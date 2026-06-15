search
Luni, 15 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

UDMR, discuții cu Adrian Veștea pentru intrarea la guvernare. Botond Csoma: „Ne-a propus să facem parte din Guvern”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a avut luni o întâlnire cu premierul desemnat Adrian Veștea, în cadrul căreia a fost discutată posibilitatea participării formațiunii la viitorul Guvern, a declarat liderul deputaților UDMR, Botond Csoma. Acesta a precizat că discuția cu Veștea a fost una scurtă, de aproximativ 10–15 minute, din cauza programului încărcat al premierului desemnat.

Liderul deputaților UDMR, Botond Csoma. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Liderul deputaților UDMR, Botond Csoma. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„Ne-a propus să facem parte din Guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10 - 15 minute, pentru că domnul Veştea s-a grăbit să ajungă la şedinţa Partidului Naţional Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis şi la televizor, că de miercuri ştia de această chestiune privind desemnarea dânsului (...) şi ne-a propus să facem parte din Guvern. Sigur, nu am discutat nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o şedinţă a Consiliului Permanent şi vom decide acest lucru”, a declarat Botond Csoma.

Liderul deputaților UDMR a afirmat că formațiunea va decide marți dacă va intra sau nu în viitorul executiv condus de Adrian Veștea.

Csoma a mai precizat că a întrebat cu ce partide va fi format Guvernul, iar Veștea i-ar fi răspuns că este vorba despre Partidul Social Democrat, o parte a Partidul Național Liberal și UDMR.

„Eu l-am întrebat cu cine face Guvernul. A spus cu Partidul Social Democrat, ne-a amintit şi pe noi (...) şi a mai zis că ar fi şi o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume din PNL. (...) O parte, a zis el, cei care susţin intrarea PNL la guvernare”, a mai spus acesta.

Discuțiile au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului executiv, în care Adrian Veștea încearcă să își asigure susținerea parlamentară necesară pentru învestire. În acest moment, UDMR analizează condițiile și opțiunile de participare la guvernare.

Cristian Pîrvulescu vede UDMR arbitru decisiv în formarea guvernului

De asemenea, politologul Cristian Pîrvulescu subliniază rolul esențial al UDMR în formarea viitorului guvern, considerând că sprijinul acestuia poate înclina decisiv balanța parlamentară.

„Există toate șansele să existe un guvern Veștea dacă UDMR va sprijini această formulă”, afirmă politologul, indicând că formațiunea maghiară are o poziție de negociere extrem de puternică în actualul context politic.

UDMR este descrisă ca un actor pragmatic, cu „potențial de negociere imens”, aflat într-o poziție favorabilă pentru a obține portofolii importante în viitorul executiv, în special în zona dezvoltării. În acest sens, Ministerul Dezvoltării este văzut ca un punct central al negocierilor.

„Miza maghiarilor este clară: recuperarea influenței și a portofoliilor importante”, mai arată Pîrvulescu, adăugând că aceștia sunt „artizanii acestei situații”, în lipsa cărora formarea guvernului ar deveni mult mai dificilă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
SURSE Aripa Bolojan din PNL ar fi majoritară și va decide excluderea lui Veștea. Ar fi stabilit și calendarul. Joi, Consiliu Național și Duminică Congres Extraordinar pentru votul final
gandul.ro
image
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
mediafax.ro
image
Restaurantul de 5 stele unde fiica lui Cristi Borcea și-a făcut ziua de naștere. Câți ani a împlinit Melissa
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan a câștigat la primul vot în BPN al PNL. Adrian Veștea: „Nu îmi voi depune mandatul de premier” indiferent de decizia partidului
libertatea.ro
image
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
digisport.ro
image
9 trenduri de pedichiură pentru această vară. Cum să ai un look care arată scump chiar și în cele mai ieftine sandale
click.ro
image
Mihai Gâdea: Bătălia din culise, mai dură decât cea pe care o vedem. De ce va trece Guvernul Veștea, iar PNL se va rupe în două
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Mănăstire UNESCO din Kiev, lovită în urma unui atac. Rusia: A fost lovită de o rachetă Patriot "expirată"
observatornews.ro
image
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
cancan.ro
image
PSD l-a obligat pe premierul desemnat să crească pensiile cu 330 lei. Ce a răspuns Adrian Veștea?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Cum a obținut un pensionar o pensie mai mare cu o simplă cerere. Decizia care poate interesa mii de români
playtech.ro
image
Istvan Kovacs, umilit de FIFA! O femeie, aleasă să arbitreze în locul său la Campionatul Mondial 2026
fanatik.ro
image
Averea la pensie în Europa: Care sunt țările cu cei mai bogați cetățeni de peste 65 de ani
ziare.com
image
Derapaj grosolan la Casa Albă, în fața lui Donald Trump: ”Michelle Obama este bărbat”
digisport.ro
image
Fotografie rară cu soția lui Marcel Pavel. Artistul a făcut dezvăluiri despre căsnicie, cu ocazia zilei de naștere a Violetei Şmîşleaeva. „Nu mă vedeam lângă el”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine este soția lui Adrian Veștea. Anca ocupă o funcție importantă la stat. Au împreună doi băieți, unul absolvent de liceul, iar altul student la Fizică, la Măgurele
romaniatv.net
image
Adevărul despre moartea lui Michael Jackson. Dezvăluiri din cadrul autopsiei
mediaflux.ro
image
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Feli Donose a schimbat prefixul într-un mod inedit. Artista a sărbătorit alături de fiica sa, cu croasante pe post de tort. „Te iubesc”
click.ro
image
Marina Almășan, vară fierbinte plină de procese! Vedeta TVR e chemată în instanță de fiica lui Georgică Cornu! Câți bani îi cere aceasta?
click.ro
image
Ce face Carmen Brumă în vacanță ca să-și poată satisface poftele culinare. „Nu e o corvoadă sau o pedeapsă pentru mine”
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
familia Beckham foto jpg
A încercat să-și viziteze fratele, dar a plecat în 30 de secunde! Familia Beckham se destramă?
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea dezvăluie rețeta de kebab proteic cu care își satisface poftele după ce a slăbit 30 de kilograme
image
Feli Donose a schimbat prefixul într-un mod inedit. Artista a sărbătorit alături de fiica sa, cu croasante pe post de tort. „Te iubesc”

OK! Magazine

image
Modelul care ar fi avut o aventură cu Brad Pitt face „sex compulsiv” de când a divorțat! „Gata cu fata cea bună!”

Click! Pentru femei

image
A încercat să-și viziteze fratele, dar a plecat în 30 de secunde! Familia Beckham se destramă?

Click! Sănătate

image
Ce mănâncă Prințul Wiliam la micul dejun pentru a rămâne sănătos?