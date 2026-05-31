Video Tăriceanu crede că PNL şi-a pierdut identitatea: „Dacă pe frontispiciu ar scrie Partidul Național Socialist, ar fi perfect”

Fostul lider liberal Călin Popescu Tăriceanu a criticat Partidul Național Liberal, afirmând că formațiunea politică „are o mare problemă”.

Fostul premier a acuzat, în podcastul Legende Urbane, că PNL este o grupare care „şi-a pierdut complet identitatea politică liberală”, deşi Ilie Bolojan, ca lider de partid, „a dat dovadă de o anumită fermitate.”

„PNL-ul, însă, are o mare problemă, și anume și-a pierdut complet identitatea politică liberală. De fapt, partidul nu are niciun fel de identitate. Dacă pe frontispiciu, în loc de PNL ar scrie Partidul Socialist Național sau Partidul Național Socialist, ar fi perfect”, spune fostul lider liberal.

El a afirmat, totodată, că partidul liberal nu are o „temă liberală”, deși Bolojan, ca prim-ministru, a „dat dovadă de o anumită fermitate”.

„Dar din punct de vedere politic, ideologic, PNL-ul nu a făcut niciun fel de de mișcare care să îl ajute să crească și să-și mențină un anumit tip de electorat”, a adăugat fostul premier.

El a acuzat, de asemenea, că, atunci când se află la guvernare, „toată masa partidului se ocupă de guvernare și face administrație și lasă componenta politică în complet neglijat”.

În momentul în care s-a ridicat problema pierderii identităţii PNL din cauza fuziunii cu PD-L, Tăriceanu a subliniat că deosebirea dintre fostul partid al lui Traian Băsescu şi cel al lui Ilie Bolojan este că liberalilor le lipseşte şi „solidaritatea”.

„N-aş putea spune că s-a preluat din ideologia PDL-u. Să știți că PDL-ul e un partid care avea o calitate pe care eu am apreciat-o, solidaritatea”, a subliniat Tăriceanu.

În martie 2021, Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată pentru luare de mită.

Procurorii anticorupţie notau în rechizitoriu că, în calitate de prim-ministru, Tăriceanu ar fi pretins (în cursul anului 2007) şi ar fi primit (în cursul anului 2008), în mod indirect, de la reprezentanţii unei companii austriece (Fujitsu Siemens Computers - n.r.), foloase materiale în valoare de 800.000 USD, constând în plata unor servicii de consultanţă, în schimbul exercitării atribuţiilor sale în aşa fel încât să fie adoptate o serie de hotărâri favorabile companiei, care se refereau la prelungirea licenţelor Microsoft pentru şcoli.

Ulterior, în iunie anul trecut, acesta a fost achitat definitiv de un complet format din cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.