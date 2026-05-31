Video Nadia Comăneci, primită cu aplauze la Onești. Mirabela Grădinaru și copiii familiei prezidențiale, prezenți la eveniment

Nadia Comăneci a fost întâmpinată cu aplauze și urale duminică dimineață, la sosirea la Sala Polivalentă din Onești care îi poartă numele. Evenimentul face parte din seria manifestărilor organizate în orașul natal al fostei sportive pentru a celebra cariera sa, una dintre cele mai mari personalități din istoria sportului românesc.

Nadia Comăneci a ajuns la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” îmbrăcată într-un trening alb cu albastru, cu însemnele României, fiind însoțită de soțul său, Bart Conner. Cei prezenți au întâmpinat-o cu entuziasm, transformând momentul într-o adevărată sărbătoare.

La eveniment au participat numeroși campioni, oficiali și invitați din lumea sportului, dar și Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru. Aceasta a fost însoțită de cei doi copii ai familiei prezidențiale.

Decorată de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Manifestările de la Onești au loc la o zi după ce președintele României, Nicușor Dan, a decorat-o pe Nadia Comăneci la Palatul Cotroceni, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la performanțele istorice realizate la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

În cadrul ceremoniei, șeful statului i-a conferit campioanei Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, una dintre cele mai înalte distincții ale statului român.

Potrivit Administrației Prezidențiale, distincția a fost acordată „în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre”.

Omagiu pentru una dintre cele mai mari sportive ale României

Administrația Prezidențială a transmis că prin performanțele sale extraordinare, Nadia Comăneci a redefinit limitele excelenței sportive și și-a înscris numele în patrimoniul sportiv și identitar al României.

Considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile, Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial după ce a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice la Montreal, în 1976, performanță care a transformat-o într-un simbol al excelenței sportive la nivel internațional.