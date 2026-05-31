Video De ce la alții s-a tras, iar la Galați nu? Pilotul român care a doborât drona în Estonia explică de ce armata n-a putut interveni

Pilotul care a doborât recent o dronă în Estonia, căpitan comandorul Alexandru Pavelescu, a explicat, duminică, de ce nu au putut fi luate măsuri similare și în cazul dronei care a lovit un bloc de locuințe din Galați.

„Vorbim despre două situații diferite. În cazul misiunii de Poliție Aeriană din zona baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operațional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populația civilă sau pentru o zonă urbană. La Galați, orice decizie de angajare a unei ținte trebuie să țină cont nu doar de amenințarea reprezentată de aceasta, ci și de consecințele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflați la sol”, a explicat pilotul român.

El a adăugat că fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia „pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită”.

„De aceea, întrebarea nu este: de ce s-a tras în Estonia, ci: ar fi fost aceleași consecințele asupra unui oraș precum Galați?, iar răspunsul este: cel mai probabil, nu. Rolul militarilor este să elimine amenințările, dar și să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluția care reduce cel mai mult riscul pentru populație”, a mai afirmat căpitan comandorul Pavelescu.

Căpitan-comandorul Pavelescu Costel-Alexandru se afla în misiune în Lituania la bordul unui avion de vânătoare F-16 Fighting Falcon al detaşamentului românesc „Carpathian Vipers”, când o dronă a intrat în spațiul aerian al Estoniei.

În semn de apreciere pentru reuşita sa, ministrul Apărării, Radu Miruță a anunţat că a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa I.

Amintim că o dronă s-a prăbușit joi noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital.

Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.

Într-un interviu acordat BBC, președintele Nicușor Dan a afirmat că există dovezi tehnice clare privind proveniența dronei care s-a prăbușit asupra blocului din Galați, incident pe care l-a calificat drept „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. El a indicat posibilitatea expulzării ambasadorului Federației Ruse.