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„Voi fi un premier al echilibrului”. Adrian Veștea anunță linia noului Guvern după întâlnirea cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare

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Premierul desemnat Adrian Ioan Veștea a anunțat vineri, 19 iunie, că a avut o întâlnire de lucru cu ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia au fost discutate execuția bugetară și principalele direcții ale viitorului program de guvernare.

Premierul desemnat Adrian Ioan Veștea și Alexandru Nazare Foto: FB
Premierul desemnat Adrian Ioan Veștea și Alexandru Nazare Foto: FB

„Am avut o întâlnire de lucru cu actualul și viitorul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în față în următoarele luni. Am discutat cu domnul Nazare despre execuția bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare”, a transmis Adrian Veștea pe Facebook.

Acesta a subliniat că direcția generală trebuie să fie una de „prudență bugetară”, în special în ceea ce privește reducerea cheltuielilor publice. 

„Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului. În același timp, trebuie să avem o înțelegere corectă a realităților sociale și economice pentru a reporni consumul și pentru a recâștiga încrederea pierdută, așa cum ne-au transmis și reprezentanții mediului de afaceri”, a mai spus Veștea.

Premierul desemnat a criticat perioada de instabilitate politică, despre care afirmă că a afectat imaginea și economia României. „Ultima lună și jumătate de criză politică nu a făcut bine României. Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune și mai mari dacă nu reușim să ieșim din zodia haosului. Cred cu tărie că toată lumea înțelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi.”, a spus Veștea.

El a avertizat că prelungirea crizei politice ar putea avea consecințe serioase asupra economiei, inclusiv riscul unei retrogradări a României la categoria „junk” de către agențiile de rating.

„Sunt convins că, după toate eforturile făcute, nimeni nu își dorește ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria «junk» de către agențiile de rating. O asemenea evoluție ar afecta economia, investițiile și costurile de finanțare ale statului”, a transmis Veștea.

Potrivit acestuia, imediat după votul de învestitură, intenționează să deschidă un dialog cu mediul de afaceri, investitorii și agențiile internaționale de rating. 

„Imediat după votul de învestitură, voi iniția un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului, pentru a consolida încrederea în economia României și pentru a evita un asemenea scenariu.”, a precizat Veștea.

Totodată, Adrian Veștea a respins ideea unor schimbări radicale imediate. 

„Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară. Nu am crezut niciodată în ideea «după mine, potopul», ci în datoria de a face bine țării și națiunii. Iar stabilitatea și un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală”, a concluzionat Adrian Veștea. 

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