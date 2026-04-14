Marți, 14 Aprilie 2026
„Caut o țară liniștită". O comediantă americană „cere azil" la Ambasada României. Mesajele ironizate ale lui Trump la adresa Iranului

O comediantă americană, Holly Hudson, a stârnit hohote de râs și mii de aprecieri pe rețelele de socializare după publicarea unui videoclip în care pretinde, în mod ironic, că sună la Ambasada României pentru a solicita azil.

Comedianta a făcut și o serie de glume despre tradițiile locale. FOTO: captură Instagram
Comedianta a făcut și o serie de glume despre tradițiile locale. FOTO: captură Instagram

Clipul pornește de la o referire satirică la statul american Ohio, pe care femeia îl numește „Corn Monarchy” („Monarhia Porumbului”). Comedianta își exprimă, în glumă, dorința de a părăsi Statele Unite din cauza tensiunilor politice și sociale.

„Bună ziua! Ambasada României? Da! Sunt o americană și sun din «Monarhia Porumbului», cunoscută anterior sub numele de Ohio, iar în prezent cunoscut ca «un strigăt de ajutor». Sun în legătură cu azilul preventiv, nu din dorința de lux sau confort, ci doar pentru clădiri din piatră, tensiune arterială mai scăzută și un guvern a cărui primă mișcare dimineața nu este să amenințe cu ceva ireversibil”, spune aceasta în videoclipul publicat pe Instagram.

În aceeași notă, Hudson face trimitere la stereotipuri despre România, menționând regiunea Transilvania și celebrul personaj Dracula. Ea spune totuși că este conștientă de realitatea culturală a țării. Amintește și de București, descris ca „un oraș adevărat”, într-o notă ironică:

„Mă pot adapta, vreau să fie clar acest lucru. Nu voi ajunge în Transilvania comportându-mă de parcă l-aș fi descoperit eu pe Dracula. Știu că este al vostru, și respect asta. Știu că Bucureștiul este un oraș adevărat și nu doar locul unde Dracula își face actele, deși, dacă într-adevăr își face actele acolo, presupun că se procesează mai repede decât ultima mea reînnoire a pașaportului”.

Comedianta face și o serie de glume despre tradițiile locale, inclusiv despre țuică, promițând că nu o va compara cu băuturi moderne: „Nu o voi descrie drept «kombucha balcanică». O voi bea și voi fi recunoscătoare”.

Videoclipul s-a încheiat cu o concluzie în același registru: dorința de a găsi o țară în care „vampirii” să rămână doar personaje de folclor și unde atmosfera să fie mai puțin tensionată.

„În acest moment, caut o țară în care singurul «vampir» să fie doar o figură folclorică, în care arhitectura să fie mai veche decât nemulțumirile și în care nimeni să nu posteze mesaje pline de furie la adresa dușmanilor la ora două dimineața. Mulțumesc! Aștept”, a încheiat ea videoclipul.

Legat de ultima afirmație a comendiantei, amintim că președintele SUA, Donald Trump, a lansat un avertisment apocaliptic la adresa Iranului, cu o săptămână în urmă, afirmând că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă nu se ajunge la un acord și dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă până la termenul-limită impus de acesta. Declarația a fost publicată pe platforma sa, Truth Social, unde liderul american a transmis un mesaj alarmant cu privire la evoluțiile din regiune.

„O întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi reînviată vreodată. Nu îmi doresc să se întâmple asta, dar probabil se va întâmpla”, a scris Trump.

