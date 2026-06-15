„Voi merge până la capăt”. Promisiunile lui Adrian Veștea pentru mediul de afaceri. Ce se va întâmpla cu pensiile, alocațiile și impozitele

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că își asumă formarea noului guvern în pofida tensiunilor apărute în interiorul PNL și că va merge „până la capăt” cu procedura de învestire. El a susținut că România nu își permite alegeri anticipate, că există o majoritate parlamentară pentru susținerea noului executiv, potrivit asigurărilor primite de la Eugen Tomac, și că viitorul cabinet va continua programul de guvernare negociat anterior de partidele pro-europene. Veștea a promis, de asemenea, predictibilitate pentru mediul de afaceri și a transmis mesaje către români, formațiunile pro-occidentale și liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Am analizat foarte bine toată această situație în care se află țara noastră. Consider că am capacitatea și sunt în măsură, ținând cont de parcursul pe care l-am avut în ultimii 22 de ani, de când sunt ordonator de credite, fie primar, fie președinte de Consiliu Județean, fie ministru al Dezvoltării”, a declarat Veștea.

„Țara trebuie guvernată”

Veștea a amintit că în 2021 s-a opus intrării PNL într-o coaliție cu PSD, însă consideră că actuala situație politică este diferită.

„În 2021, când eram la guvernare cu USR, am votat împotriva alianței cu PSD la guvernare, fiindcă aritmetica permitea la vremea respectivă această situație. Acum ne aflăm într-o cu totul altă situație”, a spus el.

Premierul desemnat a susținut că actuala configurație parlamentară nu permite formarea unui guvern stabil doar de către PNL și USR.

„Țara trebuie guvernată, trebuie să ieșim din această etapă și nu cred că există astăzi, din punct de vedere al algoritmului politic, posibilitatea ca PNL să guverneze doar cu USR, fiindcă guvernele vor cădea permanent”, a declarat Veștea.

Potrivit acestuia, nici PSD nu poate guverna singur.

„PSD nu poate guverna independent și suntem puși în situația, că ne place sau că nu ne place, să facem aceste reforme și să ducem țara înainte”, a afirmat premierul desemnat.

El a reiterat că va continua programul de guvernare negociat anterior de partidele pro-occidentale.

„Sunt un liberal vechi. Îmi asum programul de guvernare care a existat la nivelul coaliției și pe care l-am aprobat și la nivel PNL, și la nivel PSD, USR și UDMR”, a spus Veștea.

Mesaj pentru antreprenori

Premierul desemnat a afirmat că viitorul guvern trebuie să ofere predictibilitate mediului de afaceri și a promis măsuri pe evaluări economice.

„Pentru antreprenori va exista predictibilitate. Vom avea un pachet de măsuri pentru mediul de afaceri, în urma calculării impactului economic, în așa fel încât să nu venim doar cu iluzii”, a declarat acesta.

Veștea a susținut că viitorul executiv trebuie să evite măsurile populiste fără acoperire financiară.

„Să nu ne trezim peste noapte că devenim populiști care creștem pensii, alocații, scădem taxe și impozite”, a spus premierul desemnat.

„Voi merge până la capăt”

Întrebat dacă își va menține candidatura chiar și în cazul unei opoziții din interiorul PNL, Adrian Veștea a afirmat că nu intenționează să renunțe.

„Sunt o persoană curajoasă, asumată. Am cântărit foarte bine momentul în care am luat această decizie. Nu am avut mult timp la dispoziție și familia mea a fost surprinsă de această decizie”, a declarat el.

Premierul desemnat a susținut că România nu își permite nici alegeri anticipate, nici prelungirea actualei perioade de interimat.

„Îi asigur pe colegii mei și pe toți românii că este datoria și obligația mea de a merge până la capăt cu învestirea acestui guvern. România nu are timp nici să facă alegeri anticipate. Economia României va avea de suferit și vom intra într-o situație de criză. Cred că este al 12-lea ceas și noi trebuie să dăm dovadă de responsabilitate”, a spus Veștea.

