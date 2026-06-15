Adrian Veștea, declarații înaintea negocierilor de mâine: „Nu am o listă de miniștri” și apel la stabilitate politică

Adrian Veștea, premierul desemnat, a declarat că noul Guvern are șanse să treacă de votul din Parlament și a făcut apel la formarea unei majorități largi, bazate pe partidele pro-europene. Acesta a afirmat că își dorește un executiv susținut de toate formațiunile pro-occidentale, pentru a asigura stabilitatea politică a României.

„Îmi doresc ca acest Guvern să fie format din toate partidele pro-europene. În felul acesta având o majoritate largă, România poate merge înainte şi va avea stabilitate. Cred că nu ar trebui să excludem pe absolut nimeni. Am convingerea că acest Guvern va trece”, a declarat premierul desemnat, luni seara, într-o intervenție la Antena 1.

În ceea ce privește structura viitorului Executiv, Veștea a precizat că nu are încă o listă finală de miniștri, subliniind că discuțiile sunt în desfășurare.

„Nu o să fac public pe câţi parlamentari PNL mă bazez la votul din Parlament. Păstrez decenţa, îi las să se manifeste. Poate fi un număr mare, poate alţii se vor emoţiona. Îmi doresc ca Alexandru Nazare să fie ministru în noul Guvern. Nu am o listă de miniştri”, a spus acesta.

Premierul desemnat a mai precizat că urmează să aibă discuții cu Cătălin Predoiu, considerând Ministerul Finanțelor drept unul esențial pentru finalizarea PNRR.

În privința relației cu președintele Nicușor Dan, Veștea a spus că a discutat recent cu acesta, fără a avea întâlniri directe anterioare.

„Sâmbătă seară am vorbit pânâ târziu cu preşedintele şi mi-a explicat situaţia în care e România. Nu am avut nicio relaţie înainte cu domnul preşedinte. Cred că a existat o evaluare în ceea ce priveşte parcursul meu profesional. Mi s-a spus că sunt un om al dialogului, nu sunt un om conflictual. Faţă în faţă nu am avut întâlniri cu preşedintele, nu am fost chemat, nu am considerat că eu aş putea fi premier”, a afirmat el.

Referindu-se la tensiunile din interiorul PNL și la posibile scenarii privind statutul său politic, Veștea a respins ideea unei excluderi.

„Nu cred că aceasta e o temă. Cred că trebuie să ne raportăm la România, nu la Adrian Veştea. Rămân un liberal, dacă colegii vor avea o altă opţiune, eu rămân în continuare un liberal. Nu s-a întâmplat nicăieri în lume ca un partid să-şi excludă premierul”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a subliniat, totodată, necesitatea unui guvern stabil, avertizând că România nu își mai permite perioade prelungite de provizorat și instabilitate politică.

Astăzi, Adrian Veștea a declarat că își asumă formarea noului guvern în pofida tensiunilor apărute în interiorul PNL și că va merge „până la capăt” cu procedura de învestire. El a susținut că România nu își permite alegeri anticipate, că există o majoritate parlamentară pentru susținerea noului executiv, potrivit asigurărilor primite de la Eugen Tomac, și că viitorul cabinet va continua programul de guvernare negociat anterior de partidele pro-europene. Veștea a promis, de asemenea, predictibilitate pentru mediul de afaceri și a transmis mesaje către români, formațiunile pro-occidentale și liderul PNL, Ilie Bolojan.