Morten Harket, solistul formației A-ha, a oferit noi detalii despre viața sa după ce a fost diagnosticat cu boala Parkinson. Artistul norvegian, în vârstă de 67 de ani, a mărturisit că una dintre cele mai dificile experiențe este senzația că își pierde treptat propria identitate, pe măsură ce afecțiunea îi influențează emoțiile și capacitatea de a funcționa normal.

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Cunoscut în întreaga lume pentru hitul „Take On Me”, cântărețul a făcut dezvăluirile într-un interviu acordat publicației Sunday Telegraph Magazine. El a povestit că uneori are reacții emoționale pe care nu le poate controla și care par să nu îi aparțină.

„Uneori încep să plâng brusc și nu mă pot opri sau râd, dar nu sunt eu cel care râde. Aceste emoții nu simt că îmi aparțin. Este greu să ai senzația că te pierzi pe tine însuți”, a mărturisit artistul, notează publicația The Sun.

Harket a dezvăluit public diagnosticul în iunie 2025, deși aflase că suferă de Parkinson încă din 2022. Primele semne care l-au determinat să ceară ajutor medical au apărut atunci când a observat că îi era dificil să țină în mână periuța de dinți.

Potrivit lui Morten Harket, medicii i-au explicat că este posibil ca boala să fi fost prezentă în organismul său cu aproximativ 30 de ani înainte de identificarea acesteia. În tot acest timp, creierul ar fi reușit să compenseze deteriorarea prin folosirea altor mecanisme.

„Mi-au spus că probabil aveam boala de aproximativ 30 de ani. Semnele inițiale existau, dar creierul meu reușise să compenseze folosind alte zone. Sunt mulți oameni care trăiesc în prezent cu Parkinson fără să știe. De obicei, afli că ai această boală abia atunci când deteriorarea creierului ajunge într-un stadiu critic”, a explicat cântărețul.

Parkinson este o afecțiune neurologică progresivă, care influențează comunicarea dintre celulele nervoase și mușchi. Boala poate afecta mișcarea, somnul, dispoziția și simțurile, iar manifestările se pot agrava în timp.

În 2024, artistul a trecut printr-o intervenție neurochirurgicală la Mayo Clinic, în Florida. Medicii i-au implantat electrozi în profunzimea ambelor emisfere cerebrale, o procedură care a dus inițial la o reducere semnificativă a mai multor simptome fizice.

În prezent, Harket urmează și un tratament cu Produodopa, administrat prin intermediul unei pompe. Chiar dacă încă poate să își conducă barca, cântărețul spune că întâmpină dificultăți în activitățile de zi cu zi și că nu știe cât timp va mai putea continua să cânte.

Problemele vocale reprezintă una dintre cele mai mari incertitudini legate de viitorul său artistic. Solistul A-ha a explicat că dificultățile cu vocea îi pun sub semnul întrebării posibilitatea de a continua să creeze muzică.

„Problemele pe care le am cu vocea reprezintă unul dintre numeroasele motive de incertitudine în ceea ce privește viitorul meu creativ”, a declarat acesta.

Întrebat despre posibilitatea de a mai urca pe scenă, artistul a mărturisit că nu mai simte aceeași dorință de a cânta.

„Nu mai simt nevoia să cânt, iar pentru mine acesta este un semn”, a spus Morten Harket.

Artistul norvegian este vocea unor piese cunoscute precum „Take On Me”, „The Sun Always Shines on T.V.”, „Stay on These Roads” și „Summer Moved On”.