Adrian Veștea susține că poate strânge 240 de voturi în Parlament: „Foarte mulți parlamentari vor vota guvernul”. Mesaj pentru liberali înaintea ședinței de partid

Cum a aflat familia despre nominalizare

Veștea a afirmat că discuțiile privind desemnarea sa s-au încheiat sâmbătă, târziu, și că președintele Nicușor Dan le-a cerut participanților să păstreze discreția.

„Domnul președinte a spus că ar trebui să păstrăm discreția. Din acest motiv vă spun cât se poate de sincer: soția mea a aflat cu zece minute înainte de ora 21.00”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a explicat că a ales să își informeze familia cu puțin timp înainte de anunțul public.

„Am fost nevoit să fac acest lucru. Am doi băieți, unul în clasa a XII-a și unul la facultate, în sesiune. Nu mi-aș fi dorit să creez un disconfort în această perioadă și am considerat de cuviință să îi sun”, a spus Veștea în cadrul emisiunii „Studio Politic”.

Despre Bolojan: „L-am sunat imediat după nominalizare”

Premierul desemnat a oferit detalii și despre relația cu liderul PNL, Ilie Bolojan, care a criticat public modul în care a fost făcută nominalizarea.

„L-am sunat imediat după ce am avut conferința de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj și am așteptat de bună credință să avem un dialog constructiv și să îi explic tot acest demers pe care eu l-am avut”, a declarat Veștea.

Acesta a precizat că nu a primit până acum un răspuns.

„Nu am avut acest privilegiu, dar cred că în PNL sunt persoane responsabile, asumate, care înțeleg care este rolul nostru”, a afirmat premierul desemnat.

Veștea: Tomac m-a asigurat că există o majoritate

Întrebat despre voturile necesare învestirii, Adrian Veștea a afirmat că nu el a negociat susținerea parlamentară.

„Nu le-am strâns eu. Am fost asigurat, în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac, că există o astfel de majoritate”, a declarat premierul desemnat.

El a spus că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac și că nu crede că președintele Nicușor Dan s-a implicat direct în negocieri.

„Știu că discuțiile au fost purtate de Tomac și el m-a asigurat că avem baza de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României”, a afirmat Veștea.

Se simte trădat USR de Nicușor Dan? Ștefan Pălărie: „Nimeni din partid nu a cunoscut planul lui”

Potrivit acestuia, unul dintre argumentele invocate în favoarea nominalizării sale a fost profilul său politic și administrativ.

„Sper să fie adevărat că sunt o persoană echilibrată, o persoană a dialogului, care nu a creat niciodată conflicte și care are capacitatea de a crea un management pe măsură, astfel încât să trecem România peste această situație de criză”, a spus premierul desemnat.

Trei mesaje: pentru români, partidele pro-occidentale și Ilie Bolojan

La finalul interviului, Adrian Veștea a transmis câte un mesaj pentru români, formațiunile pro-occidentale din Parlament și liderul PNL.

„Vreau să îi asigur pe români de toată buna mea credință. Sunt o persoană care permanent a construit, mi-am dorit să creez echipe manageriale care să ducă înainte fiecare dintre domeniile în care am activat. Același lucru îl voi face și de această dată, la nivelul României”, a declarat acesta.

Mesajul adresat partidelor pro-occidentale a fost unul de colaborare și responsabilitate.

„Vreau să îi asigur că vin dintr-o zonă cu experiență. Suntem într-o perioadă în care multe proiecte stagnează din cauza indeciziei politicului și cred că ar trebui să deblocăm această situație, fiindcă suntem oameni responsabili pe care cetățenii României i-au nominalizat în aceste poziții, iar România trebuie să fie funcțională”, a afirmat Veștea.

Referindu-se la Ilie Bolojan, premierul desemnat a insistat că nominalizarea sa nu schimbă relația pe care o are cu liderul liberal.

„Vreau să îl asigur de buna mea credință. Rămân aceeași persoană pe care a cunoscut-o, preocupată de binele partidului și, indiferent ce va gândi, voi rămâne un liberal pe tot parcursul vieții mele”, a mai transmis Adrian Veștea la Digi24.