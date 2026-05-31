Medvedev amenință cu un „nou Cernobîl”. Moscova vorbește despre lovituri asupra centralelor nucleare din Ucraina și NATO

Fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a recurs din nou la retorica nucleară, amenințând cu atacuri asupra centralelor atomice din Ucraina și chiar din state membre NATO, după ce Moscova a acuzat Kievul de un presupus atac asupra Centralei Nucleare Zaporojie, aflată sub ocupație rusă.

Într-un mesaj publicat pe canalul său din aplicația rusească MAX, Medvedev a avertizat că o eventuală distrugere a instalațiilor centralei ar putea provoca un dezastru comparabil cu tragedia de la Cernobîl.

„Am mai spus aceste cuvinte și le repet. Dacă sala reactorului sau sala mașinilor de la centrala nucleară Zaporojie ar fi distrusă catastrofal, lumea s-ar confrunta cu un nou Cernobîl”, a scris oficialul rus.

Acesta a mers și mai departe, afirmând că Moscova ar putea răspunde printr-o „lovitură simetrică” asupra centralelor nucleare ucrainene. În declarația sa, Medvedev a sugerat că represaliile ar putea viza inclusiv obiective nucleare din țări membre ale NATO.

Armata ucraineană respinge acuzațiile și vorbește despre o nouă provocare a Kremlinului

Forțele de Apărare din Sudul Ucrainei au reacționat rapid la declarațiile oficialilor ruși, catalogând acuzațiile drept o nouă operațiune de dezinformare.

Potrivit militarilor ucraineni, Rusia continuă să utilizeze centrala nucleară de la Zaporojie ca instrument de șantaj nuclear și propagandă.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei nu au atacat reactorul nr. 6 al Centralei Nucleare Zaporojie. Afirmațiile Moscovei reprezintă o nouă provocare informațională a statului agresor”, se arată într-un comunicat oficial.

Militarii susțin că scenariul prezentat de Rusia urmează un tipar deja cunoscut.

„După fiecare serie de eșecuri sau pierderi pe front, apar acuzații spectaculoase la adresa Ucrainei, menite să distragă atenția opiniei publice internaționale. Ca de obicei, partea rusă nu a prezentat nicio probă”, au transmis reprezentanții armatei ucrainene.

Argumentele Kievului împotriva versiunii ruse

Autoritățile militare ucrainene contestă și explicația oferită de Moscova privind folosirea unei drone ghidate prin fibră optică.

Potrivit acestora, distanța dintre linia frontului și centrala de la Zaporojie este de aproximativ 50 de kilometri, iar armata ucraineană nu dispune de drone cu fibră optică având o asemenea rază de acțiune.

De asemenea, Kievul subliniază că forțele ruse au instalat în jurul centralei un sistem complex de protecție și ecrane de fum, ceea ce ar face extrem de dificilă pătrunderea nedetectată a unui aparat de zbor.

„Agresorul evită să prezinte imagini clare ale presupuselor pagube. În plus, sistemele de protecție amplasate de trupele de ocupație în jurul centralei fac improbabil un astfel de scenariu”, susțin reprezentanții Forțelor de Apărare ucrainene.

Militarii au amintit că articolul 56 al Protocolului adițional I la Convențiile de la Geneva interzice în mod expres atacurile asupra instalațiilor nucleare, iar Ucraina respectă normele dreptului internațional umanitar.

Totodată, aceștia afirmă că în sectorul respectiv al frontului nu s-au desfășurat operațiuni de luptă în perioada în care Rusia susține că ar fi avut loc incidentul.

Noi tensiuni în jurul centralei de la Zaporojie

Acuzațiile vin la scurt timp după ce compania ucraineană Energoatom a anunțat că Centrala Nucleară Zaporojie a înregistrat cea mai lungă întrerupere a comunicațiilor de la începutul războiului.

Potrivit informațiilor oficiale, pe 27 mai au fost întrerupte timp de aproximativ 12 ore atât serviciile de telefonie fixă, cât și conexiunea la internet.

Ulterior, directorul general al corporației ruse Rosatom, Aleksei Lihaciov, a acuzat Ucraina că ar fi lovit reactorul nr. 6 cu o dronă controlată prin fibră optică. Oficialul rus nu a prezentat însă dovezi care să susțină această afirmație.

În contextul escaladării declarațiilor și al amenințărilor venite de la Moscova, centrala nucleară de la Zaporojie rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale războiului, iar comunitatea internațională continuă să avertizeze asupra riscurilor majore pe care le-ar putea genera orice incident la cea mai mare centrală nucleară din Europa.