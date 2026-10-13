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Reacția lui Ponta după ce Călin Georgescu a obținut arestul la domiciliu

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Victor Ponta a reacționat marți la decizia Tribunalului București de a înlocui arestul preventiv al lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu, afirmând că hotărârea este „corectă, legală și rațională”. Fostul premier a susținut că măsura repară ceea ce el consideră a fi un abuz împotriva fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Victor Ponta
Victor Ponta Foto: Mediafax

„O decizie care îndreaptă un abuz evident comis anterior împotriva unui cetățean român și a principiilor democratice și ale statului de drept!”, a scris Victor Ponta într-o postare pe Facebook.

Acesta a criticat și activitatea unor judecători de la Curtea de Apel București, exprimându-și speranța că noua hotărâre nu va fi schimbată în urma unei contestații. Mesajul său conține acuzații la adresa unor magistrați: „PS - sper ca, de acestă dată, să nu vină iar un judecător #rezist de la Curtea de Apel București (instanța de la care anumiți judecători îi apără constant pe Portocală, Uncheșelu și alți abuzatori și care mereu iau decizii în favoarea “călăilor” și nu a victimelor)!”

Călin Georgescu a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile

Tribunalul București a decis marți înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.

Măsura nu a devenit însă definitivă. Procurorii DIICOT au contestat decizia, astfel că Georgescu rămâne în arest preventiv până la soluționarea contestației de către Curtea de Apel București.

Potrivit hotărârii Tribunalului, dacă măsura va rămâne definitivă, fostul candidat va trebui să respecte mai multe obligații, inclusiv să se prezinte la solicitarea organelor judiciare, să nu ia legătura cu persoanele indicate de instanță și să ofere periodic informații despre mijloacele sale de existență.

Dosarul vizează o presupusă fraudă financiară în care ar fi fost implicat, potrivit anchetatorilor, alături de omul de afaceri Ionel Rusen și un cetățean italian.

Procurorii susțin că persoana vătămată ar fi fost convinsă să transfere peste un milion de euro, după ce i s-ar fi promis obținerea unui credit de șase milioane de euro. Ulterior, victimei i s-ar fi solicitat o garanție suplimentară, în contextul unei presupuse majorări a finanțării.

Călin Georgescu și celelalte persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

La 29 septembrie, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a lui Georgescu pentru 30 de zile, după ce procurorii au contestat o decizie anterioară prin care fusese plasat sub control judiciar.

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