Alexandru Nazare: „Banii pentru pensionari există, țara are nevoie de buget cât mai repede”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a asigurat că banii pentru pensionari sunt disponibili, dar subliniază că bugetul trebuie gândit cu atenție și adoptat prin compromisuri între partidele din Coaliție. El a anunțat noi discuții pentru a evita blocarea fondurilor și menținerea stabilității fiscale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că fondurile necesare pentru pensionari și alte categorii vulnerabile sunt deja asigurate în buget, însă a insistat că soluția trebuie să fie bine elaborată, nu „la repezeală”. „Dacă soluția o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta, dar trebuie să fie o soluție de compromis”, a precizat oficialul, potrivit Digi24.

După suspendarea şedinţei comisiilor reunite de buget-finanţe, Nazare a explicat că, deși sumele alocate pentru pensii nu sunt neapărat în cuantumul dorit, acestea există: „Este extrem de important de spus: nu e corect să spunem că nu sunt bani pentru această categorie în buget, atâta timp cât sunt 1,7 miliarde. Banii sunt acolo, poate nu în cuantumul în care ne-am fi dorit”.

El a mai subliniat eforturile suplimentare pentru finanțarea programelor pentru copii prin proiecte europene, o abordare „mai elaborată, dar fezabilă”: „Este mai mult de muncă, e adevărat, e mai complicat, dar se poate face, tocmai pentru a salva cadrul fiscal european și pentru a nu lua decizii la repezeală”.

Noi consultări în Coaliție

Referitor la situația bugetară, Nazare a menționat implicarea premierului Ilie Bolojan și disponibilitatea acestuia pentru compromis: „Peste limitele acordate în buget, am virat sume suplimentare: aproape 5 miliarde la transport, 3 miliarde la dezvoltare, 600 de milioane la Agricultură. Am asigurat 1,7 miliarde pentru plata one-off pentru pensii și am ajuns la punctul în care trebuie să ne asigurăm că nu riscăm stabilitatea bugetară”.

Ministrul a insistat că dialogul în Coaliție este esențial: „Discut cu toți liderii coaliției și este normal să o facem, fiindcă suntem într-un moment foarte important. Trebuie să vedem cum va evolua bugetul și care sunt condițiile. Însă nu putem face promisiuni nici pentru pensionari, nici pentru români, care nu se pot respecta”.

El a subliniat, de asemenea, importanța găsirii unei soluții care să evite percepția unei incapacități a statului de a aproba bugetul: „Este de datoria noastră a tuturor să găsim soluţia care evită semnalul că bugetul Ministerului de Finanţe sau bugetul de stat n-a fost aprobat. Este un scenariu pe care nu l-am luat niciodată în calcul şi poate avea efecte negative importante asupra percepţiei pieţelor, asupra României”.

Nazare a explicat că, în ultimele două luni, Ministerul de Finanțe a lucrat cu toți ordonatorii pentru a integra opiniile și proiecțiile acestora, menținând echilibrul între necesitatea de consolidare fiscală și evitarea unor surse de finanțare nesigure: „Trebuie să coborâm deficitul de la 147 de miliarde spre 128 de miliarde. În continuare, suntem disponibili pentru a identifica o soluţie corectă, transparentă, care să nu pună România în pericol și care să satisfacă interesele și proiecțiile fiecărei părți implicate. În trecut, greșelile de acest fel au costat România mult, iar noi încercăm să evităm repetarea lor”.