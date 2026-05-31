Foto Nicușor Dan publică probele care confirmă că drona care a lovit Galațiul e rusească: concluziile raportului tehnic

Drona care s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri la Galați este de tip Geran-2, de proveniență rusească, potrivit concluziilor raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Anunțul a fost făcut de președintele României, Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că ancheta s-a bazat pe un ansamblu de probe tehnice care confirmă fără echivoc originea aparatului.

„Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român”, a transmis președintele.

Dovezi tehnice: inscripții, componente și materiale identice

Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar analiza componentelor electronice, a sistemelor de navigație, a modulelor de comandă și a motorului a evidențiat similitudini complete cu alte drone de același tip descoperite anterior pe teritoriul României.

Raportul tehnic arată că marcajele de fabricație, inscripțiile și materialele utilizate sunt identice cu cele ale dronelor Geran-2 analizate în ultimii ani.

„Analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie”, a scris președintele pe rețelele de socializare.

→ Imaginea 1/4: Nicușor Dan a publicat dovezi că drona e de proveniență rusească

Concluzia anchetei: proveniență rusească

Pe baza acestor elemente, ancheta stabilește că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de producție rusească.

„Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a mai transmis președintele.

Reacție fermă: responsabilitatea aparține Rusiei

Nicușor Dan a subliniat că incidentul, în urma căruia un bloc de locuințe a fost lovit, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate enormă, iar responsabilitatea aparține Federației Ruse.

Totodată, șeful statului a transmis că siguranța cetățenilor și integritatea teritoriului național reprezintă priorități fundamentale ale statului român.

Rezultatele anchetei vor fi comunicate către NATO și UE

Rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților din NATO și partenerilor din Uniunea Europeană, a precizat președintele.

România va continua cooperarea cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor.

„România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român”, a concluzionat Nicușor Dan.

„Nimeni nu poate spune a cui e până nu se face o expertiză”, spunea Putin după incidentul de la Galați

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat incidentul produs în România. Liderul de la Kremlin a declarat că originea aparatului nu poate fi stabilită înaintea unei expertize oficiale. În același timp, Ambasada Rusiei la București reacționează după ce consulul de la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul General a fost închis.

„Nimeni nu poate afirma cui aparține drona până când nu este realizată expertiza necesară”, a spus liderul rus, vineri, 29 mai. Acesta a adăugat că Rusia este pregătită să efectueze „o anchetă obiectivă” dacă autoritățile române vor furniza date considerate credibile de partea rusă.

„Cine spune că este o dronă rusească? Mulți — dar cine sunt acești mulți? Ursula von der Leyen nu a fost în România și nu a analizat resturile dronei”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Unele voci afirmau că drona ar fi de proveniență ucraineană

În același timp, și în spațiul public din România au apărut numeroase ipoteze referitoare la proveniența dronei prăbușite la Galați, unele voci afirmând că aparatul de zbor nu era rusesc, ci din contră, ucrainean. Aceste versiuni circulă în special pe rețelele de socializare.

„Au început suveraniștii și rusofilii dezinformarea: drona era ucraineană, a fost o operațiune "false flag" a Ucrainei ca să ne atragă în război, drona era rusească, dar au deviat-o ucrainienii în România cu războiul electronic, un refugiat din Ucraina a fost anunțat să se suie pe un bloc din Galați și să filmeze drona când lovește blocul din Galați. Astea le-am văzut din viteză, dar mai sunt și altele....”, scrie un internaut pe Faceobok.

Incursiunea dronei rusești pe teritoriul României nu a fost un accident, ci o acțiune intenționată menită să testeze unitatea NATO și să pună presiune pe Republica Moldova, susține analistul de politică externă Paul Goble, fost specialist în afaceri sovietice în cadrul CIA și al Departamentului de Stat al SUA.

Goble a declarat pentru Kyiv Post că reacția de negare a împlicării Rusiei în incident pe care a avut-o Vladimir Putin este o tactică previzibilă, folosită pentru a încetini reacția Occidentului. Deși Putin a părut surprins de incident, Goble este convins că liderul rus a autorizat operațiunea.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital.

Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel.