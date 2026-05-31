Scenariu de coșmar. Cupa Mondială riscă să devină un focar global de Ebola: mii de persoane ar putea fi infectate fără să știe

Temerile legate de o posibilă răspândire accelerată a virusului Ebola se intensifică înaintea Cupei Mondiale, în contextul în care milioane de suporteri urmează să călătorească spre America de Nord pentru competiție.

Specialiștii din domeniul sănătății atrag atenția că situația din Africa Centrală rămâne îngrijorătoare. Potrivit estimărilor, peste 2.000 de potențiali purtători de virus nu au fost încă identificați, în timp ce focarul continuă să se extindă, iar numărul cazurilor și al victimelor este în creștere.

„Ebola s-a răspândit în afara Africii și în trecut, așa că este foarte posibil să se răspândească și de data aceasta. Întrebarea pe care trebuie să vi-o puneți este câți oameni din zona infectată a Africii își vor permite să călătorească în America de Nord?

Care sunt șansele ca o persoană infectată să se afle în acel grup relativ mic de oameni? Există o șansă ca acest lucru să se întâmple și, cu cât sunt mai mulți oameni care călătoresc, cu atât este mai probabil ca o persoană infectată să treacă neobservată. Îmi amintesc că, în timpul pandemiei de Covid, toate evenimentele sportive au fost închise publicului, iar Gold Cup a fost chiar considerată un eveniment de super-răspândire!”, a admis Simon Clarke, microbiolog la Universitatea din Reading, conform The Sun.

Specialiștii avertizează că prezența unui singur spectator infectat cu Ebola la Cupa Mondială ar putea genera panică și ar determina organizatorii să intervină rapid pentru limitarea riscurilor sanitare. Dr. Katherine O’Reilly, director medical regional la International SOS, afirmă că riscul ca virusul Ebola să ajungă în America de Nord rămâne scăzut, dar trebuie luate măsuri pentru a preveni o epidemie.

„Există potențial de răspândire? Da. Au fost puse în aplicare măsuri? Da. Este probabil ca aceste măsuri să o țină sub control? Da. Însă, în 2014, când am avut epidemia din Africa de Vest, am văzut o persoană bolnavă urcând într-un avion și plecând spre Nigeria. Așadar, există necunoscute și nu poți opri astfel de situații!”, a dmis și Dr. Katherine O’Reilly, pentru sursa citată mai sus.

Cupa Mondială din acest an, o adunare „în masă”

Tulpina Bundibugyo, o variantă rar întâlnită a virusului Ebola, a fost identificată până în prezent doar în Uganda și Republica Democrată Congo, unde boala a provocat peste 220 de decese.

Actuala ediție a Cupei Mondiale este una istorică, fiind pentru prima dată organizată cu participarea a 48 de echipe naționale. Extinderea formatului transformă competiția în cea mai amplă și mai lungă din istoria turneului. În următoarele săptămâni, milioane de suporteri sunt așteptați în America de Nord pentru eveniment, inclusiv fani veniți din Republica Democrată Congo, selecționată prezentă la a doua participare la un Campionat Mondial.

În acest context, experții atrag atenția asupra riscului ca unele persoane infectate, dar care nu prezintă simptome evidente, să călătorească fără să știe că sunt purtătoare ale virusului.

Cum se manifestă Ebola. Cel mai probabil scenariu de infectare

Robert Dingwall, expert în sociologie medicală, a subliniat că unul dintre principalele motive de îngrijorare legate de Ebola este capacitatea virusului de a se răspândi rapid în anumite condiții.

„Cel mai rău scenariu este ca o persoană să se infecteze chiar înainte de a începe călătoria foarte lungă din această parte a lumii către America de Nord. Apoi coboară din avion după ce ar fi putut infecta una sau două persoane. Una dintre problemele legate de Ebola este că simptomele inițiale sunt practic imposibil de diferențiat de o mulțime de alte afecțiuni. Ai puțin frisoane și febră, iar aceasta este pur și simplu cea mai plauzibilă explicație pentru ceea ce s-a întâmplat în acest avion. Dar simptomele cu adevărat severe nu apar decât după aproximativ 48 de ore, așa că vor exista, probabil, multe alarme false!”, a admis Dingwall.

Autoritățile din toate cele trei țări gazdă au anunțat că pasagerii care sosesc pe aeroporturi pot fi supuși unor verificări medicale. Măsurile vor rămâne în vigoare pe întreaga durată a competiției și ar putea fi consolidate înaintea partidelor la care participă echipe provenite din regiuni considerate cu risc epidemiologic ridicat.