și Tristan Tate la o recepție diplomatică din Washington, însă a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu cei doi.

Tristan și Andrew Tate/FOTO: Inquam photos/Eduard Vînătoru
Tristan și Andrew Tate/FOTO: Inquam photos/Eduard Vînătoru

Oana Țoiu a confirmat că frații Tate au fost prezenți la Washington, unde au participat la o recepție organizată înaintea unei reuniuni ministeriale. Ea a explicat că la eveniment au fost prezenți mai mulți diplomați și oficiali americani, însă nu a confirmat existența unor întâlniri oficiale între frații Tate și reprezentanți ai administrației SUA.

„În momentul în care am aflat că sunt prezenți la acea recepție și că unul dintre frații Tate ne-a abordat într-un grup mai larg de conversație, am decis imediat să plec de la eveniment.

Nu a existat nicio conversație individuală. Noi nu cunoșteam lista invitaților, nu aveam control asupra acesteia și nu aveam informații în acest sens. Vorbim exclusiv despre conversații publice, într-un cadru public, în prezența mai multor persoane, așa cum se întâmplă la astfel de recepții.”

Oana Țoiu a subliniat că nu a purtat nicio discuție despre dosarele lor și că poziția sa privind traficul de persoane este una de toleranță zero, susținând pedepse mai dure și confiscarea averilor traficanților.

„Poziția mea a fost publică în toți acești ani, iar toate voturile și inițiativele legislative pe care le-am susținut au urmărit fermitatea absolută în combaterea acestui fenomen.

Chiar dacă nu poți controla lista invitaților, chiar dacă nu aveam informații despre prezența lor și chiar dacă era vorba despre conversații în grup, România trebuia să transmită o linie foarte clară.”

Ministrul interimar a mai afirmat că nu poate valida astfel de situații și că s-a bucurat de arestarea ulterioară a celor doi. Totodată, a insistat că nu a existat nicio conversație privată sau oficială cu frații Tate și că nu s-a discutat în niciun fel despre dosarele lor.

Acuzațiile cu care se confruntă frații Tate

Amintim că Andrew și Tristan Tate, cei doi influenceri controversați cunoscuți pentru promovarea unui stil de viață luxos și a unor opinii asociate hipermasculinității, au fost arestați sâmbătă, 18 iulie, la Miami, de autoritățile federale americane.

Avocatul fraților Tate, Joseph McBride, susține că noile acuzații formulate de autoritățile britanice sunt motivate politic și afirmă că Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați după ce un judecător va analiza cazul.

Cei doi au fost arestați în Statele Unite în baza unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit. Andrew Tate se confruntă cu noi acuzații, printre care viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiune și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, noile acuzații includ o acuzație de agresiune sexuală, două acuzații de viol și trei acuzații de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Potrivit CPS, acuzațiile se referă la fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010 – august 2017.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew și Tristan Tate pentru alte infracțiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei de infracțiuni speciale a CPS.

Andrew și Tristan Tate au fost inculpați și în România pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, acuzații pe care le-au negat. Dosarul a stagnat din cauza unor nereguli juridice și procedurale.

Cei doi au devenit cunoscuți la nivel internațional prin rețelele sociale, unde promovează un stil de viață opulent și mesaje controversate asociate misoginismului și hipermasculinității, atrăgând în special un public tânăr.

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