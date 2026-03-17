Video Scandal în Parlament la bugetul Apărării. Replica tăioasă a lui Miruță, după ce a fost întrebat dacă a făcut armata

Atmosferă tensionată în Parlament, în timpul dezbaterii bugetului Ministerului Apărării Naționale. Discuțiile au degenerat într-un scandal, după ce un senator al Opoziției a intrat în sală și l-a atacat direct pe ministrul Apărării, iar ulterior schimburile de replici s-au mutat între reprezentanții PNL și PSD.

Senatorul Ninel Peia, reprezentant al grupului PACE – Întâi România, a intervenit în timpul ședinței Comisiei pentru buget, unde ministrul Apărării, Radu Miruță, își prezenta proiectul de buget. „Ați făcut armata sau nu?”, a strigat acesta către ministru, în ciuda faptului că nu este membru al comisiei.

Președintele comisiei, Bogdan Huțucă, a intervenit și i-a cerut ministrului să nu răspundă: „Nu răspundeți la această întrebare, pentru că nu are calitatea de membru al comisiei”.

Ninel Peia și-a continuat atacul: „Ministrul nostru al Apărării nu știe să tragă cu arma”.

În replică, Radu Miruță a respins acuzațiile și a ironizat intervenția: „Văd că e puțin zgomot rusesc aici. Pe vremea când s-a oprit participarea obligatorie la armată, eu eram la școală. Și am făcut una de care nu îmi este rușine”.

Dispută pe ajutoarele pentru pensionarii militari

Tensiunile au continuat după ce deputatul PSD Adrian Câciu a prezentat un amendament prin care social-democrații propun acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii militari.

Ministrul Apărării a criticat ideea, susținând că este nevoie de soluții pe termen lung: „Ca ministru al Apărării și ca membru al acestui Parlament, eu aș susține nu o dată pe lună, ci în fiecare lună. Aici nu e concurs de frumusețe. Trebuie să respectăm niște principii și să punem în spate niște sume de bani. Pensionarii din zona militară nu au nevoie de ajutoare one-off, ci de ajutoare în fiecare lună. Haideți să menținem niște lucruri funcționale în țara asta, ca să putem face alocările necesare”.

Replica lui Adrian Câciu nu a întârziat: „Cine crede că nu sunt bani pentru a ajuta oamenii săraci din țara asta înseamnă că habar nu are”.

Acuzații de înțelegeri politice și populism

Dezbaterea s-a transformat rapid într-un schimb dur de acuzații politice. Deputatul PNL Robert Sighiartău a susținut că există o înțelegere între PSD și AUR pentru susținerea amendamentului.

„Dumneavoastră, domnule Câciu, ne-ați adus într-o situație a deficitului bugetar care ne-a dus inclusiv în zona suspendării fondurilor europene. Dumneavoastră, fost ministru al fondurilor europene, ați lăsat PNRR-ul praf, iar acum veniți și ne dați lecții în această comisie. Înțeleg că există această înțelegere între PSD și AUR, prin care vă doriți aruncarea în aer a bugetului de stat, însă totuși faceți-o mai cu tact”, a declarat liberalul.

Acesta a continuat atacul: „O să vă spună alegătorii pe care îi prostiți pe Facebook și pe TikTok că ați devenit anexa PSD. Înțeleg populismul, domnule Câciu. Asta faceți în fiecare zi. Însă puțin bun-simț nu v-ar strica. La cum ați lăsat, împreună cu Ciolacu, bugetul de stat, ar trebui să vă ascundeți nu un an, ci zece ani de zile”.

Dezbaterea bugetului Apărării s-a desfășurat astfel într-un climat tensionat, marcat de atacuri personale, replici acide și acuzații politice între principalele partide.