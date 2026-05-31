Cine este Nick Adams, „americanul alfa" alături de care s-a afișat George Simion la Cluj, care a comparat limba română cu „limbajul iubirii"

Liderul AUR, George Simion, a publicat sâmbătă, 30 mai, imagini în care apare plimbându-se prin centrul Clujului alături de două personalități cunoscute în mediul conservator internațional: Nick Adams și Antonio Giordano. Deși puțin cunoscut publicului din România, Nick Adams este o personalitate controversată în spațiul public american și internațional.

Nick Adams este o personalitate controversată în spațiul internațional. FOTO: captură video Facebook

Potrivit unui comunicat transmis de AUR, George Simion și Nick Adams au participat la evenimentul „European Awareness Days – European Economic Forum 2026”, organizat la Cluj-Napoca de grupul politic european ECR.

În cadrul evenimentului, americanul pe care George Simion l-a prezentat drept „reprezentantul lui Donald Trump” a susţinut un discurs axat pe valorile creștine, libertate și nevoia de revitalizare a legăturilor istorice dintre Europa și Statele Unite. 

Adams a descris Europa și SUA ca fiind „două generații ale aceleiași familii”, unite prin istorie, inovație și credință: „De ambele părţi vedem civilizaţia născută din creştinism, o legătură neîntreruptă care se întinde de la Bucureşti la Boise, de la Atena la Atlanta, de la Londra la Los Angeles.”

El a lansat și un atac dur la adresa tehnocraților, a granițelor deschise și a cenzurii, avertizând că limitarea libertății distruge spiritul european: „Atunci când libertatea de exprimare este înlocuită de un labirint birocratic al cenzurii şi al suprimării opiniilor, nu mai contează dacă acest lucru este făcut în numele lui Marx sau în numele unui tehnocrat fără chip. Concluzia este aceeaşi: strangularea popoarelor Europei şi a extraordinarului lor spirit creator”.

„În această săptămână am făcut prima mea vizită în România şi am venit aici cu mari aşteptări. Nu numai că mi s-au confirmat, dar au fost şi depăşite. Mi s-a spus că mâncarea este bună şi am aflat că este excelentă. Mi s-a spus că româncele sunt frumoase, dar am aflat că sunt deosebit de frumoase. Ca ţară din UE, unde se vorbeşte limba română, am aflat că, să asculţi vorbindu-se în limba română, este sinonim cu a asculta limbajul iubirii”, a transmis emisarul lui Trump, la evenimentul de la Cluj Napoca.

Cine este Nick Adams

Deși este puțin cunoscut publicului din România, Nick Adams este o personalitate controversată în spațiul public american și internațional.

Născut în Australia sub numele Nicholas Adamopoulos, acesta și-a început cariera politică la o vârstă fragedă, devenind unul dintre cei mai tineri viceprimari ai Consiliului Ashfield din Sydney.

Declarații și inițiative controversate

De-a lungul anilor, Adams a atras atenția prin numeroase declarații și inițiative controversate. În 2005, a susținut public eliminarea porumbeilor din Sydney, argumentând că aceștia reprezintă un risc pentru sănătatea publică. Câțiva ani mai târziu, a propus testarea ADN a excrementelor de câini pentru identificarea proprietarilor care nu respectă regulile de curățenie urbană.

Într-o postare devenită virală, acesta stă într-un jacuzzi, alături de doi bărbați, cu descrierea: 

„Au fost câteva femei extrem de atrăgătoare care ne-au implorat să le lăsăm să se alăture grupului nostru. Le-am spus să se ducă naibii. Jacuzziul e doar pentru bărbații alfa.”

Apropiat de Donald Trump

Ascensiunea sa în politica și media conservatoare din Statele Unite a fost strâns legată de relația cu Donald Trump, care i-a promovat cărțile și mesajele publice începând cu anul 2017.

În 2025, Trump l-a nominalizat pe Nick Adams pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Malaezia, descriindu-l drept „un patriot extraordinar” și un antreprenor de succes. Totuși, candidatura sa a generat reacții puternice în statul asiatic, în special din cauza declarațiilor sale despre islam și a imaginii sale publice controversate.

În cele din urmă, nominalizarea nu a fost dusă la capăt, pe fondul tensiunilor diplomatice și al criticilor venite din partea clasei politice malaeziene, potrivit The Guardian.

Imagine construită în jurul conceptului de „bărbat alpha”

Nick Adams și-a creat o identitate publică distinctă în mediul online, promovând intens conceptul de „bărbat alpha”. Postările și videoclipurile sale, devenite virale în repetate rânduri, pun accent pe masculinitate, succes și valori conservatoare.

De asemenea, presa internațională a relatat despre implicarea sa în mai multe campanii de comunicare neconvenționale și proiecte care au generat controverse și dezbateri în spațiul public.

