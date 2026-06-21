Alina Gorghiu anunță că viitorul Guvern Veștea ar urma să aibă cinci miniștri PNL. Tensiuni majore în interiorul partidului

Deputatul Alina Gorghiu a declarat că viitorul Guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să includă cinci portofolii alocate PNL. Gorghiu, care îl susține pe Adrian Veștea în procesul de formare a Executivului, a refuzat însă să precizeze câte ministere ar urma să revină Partidului Social Democrat, afirmând că acest lucru „ține de anunțurile PSD”.

„Este treaba domniilor lor să facă anunțuri în acest sens”, a spus aceasta, la Antena 3 CNN.

În opinia sa, președintele Nicuşor Dan ar fi ales „cea mai bună variantă dintre opțiunile existente”, în condițiile în care România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere politic și economic.

Gorghiu a mai precizat că lista de miniștri și programul de guvernare ar urma să fie transmise Parlamentului în cursul zilei de luni.

„Va fi un număr relevant de parlamentari, suficient și necesar pentru ca acest guvern (Veștea) să fie investit” (...) Mai avem 24 de ore până mâine. Cel mai probabil în seara asta se va depune programul de guvernare, lista de miniștri și mâine vom vedea în Parlament cum vor evolua lucrurile. Guvernul Veștea va merge în parlament. Se merge până la capăt. (...) Vorbim de o componentă liberală substanțială. Din discuțiile pe care noi le-am făcut, schema care teoretic va reveni Partidului Național Liberal, va fi un premier liberal și cel puțin 5 miniștri liberali”, a spus Alina Gorghiu.

Tensiuni interne în PNL după Congres

Declarațiile vin în contextul tensiunilor din interiorul PNL, după Congresul extraordinar care a adoptat mai multe rezoluții ce vizează reorganizarea conducerii partidului și disciplina internă.

În cadrul Congresului, au fost menționați mai mulți lideri liberali, inclusiv Alina Gorghiu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Hubert Thuma, acuzați de încălcarea repetată a statutului partidului.

Rezoluții privind disciplina și excluderile din partid

Congresul a decis că membrii PNL care susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD se află în afara liniei politice stabilite de partid, ceea ce poate duce la excludere.

O a doua rezoluție prevede solicitarea demisiei unor lideri ai formațiunii, sub sancțiunea declanșării procedurilor de excludere dacă aceștia nu își prezintă retragerea din partid până luni, ora 12.00. Deciziile au fost adoptate în unanimitate, prin vot, la propunerea liderului PNL Ilie Bolojan.