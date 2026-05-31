Fotbalist din Superliga, acuzat de evaziune fiscală, într-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Cazul a fost trimis la DIICOT

Un dosar cu implicații internaționale îl vizează pe Bozhidar Chorbadzhiyski, fundașul echipei Hermannstadt. Autoritățile judiciare din Polonia îl suspectează că ar fi beneficiat de un mecanism folosit pentru diminuarea taxelor datorate statului prin intermediul unor facturi false.

Bozhidar Chorbadzhiyski, fundașul echipei Hermannstadt Foto/Sportpictures
Cazul a ajuns și în România, fiind înregistrat la Tribunalul Sibiu pe 25 mai 2026. Instanța a decis trimiterea cauzei către DIICOT, instituția competentă să analizeze solicitarea venită din partea anchetatorilor polonezi.

Potrivit procurorilor din Gdansk, fotbalistul bulgar s-ar afla printre cei 68 de jucători investigați într-o presupusă schemă de evaziune fiscală. Ancheta arată că sportivii ar fi obținut facturi pentru servicii care, în realitate, nu ar fi fost prestate. Documentele erau emise pentru activități precum promovare, administrarea rețelelor sociale, consultanță privind transferurile sau analize tehnico-tactice. Anchetatorii susțin însă că aceste servicii existau doar pe hârtie și aveau rolul de a justifica anumite cheltuieli și de a reduce obligațiile fiscale.

Conform informațiilor transmise de autoritățile poloneze, accesul la aceste facturi ar fi fost facilitat de Krzysztof Sobieraj, fost fotbalist și actual antrenor. Acesta ar fi făcut legătura cu firme controlate de Robert Frankowski, un interlop asociat cu gruparea infracțională cunoscută sub numele de Mafia din Pruszkow.

Potrivit anchetatorilor polonezi, schema funcționa prin folosirea unor facturi pentru servicii care nu ar fi existat în realitate. Sportivii achitau doar valoarea TVA-ului înscris pe documente, iar ulterior ar fi primit înapoi restul sumei. Facturile erau apoi folosite pentru a introduce cheltuieli fictive în declarațiile fiscale și pentru a reduce taxele datorate statului.

Procurorii estimează că prejudiciul provocat prin acest mecanism depășește 3,5 milioane de euro, conform informațiilor publicate de Golazo.

În România, Tribunalul Sibiu a analizat solicitarea venită din partea autorităților poloneze și a decis că dosarul trebuie gestionat de DIICOT, având în vedere tipul faptelor investigate. Ca urmare, cauza a fost trimisă către Biroul Teritorial Sibiu al instituției.

