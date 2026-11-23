În timp ce Europa de Est era cuprinsă de revoluții anticomuniste, la București, Nicolae Ceaușescu își păstra funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Realegerea din 24 noiembrie 1989 avea să fie urmată, în decembrie, de prăbușirea regimului. Tot pe 24 noiembrie, istoria consemnează apariția unei lucrări fundamentale pentru biologie, dispariția unor personalități ale României și moartea solistului trupei Queen.

1989: Nicolae Ceaușescu este reales în unanimitate în fruntea PCR

La 24 noiembrie 1989, Nicolae Ceaușescu era reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Votul unanim venea într-un moment în care regimurile comuniste din Europa de Est erau răsturnate de mișcări de protest. La București, conducerea partidului transmitea însă un mesaj de continuitate, nu de schimbare.

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Contrastul dintre realegerea lui Ceaușescu și transformările din regiune ilustra izolarea regimului român. După numai câteva săptămâni, revolta populară din decembrie avea să ducă la prăbușirea acestuia. Privită retrospectiv, unanimitatea din noiembrie nu anunța stabilitatea puterii, ci ruptura dintre conducerea politică și schimbările care cuprindeau societățile est-europene.

1859: Charles Darwin publică „Originea speciilor”

Pe 24 noiembrie 1859, în Anglia apărea „Originea speciilor”, lucrarea în care naturalistul britanic Charles Darwin explica evoluția prin selecție naturală. Potrivit prezentării publicate de HISTORY, organismele ale căror variații favorizează adaptarea la mediu tind să lase mai mulți urmași, influențând astfel caracteristicile generațiilor următoare.

Foto: Arhiva Adevărul

O parte importantă a observațiilor care au contribuit la formularea teoriei provenea din expediția de cinci ani la bordul navei HMS Beagle, în anii 1830. Cercetările asupra florei, faunei și geologiei regiunilor vizitate au fost completate, după revenirea în Anglia, de studii privind variația organismelor.

1920: Moare poetul Alexandru Macedonski

La 24 noiembrie 1920, Alexandru Macedonski se stingea din viață la vârsta de 66 de ani. Figură importantă a simbolismului românesc și promotor al înnoirii literare, poetul a lăsat opere precum „Noapte de decemvrie” și „Excelsior”. Dincolo de controversele care i-au însoțit viața, creația sa a rămas un reper al literaturii române.

Foto: Arhiva Adevărul

1927: Încetează din viață Ion I. C. Brătianu

Omul politic Ion I. C. Brătianu, cunoscut drept Ionel Brătianu, a murit pe 24 noiembrie 1927, la 63 de ani, în urma unei infecții generalizate. Lider al Partidului Național Liberal timp de 19 ani și de cinci ori președinte al Consiliului de Miniștri, el a ocupat și portofoliile Internelor, Apărării și Afacerilor Externe. Activitatea sa a marcat viața politică a României, inclusiv în perioada interbelică.

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1941: Se naște actorul Emil Hossu

Pe 24 noiembrie 1941 se năștea Emil Hossu, actor de teatru și film cu o carieră întinsă pe aproximativ cinci decenii. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București în 1965 și a devenit o prezență constantă pe scena Teatrului Nottara. Actorul a încetat din viață în 2012.

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Foto: Arhiva Adevărul

1963: Lee Harvey Oswald este împușcat mortal de Jack Ruby

La două zile după asasinarea președintelui american John F. Kennedy, principalul suspect, Lee Harvey Oswald, era împușcat mortal în timpul transferului din sediul poliției din Dallas. Atacatorul, Jack Ruby, era proprietarul unui club de noapte. Momentul a fost surprins de camerele de televiziune și transmis în direct, iar moartea lui Oswald a însemnat că acesta nu a mai putut fi judecat.

Foto: Arhiva Adevărul

1989: Miloš Jakeš demisionează de la conducerea comuniștilor cehoslovaci

În aceeași zi în care Ceaușescu era reales la București, Miloš Jakeš demisiona din funcția de secretar general al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Retragerea sa se producea pe fondul Revoluției de Catifea, al cărei val de proteste pașnice cerea democratizarea țării. Cele două evenimente din 24 noiembrie 1989 surprind răspunsuri opuse ale conducerilor comuniste la presiunea schimbării.

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1991: Moare Freddie Mercury, la o zi după anunțul că are SIDA

Freddie Mercury, solistul formației Queen, a murit pe 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani. Cu numai o zi înainte, artistul anunțase public că avea SIDA. Potrivit relatării Adevărul, pneumonia de care suferea i-a grăbit sfârșitul, iar funeraliile au fost discrete, în acord cu religia familiei sale.

Foto: Arhiva Adevărul

Născut la 5 septembrie 1946, la Stone Town, în Zanzibar, sub numele Farrokh Bulsara, viitorul cântăreț și-a petrecut copilăria în India. A început să studieze pianul la șapte ani, iar porecla „Freddie” a primit-o în perioada în care învăța la un internat din Panchgani.