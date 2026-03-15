LIVE TEXT Premierul Bolojan, despre amendamentele depuse la proiectul de buget: „PSD are o retorică tip AUR” / „Soluțiile magice sunt o minciună”

Premierul Ilie Bolojan prezentă duminică, măsurile Guvernului menite să limiteze creșterea prețurilor la carburanți și să ofere sprijin românilor afectați de scumpiri, explicând totodată modul în care executivul gestionează impactul economic al crizelor internaționale. În același timp, Bolojan a răspuns PSD, care a anunțat că va propune mai multe amendamente la proiectul de buget, subliniind că orice cheltuială suplimentară trebuie abordată cu prudență.

UPDATE 21.20 Bolojan refuză să spună dacă demisionează în cazul în care proiectul de buget va fi modificat radical

„Eu am încredere că, dincolo de jocurile politice, există oameni care înțeleg acest buget, care reprezintă maximul posibil. Nu este perfect, dar trebuie să acoperim componentele de investiții pentru a putea accesa fondurile europene și să asigurăm plățile către beneficiari”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat dacă ia calcul creșterea taxelor pentru a acoperi cheltuielile suplimentare din eventualele modificări de buget.

„Nu am luat în calcul această variantă (...) eu nu mi doresc să ajung în astfel de situații”, a răspuns Ilie Bolojan.

Șeful Executivului le-a mulțumit românilor că au înțeles costurile sociale și a transmis că „soluțiile magice sunt o minciună”.

„1% pe cifra de afaceri creează grave probleme, au spus companiile cu care am vut întâlniri. Când faci asta, nu mai vin companii mari și nu se mai dezvoltă companiile existente. Am căzut de acord în Coaliție să scoatem această taxă, pentru a încuraja dezvoltarea economică. Am luat-o toți de comun acord. Și în compensație vom crește salariul minim. E anormal să vii cu o asemenea minciună, dacă ai fost în decizie. Cu toții am căzut de acord să punem o contribuție la sănătate. Dcaă nu există niște taxe, ne împrumutăm și cădem în cap. Dacă vrem să reddresăm lucrurile, nu putem să fim populiști. Chestiunea legate de mame, am discutat acest lucru. Avem doi ani de zile concediu de maternitate și 70% indemnizație. În Germania e mai puțin. Și eu mi-aș dori să fie 100%”, a spus premierul.

Bolojan: PSD vine cu o retorică de tip AUR, nu cred că este o soluție

Premierul Ilie Bolojan a răspuns PSD care a anunțat că va propune o serie de amendamente la proiectul de buget. Orice propunere de cheltuială suplimentară trebuie tratată cu prudență, a spus Bolojan care a comparat bugetul cu o coardă care se poate rupe. De asemenea, el a spus că PSD are o retorică de tip AUR fără a propune soluții pentru cheltuieli.

Premierul s-a referit la „noile realități” provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

„Acest buget a fost creionat când nu aveam un război, și avem acum fenomene pe care nu le putem evita: creștere a dobânzilor și preț la combustibil. Pot exista trubulențe pe dobânzi. Orice cheltuială suplimentară trebuie tratată cu prudență. Dacă amendamentele sunt rezonabile, nu sunt probleme deosebite. (...) Ce a făcut PSD azi e o acțiune politică”, a spus Ilie Bolojan, la Digi 24.

Șeful Guvernului a mai arătat că „dacă amendamentele sunt în termeni responsabili, nu sunt probleme deosebite”.

„E ca și cum ai întinde o coardă”, a spus Bolojan despre buget avertizând că aceasta se poate rupe.

Premierul a mai spus că nu există soluții magice și a acuzat PSD că minte.

„Azi PSD a făcut o acțiune politică (...) nu o dată, de mai multe ori am întrebat în coaliție unde sunt sursele (...) PSD vine cu o retorică de tip AUR, nu cred că este o soluție care va aduce rezultate și la modul serios trebuie să vedem de unde avem resurse. Apelul meu este la responsabilitate”, a precizat Ilie Bolojan.

Conducerea PSD s-a reunit duminică, la ora 16.00, la Vila Lac, în cadrul Consiliului Politic Național al partidului, pentru a discuta pe tema bugetului, dar și despre susținerea acordată premierului Ilie Bolojan.

PNL a avertizat PSD că amendamentele trebuie discutate în cadrul coaliţiei şi asumate de Guvern, nu negociate în culise.

În mesajul adresat premierului Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu susține că PSD a intrat la guvernare pentru a asigura stabilitate și protecție socială, nu pentru a susține politici de austeritate, pe care le consideră inechitabile, şi afirmă că partidul nu poate accepta o direcție economică ce ar duce la sărăcirea populației și la accentuarea diferențelor sociale.