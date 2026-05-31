search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Nicușor Dan publică probele care confirmă că drona care a lovit Galațiul e rusească: concluziile raportului tehnic

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Drona care s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri la Galați este de tip Geran-2, de proveniență rusească, potrivit concluziilor raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Anunțul a fost făcut de președintele României, Nicușor Dan.

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2. FOTO: Facebook/Nicușor Dan
Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2. FOTO: Facebook/Nicușor Dan

Șeful statului a precizat că ancheta s-a bazat pe un ansamblu de probe tehnice care confirmă fără echivoc originea aparatului.

„Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român”, a transmis președintele.

Dovezi tehnice: inscripții, componente și materiale identice

Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar analiza componentelor electronice, a sistemelor de navigație, a modulelor de comandă și a motorului a evidențiat similitudini complete cu alte drone de același tip descoperite anterior pe teritoriul României.

Raportul tehnic arată că marcajele de fabricație, inscripțiile și materialele utilizate sunt identice cu cele ale dronelor Geran-2 analizate în ultimii ani.

„Analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie”, a scris președintele pe rețelele de socializare.

Nicușor Dan a publicat dovezi că drona e de proveniență rusească FOTO Facebook / Nicușor Dan
Imaginea 1/4: Nicușor Dan a publicat dovezi că drona e de proveniență rusească FOTO Facebook / Nicușor Dan
Nicușor Dan a publicat dovezi că drona e de proveniență rusească FOTO Facebook / Nicușor Dan
Nicușor Dan a publicat dovezi că drona e de proveniență rusească FOTO Facebook / Nicușor Dan
Nicușor Dan a publicat dovezi că drona e de proveniență rusească FOTO Facebook / Nicușor Dan
Nicușor Dan a publicat dovezi că drona e de proveniență rusească FOTO Facebook / Nicușor Dan

Concluzia anchetei: proveniență rusească

Pe baza acestor elemente, ancheta stabilește că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de producție rusească.

„Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a mai transmis președintele.

Reacție fermă: responsabilitatea aparține Rusiei

Nicușor Dan a subliniat că incidentul, în urma căruia un bloc de locuințe a fost lovit, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate enormă, iar responsabilitatea aparține Federației Ruse.

Totodată, șeful statului a transmis că siguranța cetățenilor și integritatea teritoriului național reprezintă priorități fundamentale ale statului român.

Rezultatele anchetei vor fi comunicate către NATO și UE

Rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților din NATO și partenerilor din Uniunea Europeană, a precizat președintele.

România va continua cooperarea cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor.

„România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român”, a concluzionat Nicușor Dan.

Reacție dură de la vârful Senatului SUA după incidentul de la Galați: „Nu vom ceda un centimetru din NATO”. Țoiu: „Solidaritatea e cheia”

„Nimeni nu poate spune a cui e până nu se face o expertiză”, spunea Putin după incidentul de la Galați

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat incidentul produs în România. Liderul de la Kremlin a declarat că originea aparatului nu poate fi stabilită înaintea unei expertize oficiale. În același timp, Ambasada Rusiei la București reacționează după ce consulul de la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul General a fost închis.

„Nimeni nu poate afirma cui aparține drona până când nu este realizată expertiza necesară”, a spus liderul rus, vineri, 29 mai. Acesta a adăugat că Rusia este pregătită să efectueze „o anchetă obiectivă” dacă autoritățile române vor furniza date considerate credibile de partea rusă.

„Cine spune că este o dronă rusească? Mulți — dar cine sunt acești mulți? Ursula von der Leyen nu a fost în România și nu a analizat resturile dronei”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Unele voci afirmau că drona ar fi de proveniență ucraineană

În același timp, și în spațiul public din România au apărut numeroase ipoteze referitoare la proveniența dronei prăbușite la Galați, unele voci afirmând că aparatul de zbor nu era rusesc, ci din contră, ucrainean. Aceste versiuni circulă în special pe rețelele de socializare.

„Au început suveraniștii și rusofilii dezinformarea: drona era ucraineană, a fost o operațiune "false flag" a Ucrainei ca să ne atragă în război, drona era rusească, dar au deviat-o ucrainienii în România cu războiul electronic, un refugiat din Ucraina a fost anunțat să se suie pe un bloc din Galați și să filmeze drona când lovește blocul din Galați. Astea le-am văzut din viteză, dar mai sunt și altele....”, scrie un internaut pe Faceobok.

BBC, reportaj din blocul lovit de dronă la Galați: „Ne-au spus că suntem protejați de NATO. Uite unde suntem acum”

Un fost analist CIA e convins că drona rusească prăbușită în România a fost o provocare deliberată, „aprobată de Putin”

Incursiunea dronei rusești pe teritoriul României nu a fost un accident, ci o acțiune intenționată menită să testeze unitatea NATO și să pună presiune pe Republica Moldova, susține analistul de politică externă Paul Goble, fost specialist în afaceri sovietice în cadrul CIA și al Departamentului de Stat al SUA.

Goble a declarat pentru Kyiv Post că reacția de negare a împlicării Rusiei în incident pe care a avut-o Vladimir Putin este o tactică previzibilă, folosită pentru a încetini reacția Occidentului. Deși Putin a părut surprins de incident, Goble este convins că liderul rus a autorizat operațiunea.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital.

Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
digi24.ro
image
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Reacția Soranei Cîrstea după ce l-a văzut pe Ion Țiriac la Roland Garros! La începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a publicat probele care arată că drona din Galați este rusească: „Fabricate în Federația Rusă”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
digisport.ro
image
Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorț? S-a distrat în club toată noaptea cu o brunetă și i-a cumpărat flori la plecare
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Câți bani a făcut un bărbat după ce a reciclat 8.000 de sticle în doar opt ore. Record incredibil la reciclare, în Polonia
playtech.ro
image
Dan Alexa, gest special pentru un concurent de la Survivor România. Ce îi leagă pe cei doi
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
După victoria lui PSG, UEFA a publicat lista tuturor câștigătoarelor Ligii Campionilor! Schimbare: ce apare la 1986
digisport.ro
image
Motivul pentru care hotelurile folosesc lenjerii albe și prosoape impecabile. Secretul din spatele acestei alegeri
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
România a luat în calcul activarea Articolului 4 din NATO după incidentul de la Galați. Nicușor Dan: ”Următorul pas e expulzarea ambasadorului Rusiei”
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu
click.ro
image
Florin Piersic a reacționat după ce a fost recreat din LEGO în finala Românii au talent 2026. Ce i-a transmis lui Albert Oprea: „Te aștept”
click.ro
image
Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci: „Din același oraș s-au ridicat două stele”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
people silhouette touching moon jpg
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Bilic avertizează: fructul care ne îngrașă mai rău decât o face zahărul! Mulți români îl consumă zilnic vara
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex