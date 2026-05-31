Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
Un raport alarmant arată că doar 10% din adăposturile de protecție civilă din România sunt funcționale. Harta spațiilor de adăpostire

Un raport al Ministerului Afacerilor Interne indică o situație critică în ceea ce privește infrastructura de protecție civilă din România: doar 10% dintre adăposturile existente sunt funcționale, iar capacitatea totală ar acoperi doar o mică parte din populație.

Doar 10% dintre adăposturile existente sunt funcționale. FOTO: Adevărul/Alina Mitran
Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) la finalul anului 2025, în evidențele autorităților figurează 5.770 de adăposturi de protecție civilă la nivel național. AICI pot fi văzute toate adăposturile din România și starea în care se află.

Dintre acestea, 3.021 sunt parțial funcționale și necesită investiții și reparații, în timp ce 2.176 sunt complet nefuncționale. Pentru alte 28 de obiective, starea de funcționare nu a putut fi determinată.

Capacitate insuficientă pentru populația României

Chiar și în scenariul în care toate adăposturile ar fi operaționale, acestea ar putea asigura protecția pentru aproximativ 650.000 de persoane, o capacitate considerată insuficientă raportat la populația țării, care în prezent este de 18.000.000 de oameni. 

Situația este și mai complicată în marile centre urbane, precum București, Ilfov și Cluj, unde procesele de inventariere și verificare nu au fost încă finalizate din cauza numărului mare de obiective.

Infografic realizat cu AI
Discrepanțe între instituții privind situația din Galați

Raportul evidențiază și date contradictorii privind județul Galați. În evidențele oficiale apar 203 adăposturi civile, însă alte instituții locale indică cifre diferite.

În ianuarie, Prefectura Galați vorbea despre 206 adăposturi în municipiu, dintre care doar 7 sunt funcționale, 168 parțial funcționale și 31 nefuncționale.

La rândul său, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avansat alte date, vineri, 29 mai, afirmând că în Galați există „în jur de 168 de adăposturi civile”, iar la nivelul județului aproximativ 265 în diverse stadii de funcționare.

Responsabilități împărțite prin lege

Conform Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, responsabilitatea pentru întreținerea și funcționarea adăposturilor este împărțită între autoritățile locale, operatorii economici și proprietarii de imobile.

Aceștia au obligația de a asigura întreținerea spațiilor de adăpostire, în timp ce primarii și prefecții coordonează și monitorizează implementarea măsurilor la nivel local. Inspectoratele pentru Situații de Urgență au rolul de verificare periodică a acestor structuri.

Județul cu jumătate de milion de locuitori care are doar șapte adăposturi de protecție civilă funcționale

Pe acest subiect, „Adevărul” scria în ianuarie, anul acesta, că județul Galați, cu o populație de aproximativ jumătate de milion de locuitori, are doar șapte adăposturi de protecție civilă complet funcționale dintr-un total de 206 verificate la finalul anului 2025.

Conform legislației, fiecare adăpost trebuie să asigure cel puțin 1 mp și 2,5 mc pentru fiecare persoană, iar în cazul construcțiilor spitalicești, suprafața minimă este de 2 mp.

Capacitatea totală de adăpostire a celor 206 obiective verificate este de 19.575 de persoane.

Tema a revenit în atenție în urma incidentului de vineri, 29 mai, când o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați, totul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital. Acesta a fost calificat drept cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului de la graniță.

