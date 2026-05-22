Oana Țoiu critică sesizarea la CCR privind ordonanța SAFE: „Realitatea e mult mai simplă”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis că a ajuns la întâlnirea miniștrilor afacerilor externe NATO din Suedia cu o veste bună, aceea că s-a semnat acordul prin care România primește peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE.

Oana Țoiu/FOTO: Profimedia
Oana Țoiu/FOTO: Profimedia

„Am ajuns în Suedia, la întâlnirea miniștrilor afacerilor externe NATO, cu o veste bună după ce, la Bruxelles, s-a semnat acordul prin care România primește peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE - a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană.

A fost o confirmare, în plus, că România este un aliat serios.

După ce am fost primiți aseară la Palatul Sofiero de Majestățile Lor Regele și Regina Suediei și de premierul Ulf Kristersson, am început deja discuțiile din prima reuniune ministerială NATO găzduită vreodată de Suedia, cel mai nou aliat al nostru”, a transmis Oana Țoiu pe Facebook.

Ministrul a declarat că, la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO, liderii alianței pregătesc summitul de la Ankara și discută despre securitatea Flancului Estic, consolidarea industriei de apărare și creșterea presiunii asupra Rusia.

Oficialul român a criticat și sesizarea la Curtea Constituțională (CCR) a ordonanței prin care România ar urma să primească 16 miliarde de euro pentru armată și industria de apărare.

„Pot să invoce orice formalism procedural dar realitatea e mult mai simplă. Când contești finanțarea apărării României, într-un moment în care Rusia poartă un război la granița noastră, faci un joc periculos. Aliații noștri văd asta, și românii, la fel.

Pentru că SAFE înseamnă bani pentru armata noastră, pentru industria românească de apărare, dar și 4,2 miliarde de euro pentru autostrăzi și drumuri naționale cu rol strategic, inclusiv cele din nordul Moldovei.”

Bolojan, despre avantajele după semnarea acordului SAFE: „România va fi o țară mai sigură”

Tot vineri, premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat principalele avantaje pentru România după semnarea acordului SAFE cu Comisia Europeană.

„România va fi o țară mai sigură. Cu dotări similare celorlalte armate din NATO, crește interoperabilitatea în cadrul alianței, pentru un Flanc Estic mai consolidat”, a scris Bolojan pe Facebook.

Premierul interimar a subliniat și avantajele financiare ale împrumutului european, precizând că dobânzile sunt la jumătate față de cele de pe piață, perioada de grație este de 10 ani, iar rambursarea se va face în 40 de ani.

Un alt punct important vizează infrastructura rutieră din Moldova. Potrivit lui Bolojan, peste 4 miliarde de euro vor fi direcționate către autostrăzile Pașcani-Suceava-Siret și Pașcani-Iași-Ungheni.

„Peste 4 miliarde de euro sunt direcționate către tronsoanele de autostradă Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni. Fără acest credit, nu am fi avut finanțare pentru autostrăzile Moldovei. Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar finalizarea lucrărilor la cele două tronsoane va susține dezvoltarea jumătății de nord a României și relațiile economice cu Republica Moldova și Ucraina”, a afirmat acesta, adăugând că noile conexiuni vor sprijini dezvoltarea economică a regiunii.

La începutul lunii, Guvernul a aprobat, în ședință extraordinară, semnarea de către ministrul Finanțelor a unui acord de împrumut între Comisia Europeană și România, în valoare de 16,68 miliarde de euro, prin programul SAFE.

După semnare, Acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică.

În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de EURO sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de cca. 16,68 mld. EURO, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia”, transmite Ministerul Finanțelor într-un comunicat.

