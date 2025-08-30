Adrian Câciu critică eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați”

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a lansat critici la adresa deciziei Guvernului de a elimina impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, prevăzut în Pachetul II de măsuri fiscal-bugetare.

„Când abordezi fiscal problemele României trebuie să nu uiți niciodată că, dacă tot spui că nu ai bani și taxezi săracii (CASS, TVA), nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați. Este total injust să elimini impozitul pe cifra de afaceri la multinaționale(era 1% din Cifra de Afaceri, un nimic avand în vedere că au afaceri de 250 miliarde euro anual) dar să pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor”, a scris Câciu, subliniind ulterior, în aceeași postare publicată pe Facebook, că această taxă aducea anual 3,7 miliarde de lei la buget.

Social-democratul afirmă că a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să renunțe la această măsură, dar decizia fusese deja luată: „Am spus acest lucru în coaliție, am cerut ministrului Nazare să renunțe la idee, dar mi-a fost clar că deja se înțeleseseră cu multinaționalele (bogații, cum îi numesc eu). Nu a renunțat!”.

Câciu anunță că PSD va depune amendamente pentru menținerea impozitului pe cifra de afaceri și pentru scutirea mamelor de la plata CASS.

Alexandru Nazare: „O măsură necesară pentru relansarea investițiilor private”

În replică, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră eliminarea impozitului minim „o măsură necesară pentru relansarea investițiilor private” și parte a unui pachet fiscal menit să reducă deficitul, să consolideze finanțele publice și să sprijine „mediul de business corect”.

„Azi am adoptat în Guvern forma finală a Pachetului II de măsuri fiscal - bugetare, rezultat al unei dezbateri publice ample, pentru care le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat prin propuneri, observații sau critici constructive. (...) Am încredere cǎ adoptarea acestui pachet de mǎsuri, din pǎcate prea mult întârziate fațǎ de când ar fi trebuit adoptate cu adevǎrat, protejează România de riscul unor măsuri mult mai dure și creează un cadru de stabilitate şi redresare pentru antreprenori, investitori și cetățeni”, a declarat Nazare, adăugând că acesta a fost rezultat al unei dezbateri publice ample.