UDMR, discuții cu Adrian Veștea pentru intrarea la guvernare. Botond Csoma: „Ne-a propus să facem parte din Guvern”

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a avut luni o întâlnire cu premierul desemnat Adrian Veștea, în cadrul căreia a fost discutată posibilitatea participării formațiunii la viitorul Guvern, a declarat liderul deputaților UDMR, Botond Csoma. Acesta a precizat că discuția cu Veștea a fost una scurtă, de aproximativ 10–15 minute, din cauza programului încărcat al premierului desemnat.

„Ne-a propus să facem parte din Guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10 - 15 minute, pentru că domnul Veştea s-a grăbit să ajungă la şedinţa Partidului Naţional Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis şi la televizor, că de miercuri ştia de această chestiune privind desemnarea dânsului (...) şi ne-a propus să facem parte din Guvern. Sigur, nu am discutat nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o şedinţă a Consiliului Permanent şi vom decide acest lucru”, a declarat Botond Csoma.

Liderul deputaților UDMR a afirmat că formațiunea va decide marți dacă va intra sau nu în viitorul executiv condus de Adrian Veștea.

Csoma a mai precizat că a întrebat cu ce partide va fi format Guvernul, iar Veștea i-ar fi răspuns că este vorba despre Partidul Social Democrat, o parte a Partidul Național Liberal și UDMR.

„Eu l-am întrebat cu cine face Guvernul. A spus cu Partidul Social Democrat, ne-a amintit şi pe noi (...) şi a mai zis că ar fi şi o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume din PNL. (...) O parte, a zis el, cei care susţin intrarea PNL la guvernare”, a mai spus acesta.

Discuțiile au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului executiv, în care Adrian Veștea încearcă să își asigure susținerea parlamentară necesară pentru învestire. În acest moment, UDMR analizează condițiile și opțiunile de participare la guvernare.

Cristian Pîrvulescu vede UDMR arbitru decisiv în formarea guvernului

De asemenea, politologul Cristian Pîrvulescu subliniază rolul esențial al UDMR în formarea viitorului guvern, considerând că sprijinul acestuia poate înclina decisiv balanța parlamentară.

„Există toate șansele să existe un guvern Veștea dacă UDMR va sprijini această formulă”, afirmă politologul, indicând că formațiunea maghiară are o poziție de negociere extrem de puternică în actualul context politic.

UDMR este descrisă ca un actor pragmatic, cu „potențial de negociere imens”, aflat într-o poziție favorabilă pentru a obține portofolii importante în viitorul executiv, în special în zona dezvoltării. În acest sens, Ministerul Dezvoltării este văzut ca un punct central al negocierilor.

„Miza maghiarilor este clară: recuperarea influenței și a portofoliilor importante”, mai arată Pîrvulescu, adăugând că aceștia sunt „artizanii acestei situații”, în lipsa cărora formarea guvernului ar deveni mult mai dificilă.