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Crin Antonescu, dezamăgire maximă după Congresul PNL: „Nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul «trădare»”

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Fostul lider liberal Crin Antonescu a criticat Congresul extraordinar al PNL, pe care l-a numit „Congresul trădătorilor”, criticând atât conducerea partidului, cât și modul în care este prezentată istoria formațiunii. O parte importantă a mesajului său este îndreptată împotriva lui Ilie Bolojan, pe care Crin Antonescu îl acuză de lipsă de viziune și de o abordare politică „ruptă de nevoile oamenilor”.

Crin Antonescu a criticat Congresul extraordinar al PNL. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Crin Antonescu a criticat Congresul extraordinar al PNL. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Crin Antonescu afirmă că în ultimii 36 de ani nu a mai întâlnit „o formă mai potrivită pentru cuvântul trădare” decât evenimentul intern al liberalilor, acuzând „impostură, nerușinare și falsificarea istoriei”.

Critici la adresa modului de organizare a Congresului

Crin Antonescu susține că în cadrul Congresului ar fi fost selectiv prezentată istoria PNL, prin invitarea sau menționarea doar a unor foști lideri, în timp ce alte nume importante din istoria partidului ar fi fost ignorate.

El îi menționează, în acest context, pe foștii premieri Călin Popescu-Tăriceanu, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă, susținând că aceștia ar fi fost „șterși din discursul oficial”, în timp ce sunt invocate alte figuri politice considerate mai convenabile de actuala conducere.

„Trădare prin falsificarea, în cel mai pur stil comunist, a istoriei. Se invocă, la fiecare pas, istoria și continuitatea PNL, dar sunt invitați doar foștii președinți care au trădat PNL pentru Băsescu (Stoica, Stolojan) sau Nicușor (Orban). Tăriceanu (sub al cărui guvern România a intrat în UE și care l-a lansat în politică pe Bolojan) nu a existat. Eu (candidat, chipurile, al PNL Bolojan la președinție, acum un an) nu am existat. Da, nu mai suntem membri ai PNL. Dar nici saltimbancul răcnitor Orban nu mai e. El, însă, dat afară și de Nicușor, răcnește ce trebuie. Dar n-au existat nici Florin Cîțu, nici Nicolae Ciucă – și el candidat la președinție al PNL. Ne-au decupat din fotografie ca Oana Gheorghiu pe Nicușor”, a scris Antonescu pe rețelele sociale.

De asemenea, fostul lider liberal critică prezența unor discursuri susținute de actuali membri ai partidului, precum Robert Sighiartău, despre care afirmă că ar rescrie istoria formațiunii.

„Trădare prin tăcerea josnică a vechilor liberali prezenți în sală atunci când unul ca Sighiartău (copil de mingi pe la greii băsismului în epoca de aur) face istoria celor 37 de ani ai PNL. La fel, dl. Ciucu vorbește despre raporturile politicieni-partide-sistem (servicii, justiție). Vorbește frumos. Parcă mă aud pe mine în 2009. Atâta că, de atunci până azi, dl. Ciucu a „luptat” alături de Monica Macovei, de Băsescu și de toate elementele declasate moral (propaganda băsistă/hashtag) care au distrus câtă democrație exista în România”, a completat fostul lider liberal.

Acuzații la adresa noii conduceri PNL

O parte importantă a mesajului este îndreptată împotriva lui Ilie Bolojan, pe care Crin Antonescu îl acuză de lipsă de viziune și de o abordare politică „ruptă de nevoile oamenilor”.

Acesta critică, de asemenea, criteriile de selecție din interiorul partidului, pe care le descrie drept o combinație de loialități politice și oportunism, în detrimentul meritocrației.

În mesaj sunt vizați și alți lideri politici din zona liberală sau din vechile guvernări, precum Ludovic Orban, Traian Băsescu și Monica Macovei, pe care Antonescu îi asociază cu etape politice controversate din istoria recentă a României.

În finalul postării, Crin Antonescu transmite un mesaj cu ton personal, afirmând că foști camarazi politici sunt puși în situația de a accepta evoluții pe care nu le mai pot influența. „PS. Un gând trist pentru foști camarazi din lupte adevărate. Probabil că, uneori, nu-ți permiți nici să vomiți. Înghiți”, încheie Antonescu.

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