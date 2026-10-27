 Salariații pierd bani din cauza formulei greșite de calcul a tichetelor. Economistul Cristian Păun: „Ar trebui majorate sau scutite de contribuția la sănătate” | adevarul.ro
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Salariații pierd bani din cauza formulei greșite de calcul a tichetelor. Economistul Cristian Păun: „Ar trebui majorate sau scutite de contribuția la sănătate”

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Valoarea tichetelor de masă ar trebui crescută de la 45 la aproximativ 50 de lei pe zi sau, în lipsa unei majorări, ar trebui eliminată contribuția la asigurările sociale de sănătate aplicată acestora, pentru a proteja puterea de cumpărare a salariaților, susține profesorul de economie Cristian Păun.

Cristian Păun, profesor de economie
Cristian Păun, profesor de economie Foto: Adevărul

Declarațiile au fost făcute pentru Agerpres, în contextul prezentării unui studiu realizat de Academia de Studii Economice (ASE) privind impactul economic și social al tichetelor de valoare:

„Studiul nostru arată clar că indexarea corectă ar fi, în momentul de faţă, cu rata inflaţiei, 50 lei de la 45”, a explicat Cristian Păun.

Profesorul de economie afirmă că același efect ar putea fi obținut și prin reducerea fiscalității:

„Dacă dăm înapoi contribuţia la sănătate într-o primă fază, adică facem zero contribuţia la sănătate, putem să obţinem acei 4,50 lei (...) nu din creşterea valorii, ci pur şi simplu din faptul că renunţăm la contribuţia la sănătate pe aceste tichete”.

Critici la adresa formulei de indexare

Cristian Păun consideră că principala problemă este „formula de indexare a valorii acestor tichete de masă”.

Potrivit acestuia, metodologia actuală nu reflectă creșterea reală a prețurilor, ci compară ritmul de creștere al inflației între două perioade consecutive.

„Urgent, ministerul ar trebui să modifice această formulă şi să pună ceea ce e corect, adică indicele cu care a crescut preţul efectiv de la o perioadă la alta”, a explicat economistul.

Conform studiului ASE, deși prețurile alimentelor au crescut cu 7,75% într-un an, formula actuală nu a generat nicio creștere a valorii tichetelor în septembrie 2026.

Propunere: tichet de peste 50 de lei

Autorii studiului propun modificarea formulei de calcul și introducerea unui indicator care să țină cont și de evoluția veniturilor și productivității muncii.

„Noi sugerăm să se mai adauge şi un indicator care ţine de productivitatea muncii, astfel încât firmele să îşi poată permite să acorde aceste tichete de masă fără să fie stresate”, explică profesorul.

Potrivit calculelor prezentate, valoarea tichetului de masă ar putea ajunge la aproximativ 50 de lei pe zi, fără efecte negative asupra economiei. În scenariul principal analizat de ASE, valoarea unui tichet ar crește la 50,05 lei.

„Regimul fiscal este prea împovărător”

Profesorul universitar consideră că fiscalitatea aplicată tichetelor le reduce eficiența ca instrument de politică publică:

„În toate aceste tichete de valoare, problema o reprezintă impozitarea, pentru că regimul fiscal de astăzi este destul de împovărător pe aceste instrumente”.

Cristian Păun susține că tichetele sunt taxate atât la acordare, cât și la utilizare, ceea ce echivalează cu o dublă impozitare.

„Haideţi să cădem de acord că ele ar trebui impozitate doar o dată. În general, atunci când se cheltuiesc şi când se acordă, să nu le mai impozităm”

Critici cu privire la reducerea programului de tichete sociale

Cristian Păun a atras atenția și asupra reducerii programului de tichete sociale pentru alimente destinat persoanelor vulnerabile.

„Taman acum, când inflaţia loveşte foarte tare, tu renunţi la acest instrument, ceea ce este cumva nedrept”.

Economistul consideră că aceste tichete au reprezentat un instrument eficient de protecție socială și că diminuarea sprijinului vine într-un moment în care presiunea inflaționistă continuă să afecteze gospodăriile cu venituri reduse.

Potrivit studiului prezentat marți la Policy & Impact Forum, tichetele de masă au contribuit în 2025 la susținerea unei valori adăugate brute de peste 21 de miliarde de lei și a aproximativ 161.000 de locuri de muncă echivalente la nivelul economiei.

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